Panamá

Panamá conmemora sus 123 años de vida republicana en medio de las heridas dejadas por el sismo de 7.5 grados de intensidad que sacudió al país el 9 de octubre

Ante la tragedia los tradicionales desfiles cívicos han sido suspendidos en las provincias afectadas

Vivienda dañada rodeada de escombros de concreto y tejas, con una bandera de Panamá en el techo y colinas verdes al fondo.
Una bandera de Panamá permanece izada sobre el techo semidestruido de una vivienda rural afectada por el terremoto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Golpeada por un terremoto de 7.5 grados que hasta el momento ha dejado tres muertes, miles de damnificados, casas, escuelas y centros de salud destruidos, Panamá conmemora hoy 3 de noviembre sus 123 años de vida republicana.

En gran parte del país, sobre todo en provincias centrales, este 3 de noviembre reina el silencio y no el sonido de los tambores y las cornetas que en otrora acompañaban los desfiles cívicos, que hoy han sido suspendidos por la tragedia.

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En la presidencia de la República no hubo dianas para recibir el día, y solo se realizaron actos protocolares que incluyeron la izada del emblema tricolor y la entrega de la bandera al abanderado Ricardo Gago Salinero.

Mientras, en las afectadas provincias de Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos se contabilizan hasta el momento un total de 4,181 casas con daño total, así como 576 escuelas, 122 centros de salud, 27 personas heridas y 4,478 personas albergadas, de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Pero, en otra realidad, y sin mayores afectaciones por el evento natural, las calles del Casco Antiguo y de Vía España, en la ciudad capital, sirven de escenario para los desfiles patrios.

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Integrantes de la Banda Republicana pasan frente a la presidencia de la República en el desfile de este 3 de noviembre. (Presidencia)
Integrantes de la Banda Republicana pasan frente a la presidencia de la República en el desfile de este 3 de noviembre. (Presidencia)

Para los historiadores, a lo largo de su vida republicana Panamá ha transitado por un camino excepcionalmente complejo, que combina separación negociada y asistida de Colombia, presencia y tutela prolongada de Estados Unidos.

Además, la construcción y recuperación del Canal, dictadura militar, invasión extranjera, transición democrática acelerada, crecimiento económico notable y la persistencia de profundas desigualdades sociales y territoriales.

“Los 123 años de vida republicana, con sus conquistas y desafíos, representan un recorrido que debe renovar la voluntad de continuar trabajando por el engrandecimiento de Panamá, en reconocimiento a quienes han contribuido a su desarrollo”, subrayó la directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Panamá, Vilma Chiriboga.

Destacó que esta fecha constituye una oportunidad para reconocer los esfuerzos de las generaciones de panameños que, mediante sus luchas, sacrificios y aspiraciones, contribuyeron a la construcción de la nación y al fortalecimiento de su soberanía, según reportó la revista Hacia La Luz.

Este 3 de noviembre el país celebra la Separación de Panamá de Colombia, el día 4 es dedicado a los Símbolos Patrios, mientras que el día 5 es considerado la fecha de consolidación de la separación en la ciudad atlántica de Colón.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibe de manos de un agente policial, el pabellón tricolor. (TVN)
El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibe de manos de un agente policial, el pabellón tricolor. (TVN)

El 10 es asociado con el Primer Grito de Independencia realizado en La Villa de Los Santos en 1821, cerrando el día 28 como la fecha de la independencia de Panamá de España de 1821.

Al articular estas fechas, el calendario cívico actual enseña a las nuevas generaciones que la República de 1903 se inscribe en una historia más larga de tensiones, acuerdos y rupturas en torno a la cuestión de la soberanía.

El istmo, que fue durante siglos fue un espacio periférico del imperio español y luego una provincia difícil de gobernar dentro de la Gran Colombia y la Nueva Granada, se convirtió desde comienzos del siglo XX en un punto neurálgico de la geopolítica mundial por la construcción de la vía interoceánica.

Esto condicionó profundamente la forma de ser Estado, de ejercer la ciudadanía y de contar la historia nacional.

123 años de República (1903‑2026) y 205 años de independencia de España (1821‑2026), articulan dos grandes hitos en una narrativa que busca subrayar la continuidad de las luchas por la autodeterminación.

El abanderado del 3 de noviembre, el empresario Ricardo Gago Salinero. (TVN)
El abanderado del 3 de noviembre, el empresario Ricardo Gago Salinero. (TVN)

Durante este periodo, las ceremonias públicas y los discursos oficiales reiteran que la nación panameña se ha forjado “superando guerras, pandemias, embates atmosféricos, terremotos, agitaciones políticas, hasta conspiraciones internacionales”, según destaca la prensa local para describir las pruebas que han acrisolado la identidad istmeña.

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