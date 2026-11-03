Estados Unidos

Un virus transmitido por mosquitos se propaga en un popular estado de EEUU y los casos alcanzan su nivel más alto en casi un siglo

Tres condados activaron declaraciones de emergencia, mientras las autoridades sanitarias intensifican las inspecciones y los operativos para reducir la presencia de insectos transmisores

Los CDC catalogaron la situación en Florida como el mayor brote de dengue adquirido localmente desde la década de 1930. (Europa Press)
Los CDC catalogaron la situación en Florida como el mayor brote de dengue adquirido localmente desde la década de 1930. (Europa Press)
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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) describieron la situación de Florida como el mayor brote de dengue adquirido localmente desde la década de 1930, durante una presentación técnica realizada el 22 de octubre de 2026.

Hasta el 15 de octubre, la agencia federal había contabilizado 368 casos de dengue adquirido localmente en ocho condados. A esa cifra se sumaban otros 288 contagios asociados a viajes internacionales. La mayoría de las infecciones locales se concentraba en la región de Tampa Bay, principalmente en Hillsborough County.

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La presentación también informó que 20 grupos de mosquitos analizados en Florida dieron positivo para el virus del dengue. Este hallazgo confirmó la presencia del virus en los mosquitos analizados.

En cuanto a la evolución clínica, cerca del 47% de los pacientes con infecciones adquiridas localmente requirió hospitalización. Además, las autoridades informaron una muerte vinculada al dengue entre los casos locales registrados durante el año.

El dengue es una enfermedad causada por cuatro virus relacionados y se transmite principalmente mediante la picadura de mosquitos infectados del género Aedes. Entre las especies capaces de transmitirlo se encuentran Aedes aegypti y Aedes albopictus, que pueden reproducirse en recipientes con agua acumulada.

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Tres condados declararon emergencias locales para acelerar el control de mosquitos

Los gobiernos de Hillsborough, Pasco y Pinellas declararon estados de emergencia locales durante la última semana de septiembre, ante el aumento de infecciones y la necesidad de coordinar una respuesta sanitaria regional.

Pasco aprobó su declaración el 23 de septiembre, mientras que Hillsborough y Pinellas adoptaron medidas similares el 24 de septiembre. Estas decisiones permitieron agilizar procedimientos administrativos y disponer de recursos para responder a la situación.

En Hillsborough, la declaración recibió una nueva prórroga el 29 de octubre. El administrador del condado extendió el estado de emergencia hasta el 5 de noviembre, con el objetivo de mantener las operaciones de control y protección de los residentes.

Pinellas, por su parte, aprobó una resolución inicial el 24 de septiembre. El 22 de octubre, el administrador del condado extendió la emergencia hasta el 29 de octubre. La disposición permitió agilizar los gastos destinados al control de mosquitos y contempló la posibilidad de recibir reembolsos si se habilitaban fondos para ese propósito.

Las declaraciones tienen un carácter administrativo y operativo. No significan que toda la población de esos territorios esté infectada ni establecen restricciones generales a la circulación de personas. Su finalidad es facilitar la respuesta de los gobiernos locales frente a un problema de salud pública.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cerca del 47% de los pacientes con infecciones locales en el estado requirió hospitalización y las autoridades confirmaron un fallecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampa Bay concentra la mayoría de los contagios locales de Florida

La región de Tampa Bay reúne la mayor cantidad de infecciones adquiridas localmente en el estado. Según la actualización publicada por Pinellas County el 30 de octubre, el área acumulaba 456 casos confirmados, distribuidos entre tres condados: 385 en Hillsborough, 67 en Pinellas y cuatro en Pasco.

A escala estatal, Florida alcanzó 485 casos de dengue adquirido localmente en 12 condados, de acuerdo con el informe epidemiológico correspondiente al período del 18 al 24 de octubre, difundido el 30 de octubre. El recuento incluyó infecciones notificadas fuera de Tampa Bay.

La diferencia entre ambas cifras responde a su cobertura geográfica: los 456 casos corresponden a Hillsborough, Pinellas y Pasco, mientras que el total estatal incorpora también los contagios registrados en otros territorios.

La concentración de infecciones llevó a las autoridades a reforzar las operaciones de control. En Pinellas, los equipos de vigilancia ampliaron las inspecciones domiciliarias y los tratamientos terrestres para reducir la presencia de mosquitos. El condado también coordinó con Lee County Mosquito Control la aplicación aérea de larvicidas en sectores de St. Petersburg y Clearwater.

Estas operaciones apuntan a reducir la cantidad de mosquitos capaces de transmitir el virus. La administración local también solicita la colaboración de los residentes para permitir las inspecciones de sus propiedades y eliminar posibles criaderos.

Síntomas del dengue y señales de alarma que requieren atención inmediata

El dengue puede manifestarse con síntomas leves o evolucionar hacia una enfermedad grave. Según los CDC, la fiebre es una de sus manifestaciones más frecuentes y puede aparecer acompañada de dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y sarpullido.

Los síntomas suelen durar entre dos y siete días. Muchas personas se recuperan después de aproximadamente una semana, aunque la evolución depende de cada paciente.

La agencia federal advierte que el dengue grave constituye una emergencia médica y puede provocar complicaciones potencialmente mortales. Entre las señales de alarma que requieren atención inmediata figuran:

  • Dolor o sensibilidad abdominal intensa.
  • Vómitos persistentes, especialmente tres o más episodios en 24 horas.
  • Sangrado por la nariz o las encías.
  • Presencia de sangre en el vómito o las heces.
  • Cansancio extremo o inquietud.

Una característica importante de la enfermedad es que los signos de gravedad pueden aparecer cuando la fiebre comienza a desaparecer. Por eso, los CDC recomiendan prestar atención a estas manifestaciones incluso después de que baje la temperatura y acudir a un centro médico si aparecen.

Primer plano de una mano morena sosteniendo un termómetro digital que marca 38.9°C, con una mujer latina borrosa en cama al fondo.
El dolor abdominal intenso y el sangrado en nariz o encías representan señales de alarma que exigen atención médica inmediata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir el dengue: repelente, ropa y eliminación de criaderos

La prevención del dengue se concentra en reducir las picaduras y evitar que los mosquitos encuentren lugares donde reproducirse. Los CDC aconsejan utilizar repelentes registrados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), siguiendo las instrucciones de aplicación de cada producto.

Entre los ingredientes activos recomendados se encuentran:

  • DEET.
  • Picaridina.
  • IR3535.
  • Aceite de eucalipto limón.

También aconsejan utilizar camisas de manga larga y pantalones largos, preferentemente holgados, para disminuir la exposición de la piel. Los mosquitos que transmiten el dengue pueden picar tanto durante el día como por la noche, por lo que la protección debe mantenerse en ambos períodos.

Otra medida fundamental consiste en eliminar el agua estancada al menos una vez por semana. Los recipientes que permanecen en patios, jardines y otros espacios exteriores pueden convertirse en criaderos, incluso cuando contienen pequeñas cantidades de líquido.

Las autoridades recomiendan revisar y vaciar baldes, neumáticos, juguetes, platos de macetas y bebederos de animales. También aconsejan lavar los recipientes cuando sea posible, cubrirlos o guardarlos en lugares donde no puedan acumular agua de lluvia.

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