Se confirmó el cronograma de la última fecha del Clausura: Boca, Rosario Central y Argentinos definirán el título de Liga en simultáneo

Se confirmó el cronograma de la última fecha del Clausura: Boca, Rosario Central y Argentinos definirán el título en simultáneo

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El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de fútbol argentino llega a su última fecha con cinco de los dieciséis lugares de octavos de final todavía sin asignar y con tres equipos que se disputan el título de la tabla anual: Boca Juniors, Rosario Central y Argentinos Juniors jugarán en simultáneo el sábado 7 de noviembre a las 14:30, en una programación reorganizada por la visita del Papa León XIV a la Argentina.

A falta de disputar la jornada 16, ya hay once clasificados a la siguiente instancia: Instituto, Boca Juniors, Vélez, Defensa y Justicia, Lanús, Rosario Central, Argentinos Juniors, Gimnasia de La Plata, River Plate, Belgrano y Barracas Central. El resto de los boletos se resolverá recién tras el cierre del fixture, el domingo 8 de noviembre.

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La penúltima jornada dejó resultados determinantes para la clasificación. Rosario Central venció 2-1 a Sarmiento y se afirmó como líder de la Zona B, mientras que Gimnasia de La Plata superó 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto, equipo que ya perdió la categoría en la tabla de descensos. Vélez igualó 2-2 con San Lorenzo y Racing derrotó 2-1 a Aldosivi, aunque el equipo de Avellaneda ya quedó sin chances de avanzar.

El resultado más resonante del fin de semana fue el Superclásico: Boca Juniors venció 1-0 a River Plate en la Bombonera y quedó como único líder de la Zona A, con 30 puntos. River, en tanto, acumula 23 unidades en la Zona B. Newell’s igualó 1-1 con Unión y Belgrano empató 2-2 con Barracas Central.

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Cuatro encuentros cerraron este lunes la fecha 15: Defensa y Justicia 1-1 Independiente y Platense 2-0 Central Córdoba, ambos por la Zona A, e Independiente Rivadavia 3-1 Banfield, por la Zona B.

Por ese grupo, Argentinos Juniors venció 2-1 a Atlético Tucumán en el estadio José Fierro. El equipo de La Paternal igualó a Boca en la cima de la tabla anual, aunque el Xeneize conserva el primer lugar por mejor diferencia de gol.

En la Zona A, cinco equipos tienen el boleto asegurado mientras se completa la fecha 15: Instituto (33 puntos), Boca (30), Vélez (28), Defensa y Justicia (28) y Lanús (25). Los tres cupos restantes quedarían, por ahora, en manos de Newell’s (22), Gimnasia de Mendoza (21) e Independiente (20).

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En la Zona B ya avanzaron Rosario Central (31), Argentinos Juniors (31), Gimnasia de La Plata (28), River Plate (23), Belgrano (23) y Barracas Central (23). Buscan su lugar Independiente Rivadavia (22) y Sarmiento (21).

Así quedarían los cruces de octavos de final

Con las posiciones registradas antes de completar la fecha 15, el cuadro de octavos de final del Clausura 2026 quedaría conformado de la siguiente manera:

Instituto (1A) vs. Sarmiento (8B)

River Plate (4B) vs. Lanús (5A)

Argentinos Juniors (2B) vs. Gimnasia de Mendoza (7A)

Boca Juniors (2A) vs. Independiente Rivadavia (7B)

Rosario Central (1B) vs. Independiente (8A)

Defensa y Justicia (4A) vs. Belgrano (5B)

Vélez (3A) vs. Barracas Central (6B)

Gimnasia de La Plata (3B) vs. Newell’s (6A)

Los cruces son provisorios y pueden modificarse según los resultados de la última fecha. Hasta el momento, solo existe la posibilidad de un Superclásico entre Boca y River en una hipotética semifinal, mientras que el clásico rosarino, entre Rosario Central e Newell’s, podría disputarse en octavos.

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El cronograma de la fecha 16

La última jornada de la fase regular se extenderá entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre, con el grueso de los partidos concentrado en días de semana por el operativo de seguridad que exige la visita del Papa. El eje central se ubicará el sábado 7, cuando Boca Juniors reciba a Defensa y Justicia en la Bombonera, Rosario Central enfrente al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito y Argentinos Juniors juegue de local ante Huracán, los tres en simultáneo a las 17:30 para evitar ventajas deportivas entre los candidatos al título de la tabla anual. Boca depende de sí mismo para quedarse con la cima de la tabla anual.

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Unión, que necesita ganarle a Vélez para sostener sus chances de entrar entre los ocho mejores de la Zona A, jugará viernes 6 de noviembre.

ASÍ SE JUGARÁ LA FECHA 16:

Jueves 5 de noviembre

15.00 Aldosivi – River (Zona B)

19.15 Gimnasia – Belgrano (Zona B)

* Ambos partidos se juegan en ese día y horario por pedido de los organismos de seguridad de la provincia de Buenos Aires (APREVIDE)

Viernes 6 de noviembre

15.00 Barracas Central – Racing (Zona B) (por solicitud de la seguridad de CABA)

19.00 San Lorenzo – Platense (Zona A)

19.00 Independiente – Deportivo Riestra (Zona A)

19.00 Unión – Vélez (Zona A)

* Los tres encuentros a las 19, en solapamiento de la Zona A debido a la definición de acceso a los playoffs.

22.00 Tigre – Sarmiento (Zona B)

22.00 Banfield – Atlético Tucumán (Zona B)

* Estos dos partidos fueron programados en este día y horarios a pedido de los organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Aprevide).

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Sábado 7 de noviembre

15.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal)

15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A)

* Ambos partidos se jugarán a las 15.00 porque el jueves 12 de noviembre Estudiantes e Independiente Rivadavia disputarán la final de la Supercopa Argentina, con lo cual se buscó que ambos conjuntos jugasen el mismo día y horario, de forma de evitar cualquier tipo de ventaja deportiva.

17.30 Argentinos – Huracán (Zona B)

17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

17.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A)

* Los tres encuentros se jugarán solapados a las 17.30 por la definición del campeón de Liga (tabla anual).

Domingo 8 de noviembre

17.00 Central Córdoba – Lanús (Zona A)

19.30 Instituto – Newell’s (Zona A)

* Ambos por estar fuera de los operativos de seguridad por la visita papal y por no tener que definir clasificación alguna a los playoffs.

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El Torneo Clausura 2026, que comenzó el 22 de julio, tendrá su final el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata.

TABLAS DE LAS DOS ZONAS DEL TORNEO CLAUSURA

TABLA ANUAL DE LA LIGA PROFESIONAL:

*Las primeras dos tablas son de los Grupos A y B del Torneo Clausura

*La tercera es la Tabla Anual: los tres primeros se clasificarán a la Libertadores y del cuarto al noveno a la Sudamericana, sacando a Belgrano que por ser campeón del Apertura jugará la Libertadores