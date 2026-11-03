Revelaron por qué el voto de Messi “tuvo un enorme peso” en la ceremonia del Balón de Oro 2026

El abrazo entre Messi y Lamine Yamal en la final del Mundial 2026 (Reuters/James Lang)

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Lamine Yamal venció a Pau Cubarsí por apenas dos puntos —96 contra 94— en la votación del Trofeo Kopa 2026, y el orden en el que Lionel Messi colocó a los dos canteranos del Barcelona fue, exactamente, esa diferencia. Así lo establecieron France Football y L’Équipe al publicar, tras la ceremonia en Londres, el detalle oficial de los sufragios: si el rosarino hubiera invertido sus dos primeras posiciones, el trofeo habría cambiado de dueño.

El sistema de puntuación del Trofeo Kopa asigna cinco puntos al primer candidato elegido por cada jurado, tres al segundo y uno al tercero. El jurado está integrado exclusivamente por exganadores del Balón de Oro: 27 leyendas del fútbol que en esta edición debían seleccionar a los mejores tres jugadores menores de 21 años al 31 de julio de 2026. Messi, dueño de ocho trofeos y máximo ganador histórico del premio, ordenó su terna de la siguiente manera: Yamal en el primer puesto, Cubarsí en el segundo e Ibrahim Maza —mediocampista del Bayer Leverkusen— en el tercero. Según consignó L’Équipe, si el argentino hubiera invertido el orden de sus dos primeras posiciones, el trofeo habría cambiado de dueño.

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La contienda fue la más pareja en la historia reciente del premio. Varios exganadores del Balón de Oro colocaron al defensor central en el primer puesto —entre ellos Gianni Rivera, Karl-Heinz Rummenigge, Ruud Gullit, Marco van Basten y Roberto Baggio—, mientras que otros se decantaron por el extremo. La suma de voluntades dejó un resultado demasiado ajustado como para que el voto de cualquier integrante del jurado pasara inadvertido. El de Messi, en particular, no pasó inadvertido.

Lamine Yamal habla tras ganar el premio al Joven Talento Masculino durante la ceremonia al Balón de Oro el lunes 26 de octubre del 2026. (AP Foto/Kin Cheung)

El argentino apostó por el dúo del Barcelona por tercera vez consecutiva

La preferencia del rosarino por los dos canteranos del FC Barcelona no es nueva. Ya los había elegido en las ediciones de 2024 y 2025, lo que consolida una valoración sostenida del impacto que Yamal y Cubarsí han tenido en la cima del fútbol europeo. En las tres ediciones que lleva activo el sistema de votación con exganadores como jurado, Messi mantuvo el mismo criterio: el dúo blaugrana primero, el resto después.

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“El voto de Lionel Messi tuvo un peso enorme en el resultado final”, remarcó el Balón de Oro en un artículo publicado en su sitio oficial. “La confianza del astro nacido en Rosario en el dúo del FC Barcelona no es nueva. Y confirma su valoración del impacto que ambos canteranos tuvieron en la élite del fútbol europeo”, añadió.

Yamal, por su parte, se convirtió en el único futbolista en ganar el Trofeo Kopa en tres ediciones consecutivas. Con 96 puntos en 2026, sumó su tercera distinción consecutiva —también fue el mejor joven en 2024 y 2025—, una marca sin precedentes en la historia del galardón.

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Ibrahim Maza y el único voto que llegó desde la cancha del Mundial

La gran sorpresa en la boleta del “10” no estuvo en sus primeras posiciones, sino en la tercera. El único voto que recibió Maza en toda la votación fue el de Messi. Ninguno de los otros 26 exganadores que participaron lo incluyó entre sus tres elegidos.

El origen de ese reconocimiento tiene fecha y escenario precisos. El 15 de junio de 2026, en Kansas City, Argentina y Argelia se cruzaron en el partido inaugural de la fase de grupos del Mundial 2026. El combinado sudamericano ganó 3-0 con un triplete del capitán, pero Maza tuvo una actuación que no pasó desapercibida: el mediocampista participó en una jugada que derivó en gol —con asistencia suya para Farès Chaïbi—, aunque la acción fue anulada por posición adelantada. La audacia del joven ante uno de los favoritos del torneo le bastó para quedar grabado en la memoria de quien lo enfrentó. Cuatro meses después, Messi lo incluyó en su boleta oficial.

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Maza, de 20 años, se convirtió además en el primer jugador argelino en integrar la lista de los diez candidatos al Trofeo Kopa, según la información publicada por el diario francés. El mediocampista acumula tres goles y tres asistencias en 11 partidos con el Leverkusen en lo que va de la temporada 2026/27.

La clasificación final del premio quedó encabezada por Lamine Yamal (España, FC Barcelona) con 96 puntos, seguido de Pau Cubarsí (España, FC Barcelona) con 94, Warren Zaïre-Emery (Francia, Paris Saint-Germain) con 20, Lennart Karl (Alemania, Bayern Múnich) con 10, Yan Diomandé (Costa de Marfil, RB Leipzig) con 8, Ayyoub Bouaddi (Marruecos, Lille) con 7, Kerim Alajbegović (Bosnia y Herzegovina, RB Salzburgo) con 5, Éli Junior Kroupi (Francia, AFC Bournemouth) con 2, Ibrahim Maza (Argelia, Bayer Leverkusen) con 1 y Johan Manzambi (Suiza, SC Friburgo) con 0.

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No emitieron su voto Michel Platini —ganador del Balón de Oro en 1983, 1984 y 1985—, Zinédine Zidane —premiado en 1998— ni Cristiano Ronaldo, distinguido en cinco ocasiones entre 2008 y 2017. El propio Ronaldo, días antes de la gala, se había quedado con el polémico “Balón de Oro de Todos los Tiempos”, un reconocimiento elegido por el público a través de un voto pago de un euro por participación y sin límite de sufragios por usuario.

En la votación al mejor jugador del año, Harry Kane se impuso con 1055 puntos. Segundo quedó Kylian Mbappé, con 1027. Y Messi finalizó quinto, con 612.

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