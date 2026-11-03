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“Esto es vergonzoso”: feroz crítica de la prensa inglesa a Alexis Mac Allister tras su cruce con Madueke en Anfield

El volante argentino quedó en el centro de los comentarios televisivos después de un cruce en la derrota del Liverpool ante el Arsenal

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La discusión de Alexis Mac Allister con Noni Madueke acaparó la atención en Anfield durante la caída de Liverpool por 1-0 frente al Arsenal. El episodio ocurrió en el tramo final del partido de la novena fecha de la Premier League, cuando los Reds intentaban alcanzar el empate y el equipo visitante ya defendía la ventaja conseguida por Kai Havertz.

El mediocampista argentino protestó primero por una acción de Martin Odegaard, que permanecía tendido sobre el césped. Poco después, Madueke se acercó y ambos futbolistas mantuvieron un intercambio cara a cara. Hubo un contacto leve durante el cruce y Mac Allister exageró un supuesto impacto en el rostro con la intención de que el jugador rival fuera expulsado.

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El árbitro Andy Madley no tomó ninguna medida contra el delantero del Arsenal. La situación derivó en críticas de exjugadores y comentaristas durante la transmisión de Sky Sports, que pusieron el foco en los intentos de algunos futbolistas por obtener tarjetas rojas para sus adversarios mediante reacciones exageradas ante contactos menores.

Alexis Mac Allister fue cuestionado luego de que su acción terminó sin sanción arbitral (REUTERS/Phil Noble)
Alexis Mac Allister fue cuestionado luego de que su acción terminó sin sanción arbitral (REUTERS/Phil Noble)

Realmente tenemos que denunciar a la gente y decirles: ‘Esto es vergonzoso’. Es ridículo y tiene que parar. No lo soporto”, disparó Jamie Carragher, exLiverpool, en la transmisión de Sky Sports, quien criticó duramente al exjugador del Brighton después de que intentara dejar al Arsenal con diez hombres.

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El exdefensor insistió ante la señal británica en que las autoridades y los entrenadores deben intervenir ante estas situaciones. “Es una broma de Mac Allister y tiene que parar. La gente intenta sacar ventaja porque puede y por eso se sacan tarjetas rojas. Ya sea por culpa del máximo responsable de los colegiados, Howard Webb, de la Premier League o de los entrenadores que se reúnen, esto tiene que parar”, agregó Carragher.

Daniel Sturridge, otro exfutbolista de Liverpool que participó como comentarista, consideró que Madueke no había cometido una infracción que ameritara una expulsión. “No le da un cabezazo con fuerza. Es un acercamiento y ambos están implicados. Está intentando provocarlo, y eso ocurre en toda la liga; no se trata solo de Mac Allister. Todos los jugadores del fútbol mundial, así es el fútbol. Mac Allister sabía perfectamente lo que hacía y, al final, no le salió bien. Intentó provocarlo y no cayó en la trampa”.

La prensa inglesa apuntó contra la actitud del volante argentino (REUTERS/Phil Noble)
La prensa inglesa apuntó contra la actitud del volante argentino (REUTERS/Phil Noble)

Ian Wright se sumó al debate y reclamó una modificación para desalentar las maniobras orientadas a condicionar las decisiones arbitrales. “Las leyes tienen que hacer algo al respecto (sobre la simulación de Mac Allister) porque es un intento de conseguir que expulsen a alguien”, afirmó el exdelantero, que compartió el análisis con Carragher y Sturridge en Sky Sports.

Más allá de la controversia, el volante argentino tuvo dos oportunidades para igualar el marcador antes del descanso. Una de ellas fue un cabezazo que pasó un par de metros por encima del travesaño. El campeón del mundo terminó amonestado en un encuentro que Liverpool no logró remontar pese a jugar como local.

El triunfo permitió al Arsenal tomar el liderazgo absoluto de la Premier League con 24 puntos, tres más que el Manchester City, que había dejado escapar unidades. La victoria también rompió una sequía de 14 años sin triunfos ligueros de los londinenses en Anfield, donde no ganaban desde diciembre de 2012. Liverpool quedó quinto, con 15 puntos.

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