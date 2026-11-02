Rolando Figueroa: “Tenemos la esperanza de que el crecimiento en la industria del gas se expanda a otros sectores”

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, dijo que para conseguir trabajo en Vaca Muerta hay que formarse: “A veces se construyen expectativas que no son”

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El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, advirtió que “conseguir trabajo en Vaca Muerta requiere formación y especialización”, y cuestionó las expectativas que se generan alrededor de la actividad petrolera entre quienes viajan a la provincia en busca de una oportunidad laboral.

“Para poder conseguir trabajo en la industria del oil and gas hay que formarse. Nosotros tenemos el Instituto Vaca Muerta, que requiere mucha formación para poder ingresar a la industria. Hay que especializarse”, sostuvo. Y agregó: “Muchas veces se construyen expectativas que no son”.

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Al ser entrevistado en Infobae en Vivo, el mandatario explicó que el crecimiento de la actividad energética no responde exclusivamente a la existencia de recursos naturales, sino a un proceso de planificación, inversión y desarrollo de capacidades que permitió a Neuquén consolidar un ecosistema productivo alrededor de la explotación de hidrocarburos.

“Vaca Muerta es una roca que fue descubierta hace más de cien años y está a 3.000 metros de profundidad. Es una condición necesaria para que nos vaya bien, pero no suficiente. Detrás de esa roca hay mucho trabajo”, afirmó.

En ese sentido, Figueroa remarcó que la provincia cuenta con una trayectoria de más de un siglo vinculada a la industria petrolera y gasífera, una experiencia que permitió adaptar la infraestructura y los servicios para acompañar el crecimiento de la producción.

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“Neuquén, fundamentalmente, es una tierra de trabajo. Lo que nosotros pudimos fue adecuar absolutamente todo en base a la experiencia de un ecosistema armado hace cien años, que es el del oil and gas”, explicó.

El gobernador reconoció que muchas personas llegan a Neuquén convencidas de que encontrarán empleo rápidamente por el desarrollo de Vaca Muerta. Sin embargo, señaló que esa situación no siempre se corresponde con la realidad y recordó que, durante el invierno, la provincia debió asistir a personas que habían viajado sin contar con una oportunidad laboral concreta.

“Nos ha pasado muchas veces. Hemos tenido el refugio en invierno, hemos tenido gente ahí. Por supuesto, después los invitamos a que vuelvan a su provincia”, relató.

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“La expansión de la actividad genera demanda de trabajadores, pero no significa que cualquier persona pueda acceder inmediatamente a esos puestos”, dijo Figueroa

Por eso, insistió en que la posibilidad de incorporarse a la industria energética depende de contar con conocimientos técnicos y capacitación específica. “La expansión de la actividad genera demanda de trabajadores, pero no significa que cualquier persona pueda acceder inmediatamente a esos puestos”, explicó.

La pobreza cayó cerca de un 60% y la desocupación, un 50%

Figueroa también destacó los indicadores económicos y sociales de Neuquén y aseguró que el crecimiento de Vaca Muerta tiene un impacto concreto sobre la provincia, tanto por la generación de empleo como por la creación de nuevas empresas.

“Es una provincia a la que todos los indicadores económicos le van bien. Hemos creado empresas en este período en el cual muchos otros sectores no. Hemos crecido mucho en generación de empleo genuino registrado desde que ingresamos a la gestión”, señaló.

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Entre los datos que mencionó, destacó la reducción de la pobreza y la desocupación. Según precisó, “los hogares pobres disminuyeron cerca de un 60%, mientras que el desempleo cayó un 50%”.

Al ser consultado sobre si esos resultados demostraban que el derrame de Vaca Muerta comenzaba a sentirse en el resto de la economía provincial, Figueroa respondió que “sí” y sostuvo que el desarrollo energético también impulsa otras actividades productivas.

Sin embargo, aclaró que el crecimiento implica nuevos desafíos para el Estado provincial, especialmente por el aumento de la población y la necesidad de ampliar los servicios públicos.

Cómo se distribuye el dinero de cada barril de petróleo

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la explicación que dio Figueroa sobre el destino de los ingresos generados por la exportación de petróleo. El gobernador buscó desarmar la idea de que todo el dinero que produce Vaca Muerta queda en Neuquén y detalló cómo se distribuyen los recursos entre las empresas, las provincias y el Estado nacional.

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“Me gusta ejemplificarlo porque muchos no saben. Algunos se imaginan que todo queda en Neuquén”, explicó.

Según el esquema que describió, de cada barril de petróleo destinado a la exportación, alrededor del 60% queda comprendido entre los costos y las utilidades de las empresas. El 40% restante se distribuye entre los distintos niveles del Estado.

Dentro de ese reparto, precisó que el 10% se distribuye entre las provincias argentinas. Como ejemplo, mencionó que “la provincia de Buenos Aires recibe el equivalente al 2% de cada barril exportado, a través de los mecanismos de coparticipación federal”.

“El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires todos los días ve que de cada barril de petróleo exportado se le acredita el 2% en sus cuentas y es de libre disponibilidad”, sostuvo.

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“El Estado nacional recibe el 17% de los ingresos vinculados a las exportaciones de un barril de petróleo, y Neuquén el 13%”, explicó Figueroa

El mandatario también señaló que “el Estado nacional recibe el 17% de los ingresos vinculados a las exportaciones”. De acuerdo con los números que presentó durante la entrevista, ese concepto representa actualmente unos siete millones de dólares diarios para las arcas nacionales.

“Al Estado nacional le ingresa el 17%. Hoy, más o menos, el ingreso ronda los siete millones de dólares diarios de lo que se vende en Neuquén. Le entra de libre disponibilidad al Estado central”, explicó.

En el caso de Neuquén, indicó que “la provincia recibe un 13% entre regalías y otros tributos asociados a la actividad hidrocarburífera”.

La diferencia, según planteó, es que la provincia productora debe afrontar los costos sociales y de infraestructura que genera la expansión de la actividad, mientras que otras jurisdicciones reciben parte de los recursos sin tener que asumir esas mismas obligaciones.

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“Lo paradójico de todo esto es que a la provincia de Buenos Aires le ingresa, pero no tiene ningún costo en todo. Al Estado nacional le ingresa y no tiene costo. La provincia de Neuquén tiene que reinvertirlo inmediatamente en generar sustentabilidad social y la infraestructura necesaria para que este círculo siga siendo virtuoso”, cuestionó.

De todos modos, aclaró que el impacto económico de Vaca Muerta no se limita a las regalías y los recursos que recibe directamente Neuquén. También alcanza a empresas proveedoras de otras provincias que participan de la cadena de producción.

En ese sentido, calculó que existen entre 3.500 y 4.000 empresas metalmecánicas distribuidas en distintos puntos del país que trabajan para la industria petrolera. Mencionó firmas de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires, entre otras jurisdicciones.

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De esta manera, explicó que parte de los costos que afrontan las operadoras se transforma en actividad económica, empleo e ingresos tributarios para otras provincias.

“Vaca Muerta nos va a salvar”: qué respondió el gobernador

Consultado directamente sobre la expectativa de que Vaca Muerta pueda convertirse en la solución a los problemas económicos de la Argentina, Figueroa evitó presentar al desarrollo energético como una respuesta automática.

Consideró que la producción de petróleo y gas puede funcionar como punto de partida para impulsar otras actividades, pero remarcó que el crecimiento del país necesita de un conjunto de sectores productivos.

“Creo que ha sido lo primero que arrancó en la Argentina. Nosotros tenemos esperanza de que ese arranque de la industria del gas también vaya generando arranques de otras industrias en el resto de la Argentina. La minería está arrancando. Esperamos que otros sectores también arranquen”, sostuvo.

Para el mandatario, el desafío consiste en aprovechar los recursos naturales y las inversiones para construir un proceso de crecimiento que alcance a distintas regiones del país.

También destacó que existe una mayor participación de las provincias en las decisiones vinculadas con el desarrollo energético y consideró que la Argentina está creciendo a partir del trabajo de sus jurisdicciones.

Su relación con Javier Milei y el respaldo al RIGI

Durante la entrevista, Figueroa también se refirió a su vínculo con el presidente Javier Milei, pese a reconocer diferencias políticas e ideológicas. El gobernador sostuvo que mantiene un diálogo fluido con el jefe de Estado y valoró las decisiones del Gobierno nacional que, a su entender, favorecieron el desarrollo de Vaca Muerta.

“Yo, sin ser del partido político del presidente, incluso teniendo ideas muy diferentes, creo en la presencia del Estado. Para mí el Estado tiene que arbitrar y tiene que igualar oportunidades y líneas de partida”, expresó.

A pesar de esas diferencias, destacó que la relación institucional con Milei permitió avanzar en medidas que considera importantes para la industria hidrocarburífera.

“Tenemos buen diálogo. Con el presidente compartimos la Cámara de Diputados en su momento. Tenemos diálogo, nos respetamos mucho. Yo lo respeto mucho”, afirmó.

También recordó que Milei visitó Neuquén en dos oportunidades consecutivas, una de ellas durante un encuentro vinculado con la industria energética, que reunió a representantes internacionales del sector.

Uno de los puntos que más valoró fue la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que definió como una herramienta fundamental para acelerar los proyectos petroleros y gasíferos.

“En la industria del oil and gas fue vital, porque es acelerar. Nosotros tenemos una ventana de tiempo para sacar el gas y el petróleo. Después se va a perder porque el mundo no va a demandar”, advirtió.

Según explicó, los incentivos fiscales y las condiciones previstas por el régimen mejoraron la rentabilidad de los proyectos y permitieron atraer capitales para acelerar las inversiones.

En ese marco, pidió que exista continuidad en las políticas públicas y seguridad jurídica para evitar que los cambios de gobierno pongan en riesgo los proyectos de largo plazo.

“Una oposición responsable es trazar las buenas políticas de Estado que continúen. Los inversores miran a la Argentina de una manera diferenciada, con lo cual hay que ser muy serios a la hora de otorgar seguridad jurídica para que las inversiones sigan viniendo”, planteó.