Por qué Anthropic recibiría una calificación crediticia de “bono basura” tras su salida a bolsa

Anthropic podría recibir una calificación crediticia de bono basura alta tras su oferta pública inicial, según un reporte de Financial Times. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Anthropic podría obtener una calificación crediticia de “bono basura” alta por parte de las agencias calificadoras tras su salida a bolsa, según un reporte del Financial Times.

El dato representa un giro respecto a las proyecciones anteriores sobre la empresa creadora del asistente de inteligencia artificial Claude, que hasta hace poco apuntaba a un estatus de grado de inversión antes de 2027.

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Qué reveló el informe sobre Anthropic

De acuerdo con la publicación, Blackstone, el gigante de inversión que funciona como inversor ancla en un acuerdo de 63.000 millones de dólares para financiar los chips de Anthropic, comunicó a los inversores de ese acuerdo que espera una calificación “junk” alta para la compañía después de su oferta pública inicial (OPI).

El pronóstico ubica a Anthropic en el rango doble B, el escalón superior dentro de las calificaciones especulativas o de “bono basura”. Se trata de una revisión drástica frente a la expectativa previa de la propia Blackstone, que había anticipado que la empresa alcanzaría un grado de inversión antes de que terminara 2026.

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La proyección crediticia sitúa a la compañía en el rango doble B, el escalón superior dentro de la categoría especulativa.

Tanto Anthropic como Blackstone declinaron hacer comentarios cuando fueron consultados por el medio TechCrunch sobre esta proyección.

Una calificación “junk” señala un riesgo de impago más alto que el de los bonos con grado de inversión y, en consecuencia, implica costos de endeudamiento más elevados para la empresa que la recibe. Mientras el grado de inversión indica bajo riesgo para los prestamistas, el estatus especulativo advierte lo contrario: mayor probabilidad de que la compañía no cumpla con sus obligaciones de pago.

El reporte sobre esta revisión se dio a conocer el 30 de octubre, apenas días después de que Anthropic presentara de forma oficial su solicitud para cotizar en bolsa, lo que desató especulación sobre el impacto que tendría esta OPI en el conjunto de la industria de inteligencia artificial.

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Tanto Anthropic como Blackstone declinaron hacer comentarios tras la consulta del medio TechCrunch sobre la estimación de deuda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa recibir un bono basura

El término “bono basura” (junk bond, en inglés) designa a los instrumentos de deuda que las agencias calificadoras consideran de grado especulativo, por debajo del umbral de grado de inversión.

Esta clasificación no implica que la empresa esté en quiebra ni que sus bonos carezcan de valor. Significa que, a criterio de las agencias, existe un riesgo mayor de que el emisor no pueda cumplir con los pagos de intereses o capital en los plazos pactados.

El rango doble B que proyecta Blackistone para Anthropic corresponde, de hecho, al peldaño más alto dentro de esta categoría especulativa, lo que indica un riesgo menor que otras calificaciones “junk” inferiores, aunque sigue estando por debajo del umbral de grado de inversión.

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Para una compañía, obtener esta calificación tiene consecuencias prácticas directas. Las empresas con calificación especulativa enfrentan tasas de interés más altas a la hora de pedir préstamos, lo que encarece el financiamiento de sus operaciones.

Los fondos de inversión institucionales enfrentan restricciones normativas internas que les impiden adquirir deuda por debajo del grado de inversión. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Además, suelen tener más dificultades para atraer a inversores institucionales, ya que muchos de estos fondos están sujetos a reglas internas que les impiden adquirir valores por debajo del grado de inversión.

El plan de Anthropic para salir a la bolsa

La presentación oficial de Anthropic para cotizar en bolsa generó especulación inmediata sobre su efecto en el resto de la industria de inteligencia artificial. La compañía se ha posicionado como una alternativa centrada en la seguridad frente a sus competidores, con énfasis en principios de “IA constitucional” y prácticas de desarrollo responsable.

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Sin embargo, el pronóstico sobre su calificación crediticia sugiere que incluso los laboratorios de inteligencia artificial con mayor reputación técnica enfrentan interrogantes de fondo sobre su sostenibilidad financiera.

La proyección de Blackstone llega en momentos en que el entusiasmo de los inversores por las compañías de inteligencia artificial está atravesado por un escrutinio mayor sobre la rentabilidad y la solidez de sus modelos de negocio, un factor que podría influir en cómo los analistas e inversores institucionales evalúen la valuación de la OPI de Anthropic.