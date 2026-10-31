Meta lanza app de moda con IA para que los usuarios creen un armario virtual de su ropa

Style Sketch está disponible por ahora en Indonesia, Singapur y Tailandia, para iOS y Android. (Meta)

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Meta lanzó de forma discreta Style Sketch, una aplicación impulsada por inteligencia artificial que ayuda a los usuarios a combinar prendas de ropa que ya poseen y a construir un armario virtual.

La herramienta, disponible por ahora solo en Indonesia, Singapur y Tailandia para iOS y Android, fue detectada por primera vez por el consultor de redes sociales Matt Navarra. La compañía no respondió a una solicitud de comentarios de TechCrunch ni confirmó si planea expandir la plataforma a otros mercados.

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A diferencia de las aplicaciones de compras que incentivan la adquisición de prendas nuevas, Style Sketch se centra en aprovechar el guardarropa existente del usuario. El objetivo declarado por la aplicación es resolver un dilema cotidiano: decidir qué ponerse pese a tener múltiples opciones disponibles en el clóset.

La aplicación de Meta construye un armario virtual a partir de fotos publicadas en Instagram o cargadas manualmente. (Reuters)

Cómo se construye el armario virtual

El primer paso de la aplicación consiste en identificar y organizar las prendas que posee cada usuario. Para ello existen dos vías. La primera permite conectar la cuenta de Instagram, de modo que Style Sketch analiza las fotografías ya publicadas para reconocer piezas de ropa. La segunda opción habilita la carga manual de artículos mediante una fotografía, un video corto o imágenes almacenadas en la galería del teléfono.

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Una vez que el armario digital queda conformado, el sistema analiza las prendas disponibles y genera combinaciones de atuendos acordes al estilo de cada persona. Las sugerencias no se limitan a propuestas aleatorias: los usuarios pueden seleccionar una prenda específica, como una camisa o un pantalón, y pedir a la aplicación que proponga distintas formas de combinarla con el resto de la colección.

La visualización, un diferencial frente a otras apps

Style Sketch permite además probar los atuendos sugeridos sobre un modelo realista ajustado a la forma del cuerpo y al tono de piel del usuario. Esta función busca que la recomendación no quede en una simple lista de prendas, sino que ofrezca una representación visual de cómo luciría la combinación final.

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Style Sketch se conecta con Instagram para identificar prendas en las fotos publicadas por el usuario y construir su armario virtual. (Reuters)

La aplicación también incorpora una función orientada a la planificación de viajes. Si el usuario introduce el destino, la duración del recorrido y las actividades previstas, el sistema genera un plan de atuendos día por día que tiene en cuenta el pronóstico del tiempo y el itinerario completo.

Una propuesta en un mercado ya ocupado

El concepto de digitalizar el armario y generar combinaciones de ropa mediante inteligencia artificial no es nuevo. Startups como Alta ya ofrecen funciones similares, y Google Photos cuenta con herramientas que permiten convertir fotografías de prendas en un clóset digital para crear nuevas propuestas de atuendos.

Frente a esta competencia, la ventaja de Meta radicaría en la integración directa con Instagram, donde buena parte de los usuarios ya cuenta con un registro visual de su estilo personal acumulado a lo largo del tiempo.

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La aplicación se suma a otros lanzamientos recientes de Meta basados en inteligencia artificial, como Waddle World y Vibes. (Reuters)

Parte de una ola de lanzamientos impulsados por IA

Style Sketch se suma a una serie de aplicaciones que Meta lanzó en los últimos meses con inteligencia artificial como eje central. Entre ellas figura Waddle World, una propuesta similar a un Tamagotchi pero con funciones de IA; Pocket, una herramienta orientada a la creación rápida de videojuegos; y Vibes, que permite generar videos mediante inteligencia artificial.

Este impulso responde a una estrategia más amplia de la compañía. Según informó The Wall Street Journal a comienzos de este año, el director ejecutivo Mark Zuckerberg comunicó a los empleados que la empresa planea lanzar muchas más aplicaciones de las que había presentado históricamente, a medida que las eficiencias que aporta la inteligencia artificial permiten desarrollar y publicar nuevos productos con mayor rapidez.

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