Viajes por Fiestas Patrias en Panamá: las fechas de mayor demanda y los destinos más buscados

La principal terminal aérea de Panamá proyecta movilizar alrededor de 95.000 pasajeros locales adicionales durante el período de Fiestas Patrias, comprendido entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre. EFE/Carlos Lemos

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen se prepara para recibir alrededor de 95.000 pasajeros locales adicionales durante las Fiestas Patrias, entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre.

La proyección corresponde a viajeros que iniciarán o finalizarán sus recorridos en Panamá y se sumarán al movimiento habitual de la terminal, uno de los principales centros de conexiones aéreas de América Latina.

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La estimación fue elaborada con información de las aerolíneas que operan en Tocumen, entre ellas Copa Airlines, que prevé movilizar 90,390 pasajeros locales durante el período.

De ese total, 38,360 corresponden a salidas programadas entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, mientras 52,030 serán llegadas previstas entre el 4 y el 10 de noviembre.

El sábado 31 de octubre concentrará la mayor cantidad de salidas, con 10,280 pasajeros, seguido del viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre, con 9,910 viajeros cada día.

Para el lunes 2 de noviembre, la aerolínea estima otras 8,260 salidas, en medio del desplazamiento asociado al inicio de las celebraciones patrias.

El sábado 31 de octubre será la jornada de mayor movimiento de salidas para Copa Airlines, con una estimación de 10.280 viajeros. REUTERS

El retorno de los viajeros tendrá su punto más alto el domingo 8 de noviembre, cuando Copa proyecta recibir 8.900 pasajeros. El jueves 5 de noviembre también registrará una elevada actividad, con 8.860 llegadas previstas, mientras el 68% de los arribos se concentrará durante las tardes, según las estimaciones de la compañía.

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Las proyecciones actuales contrastan con las anunciadas en años anteriores. Durante las Fiestas Patrias de 2024, Tocumen esperaba más de 100.000 pasajeros adicionales, mientras que para 2025 la cifra comunicada alcanzó aproximadamente 192.000 viajeros.

En 2025, el aeropuerto había identificado el 1 de noviembre como la jornada de mayor movimiento de salidas, con 12,778 pasajeros, mientras que el 5 de noviembre concentraría 11.698 llegadas. Para este año, los máximos previstos por Copa son de 10,280 salidas y 8,900 llegadas, respectivamente.

Entre los destinos internacionales de interés aparecen Miami y Orlando, en Estados Unidos; Cancún y Ciudad de México, en México; San José, en Costa Rica; Bogotá y Medellín, en Colombia; además de Lima, en Perú, y Punta Cana, en República Dominicana. David, en la provincia de Chiriquí, también figura entre las opciones nacionales.

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Miles de panameños aprovecharán los días de descanso para visitar destinos internacionales como Miami, Orlando, Bogotá, Medellín, Cancún y Punta Cana. Cortesía

Estas preferencias mantienen importantes coincidencias con las estadísticas generales de Tocumen correspondientes a septiembre de 2026. Bogotá encabezó el movimiento por origen y destino, con 93.654 pasajeros, seguida de Punta Cana, con 75.439, y Miami, con 75.291. San José y Medellín completaron los cinco primeros lugares, con 69.745 y 67.851 pasajeros.

También figuraron entre los destinos destacados Lima, con 60.783 pasajeros, Orlando, con 58.277, y Ciudad de México, con 58.241. Cancún registró 46.789 movimientos. No obstante, estas cifras incluyen viajeros en conexión y pasajeros locales, por lo que no representan exclusivamente los destinos elegidos por los panameños.

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El incremento de viajeros durante el asueto ocurre en un contexto de crecimiento sostenido de la actividad aeroportuaria durante 2026. Entre enero y septiembre, Tocumen contabilizó 17.818.114 movimientos de pasajeros, un aumento del 15% frente al mismo período de 2025. Solo en septiembre se registraron 1.962.628 movimientos, un 14% más que un año antes.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, el 74% de los movimientos acumulados correspondió a pasajeros en transferencia, mientras que los embarques y desembarques representaron aproximadamente el 13% cada uno. Esta distribución evidencia el peso de las conexiones internacionales en la operación de Tocumen, además de los viajes que comienzan o terminan en Panamá.

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Entre enero y septiembre de 2026, el aeropuerto registró 17,8 millones de movimientos de pasajeros, un crecimiento del 15% respecto al mismo período del año anterior. REUTERS / Erick Marciscano

Ante la demanda prevista, el gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, señaló que la administración trabaja para garantizar una operación organizada y segura. La coordinación incluye a las aerolíneas, el Servicio Nacional de Migración, la Autoridad Nacional de Aduanas y la Policía Nacional, con especial atención a los horarios de mayor concentración de pasajeros.

Las autoridades recomiendan presentarse en el aeropuerto con al menos tres horas de anticipación, verificar la vigencia del pasaporte y confirmar los requisitos migratorios del destino. También aconsejan revisar las restricciones del equipaje de mano, especialmente los líquidos en envases superiores a 100 mililitros, y consultar oportunamente las puertas de embarque.

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El movimiento asociado a las Fiestas Patrias representa una oportunidad para las aerolíneas, las agencias de viajes y los servicios aeroportuarios, aunque la demanda definitiva se conocerá después del asueto. Mientras tanto, Tocumen deberá atender los picos de salidas y retornos sin afectar su operación regular, que supera los 65.000 movimientos diarios de pasajeros.