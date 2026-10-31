El Metroriel en Guatemala proyecta un transporte integrado de 20.5 kilómetros, con frecuencias de cuatro minutos, un eje verde y recuperación de espacios públicos

Una representación del proyecto Metroriel integra una unidad de tren ligero con una ciclovía y áreas peatonales en un entorno urbano de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de Guatemala y la misión técnica del Reino Unido al presentar el proyecto Metroriel, aseguran que este será un sistema ferroviario metropolitano de 20,5 kilómetros que requerirá una inversión inicial de USD 969,1 millones para transformar un corredor histórico en una conexión entre la capital y municipios del área metropolitana.

La planificación parte de una Fase 0, un diagnóstico estratégico sobre las condiciones técnicas y financieras necesarias para construir el tren urbano. Por su escala económica y complejidad de ingeniería, la propuesta se perfila como la mayor obra de infraestructura del país desde la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.

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La inversión de capital, denominada CAPEX, cubrirá las obras civiles, la compra del equipamiento ferroviario y los acuerdos por el derecho de vía. El sistema apunta a articular distintos medios de transporte, reducir los tiempos de traslado y facilitar el acceso de la población a oportunidades laborales y servicios.

Una infografía detalla la inversión inicial, el recorrido y las características técnicas del proyecto de metro ligero Metroriel en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una red de 22 estaciones con un punto aún por definir

El Metroriel tendría 22 estaciones distribuidas en tres niveles: 17 a nivel de calle, dos elevadas y tres subterráneas. Sin embargo, el apartado de infraestructura de la presentación consigna 21 puntos de estación, una diferencia que deberá resolverse en las etapas posteriores de planificación.

Los datos técnicos fueron presentados por el Gobierno y la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua). El material rodante estará integrado por 32 unidades de metro ligero, que también podrán operar como tranvías, con tres trenes en reserva.

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Las unidades circularán a una velocidad comercial promedio de 20 km/h, incluida la detención en las estaciones, y pasarán cada cuatro minutos en los períodos de mayor demanda. El recorrido estará dividido en cuatro fases de 11,10, 3,25, 1,90 y 4,25 kilómetros.

El trazado conectará Centra Sur, en Villa Nueva, con los sectores de Centra Norte y Portales, en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala. La propuesta busca integrar ese corredor ferroviario con una red metropolitana de transporte público.

La infraestructura incluirá 28 pasos a desnivel, 28 intersecciones semaforizadas y 92 cruces con talanquera, las barreras que regulan la circulación en los pasos ferroviarios. También prevé la construcción de los puentes Belice 2 y Frutal, el mantenimiento de cuatro puentes existentes y la reubicación de una línea de conducción.

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La presentación reconoce que las obras tendrán un impacto alto sobre el tránsito vial. Para reducir esa afectación, se proyectan conexiones alternativas y 30 intersecciones semaforizadas adicionales.

Un corredor ferroviario con eje verde y desarrollo urbano

El plan incorpora un eje verde para la movilidad activa y la recuperación o creación de espacios públicos en las áreas atravesadas por el tren. La iniciativa contempla intervenciones urbanas alrededor de las estaciones para mejorar el entorno de los barrios vinculados al recorrido.

El modelo propuesto combina comercios, equipamientos públicos, vivienda social o asequible y el aprovechamiento de parcelas estatales próximas a las paradas. El alcance final de estas transformaciones todavía dependerá de la definición del trazado y de las estaciones.

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La embajadora británica en Guatemala, Juliana Correa, sostuvo que la movilidad es una condición para el desarrollo del país: “Para una ciudad como Guatemala, contar con soluciones modernas de movilidad no es opcional, es una necesidad”.

Correa señaló que los problemas de tránsito inciden en la vida diaria de los habitantes y en la actividad económica, porque dificultan tanto el acceso al empleo como el funcionamiento de las empresas. El proyecto también plantea participación comunitaria, inclusión, acceso al patrimonio y generación de empleo durante la construcción.

En materia ambiental, la propuesta establece objetivos de reducción de la contaminación del aire y del ruido, promoción de la economía circular y protección o recuperación del entorno natural. El acuerdo entre Guatemala y el Reino Unido prevé, además, el intercambio de experiencia y capacidades especializadas en infraestructura ferroviaria.

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Para 2027, la hoja de ruta contempla definir el trazado, confirmar las estaciones, consolidar los estudios técnicos y desarrollar un proceso de diseño con participación de los sectores involucrados. Ese año también se prevé iniciar la transferencia de conocimientos con universidades británicas, convocar las primeras licitaciones y comenzar las obras.

La documentación presentada no define aún el número final de estaciones, las tarifas del servicio ni los tiempos de recorrido. Los hitos anunciados tampoco establecen una fecha concreta para el inicio de operaciones del sistema.