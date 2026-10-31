Embajada de EE.UU. calificó de “narcoquinceañera” una fiesta vinculada con la alcaldesa de Zacapa y llamó a prestar atención a las elecciones de 2027 en Guatemala

Las autoridades estadounidenses vincularon la estructura de la familia Lorenzana con organizaciones mexicanas como el Cártel de Sinaloa. (Cortesía: Redes sosciales)

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La Embajada de Estados Unidos en Guatemala cuestionó la celebración de quince años de la hija de la alcaldesa de Zacapa, Karen Xiomara Ovalle, y pidió “tolerancia cero” frente a los vínculos entre narcotráfico y política.

En una serie de publicaciones difundidas este viernes, la representación estadounidense sostuvo que los guatemaltecos merecen “calles seguras y autoridades honestas”. En ese sentido, señaló que la jefa comunal celebró una fiesta “de lujo valorada en millones”, en alusión al evento que quedó bajo escrutinio público por su despliegue y por los antecedentes judiciales de integrantes de su entorno familiar.

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“Los guatemaltecos merecen calles seguras y autoridades honestas. Pero, mientras tanto, la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, celebra una ‘narcoquinceañera’ de lujo valorada en millones”, expresó la sede diplomática en su primer mensaje.

La misión también se refirió al esposo de la alcaldesa, Sergio Fernando Cifuentes, a quien identificó como una persona condenada en EE.UU. por narcotráfico. En otra publicación, vinculó el caso con Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, cuñado de la funcionaria y requerido por la justicia.

La representación estadounidense cuestionó el festejo de quince años de la hija de la alcaldesa de Zacapa, Karen Xiomara Ovalle Madrid. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en Guatemala)

“El esposo de la alcaldesa fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Y, por si fuera poco, su querido cuñado, ‘Haroldito’, es requerido por la justicia estadounidense por narcotráfico y señalado por sembrar terror en Zacapa y Guatemala”, escribió la sede diplomática. Y agregó: “Nuestra tolerancia: Cero. Punto”.

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Las publicaciones constituyen un pronunciamiento directo de Estados Unidos sobre una celebración privada que abrió interrogantes por su costo y sus fuentes de financiamiento. La fiesta se realizó el sábado 24 de octubre en Chiquimula y tomó relevancia en redes sociales por las imágenes de carruajes, fuegos artificiales, flores importadas, artistas invitados y otros servicios de lujo.

Según informó La Hora, hasta la fecha no existía información pública que permitiera determinar el costo total de la recepción ni establecer el origen de los recursos utilizados.

La celebración de quince años se realizó en Chiquimula con carruajes y artistas invitados sin registros públicos sobre su financiamiento. (Cortesía: Redes sociales)

Piden supervisar las candidaturas municipales en 2027

En una tercera publicación, la Embajada amplió el alcance político de su pronunciamiento y exhortó a que la supervisión de los candidatos no se limite a las postulaciones nacionales. “De cara a las elecciones de 2027, la vigilancia debe extenderse a todos los niveles: presidencial, legislativo y municipal”, afirmó.

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“Los guatemaltecos, especialmente los zacapanecos, tienen derecho a alzar la voz y exigir transparencia”, señaló la representación, antes de convocar a mantener “TOLERANCIA CERO frente a los narcopolíticos”.

La misión diplomática estadounidense instó a supervisar las candidaturas municipales, legislativas y presidenciales para las elecciones de 2027. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en Guatemala)

EE.UU. mantiene una recompensa de hasta USD 5 millones por “Haroldito”

Además, la Embajada compartió la ficha de búsqueda de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, emitida por el Departamento de Estado el 25 de marzo de 2025. El gobierno estadounidense ofrece una recompensa de hasta USD 5 millones por información que permita su arresto o condena.

De acuerdo con la ficha oficial, Haroldo pertenece a la familia Lorenzana, una estructura dedicada al narcotráfico con base en La Reforma, Guatemala. Las autoridades estadounidenses aseguran que la organización mantuvo vínculos con grupos de narcotráfico mexicanos, entre ellos el Cártel de Sinaloa.

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EE.UU. mantiene una recompensa de hasta cinco millones de dólares por la captura de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza. (Cortesía:Departamento de Estado de los Estados Unidos)

El Departamento de Estado detalló que la investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) derivó en dos acusaciones formales en el Distrito de Columbia. La primera fue presentada en junio de 2017 y la acusación sustitutiva, en junio de 2023. En esta última, Lorenzana Terraza fue acusado de dirigir una empresa criminal continua, junto con otros cuatro coacusados.

La ficha lo identifica con los alias “Haroldito”, “Chukito”, “Justino” y “Salvador Ferragamo Stafano”.