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La Justicia francesa modificó el recorrido de la marcha para alejarla del centro de París ante el temor de nuevos disturbios

Las autoridades anularon el recorrido original de la protesta convocada por sindicatos y estudiantes, relegándola a zonas periféricas de la capital

Agentes de las fuerzas del orden se congregan frente al Arco del Triunfo el día de una manifestación organizada por sindicatos como parte de las protestas a nivel nacional convocadas por el movimiento de los "Chalecos Amarillos", en París (REUTERS/Pedro Nunes)
Agentes de las fuerzas del orden se congregan frente al Arco del Triunfo el día de una manifestación organizada por sindicatos como parte de las protestas a nivel nacional convocadas por el movimiento de los "Chalecos Amarillos", en París (REUTERS/Pedro Nunes)
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El Consejo de Estado --máximo órgano judicial conencioso-administrativo francés-- ha modificado en el último momento el recorrido de la manifestación de París durante la jornada de movilizaciones de este sábado convocadas por sindicatos y estudiantes para protestar por la mala situación del sistema educativo y por la carestía de la vida.

Finalmente la marcha no partirá de la plaza de la Bastilla, sino que partirá de la Puerta de Bagnolet y terminará en la Puerta de Charenton, dentro de la ciudad, pero lejos del núcleo histórico de la capital francesa, según el dictamen.

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El auto del Consejo de Estado dictado la noche del viernes al sábado anula la decisión del tribunal administrativo, que había autorizado el recorrido inicial en apoyo a la iniciativa del ministro del Interior, Laurent Núñez, que teme que se repitan alteraciones del orden público y daños a comercios e instituciones como los del 17 de octubre.

Estudiantes y sindicatos vuelven a marchar en París (REUTERS/Pedro Nunes)
Estudiantes y sindicatos vuelven a marchar en París (REUTERS/Pedro Nunes)

El principal sindicato francés, la Confederación General de Trabajadores (CGT) ha criticado la decisión “absolutamente escandalosa” y que los manifestantes sean relegados a las afueras de las ciudades. “Hacemos un llamamiento a todos los manifestantes para que se unan a nosotros masivamente en la Puerta de Bagnolet”, ha apelado la cosecretaria general de la CGT París, Adèle Tellez.

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En este “tercer acto” de las movilizaciones sabatinas los estudiantes de secundaria protestan pese a la propuesta del Gobierno para reformar el circuito escolar o Parcoursup y exigen su abolición. “No queremos las migajas. Queremos el pastel entero”, ha declarado el líder federal del Movimiento Nacional de Escuelas Secundarias, Fabio Laporte.

Los conocidos como ‘chalecos amarillos’ y los sindicatos también participarán en la marcha para protestar contra el alto costo de la vida, la violencia policial y apoyar la huelga general convocada para el 5 de noviembre.

Una manifestante le coloca una rosa a un gendarme en París (REUTERS/Abdul Saboor)
Una manifestante le coloca una rosa a un gendarme en París (REUTERS/Abdul Saboor)

El Gobierno francés ha ordenado un despliegue de 70.000 efectivos en todo el país, la misma cifra que el fin de semana anterior, para reforzar la seguridad.

Además, se han cerrado 40 estaciones de Metro, desde los Campos Elíseos hasta la Bastilla, pasando por République, Châtelet y la orilla izquierda del Sena. Esta cifra es superior a las 30 estaciones que se cerraron el pasado 24 de octubre.

El Gobierno francés ha intensificado sus mensajes a favor de una vuelta a las aulas en calma el próximo lunes, después de las vacaciones de otoño, mientras los portavoces de las organizaciones estudiantiles mantienen su llamamiento a continuar las protestas, incluidas en las manifestaciones de este sábado, y preparan nuevas acciones para noviembre.

Un hombre lleva una bandera francesa mientras las fuerzas policiales francesas impiden que los manifestantes se manifiesten en la plaza de la Bastilla (REUTERS/Nicolas Economou)
Un hombre lleva una bandera francesa mientras las fuerzas policiales francesas impiden que los manifestantes se manifiesten en la plaza de la Bastilla (REUTERS/Nicolas Economou)

Tanto el presidente francés, Emmanuel Macron, como su ministro de Educación, Édouard Geffray, han multiplicado en los últimos días sus llamamientos para que los estudiantes retomen las clases, tras más de un mes de movilizaciones estudiantiles en demanda de mejoras en las condiciones educativas y en los centros de secundaria.

A dos días de la vuelta a las aulas, Geffray difundió en sus redes sociales una carta dirigida a los estudiantes de secundaria en la que expresó su “profunda confianza” en los jóvenes y defendió las medidas anunciadas esta semana por el Ejecutivo para responder a sus reivindicaciones.

El ministro presentó la educación como una herramienta para que los jóvenes puedan progresar, desarrollarse y convertirse en ciudadanos libres e informados.

“Mi prioridad absoluta es que los alumnos vayan a clase”, afirmó Geffray el martes en una entrevista con BFMTV. Un día después, Macron trasladó un mensaje similar en otra extensa entrevista en HugoDécrypte: “Lo que deseo sobre todo es que, dado que los jóvenes han sido escuchados, puedan volver a clase”, señaló el presidente en ese canal dirigido a los jóvenes, con millones de seguidores en YouTube, TikTok e Instagram.

Las autoridades parisinas toman medidas para evitar nuevos disturbios en el centro de la capital francesa (REUTERS/Dylan Martinez)
Las autoridades parisinas toman medidas para evitar nuevos disturbios en el centro de la capital francesa (REUTERS/Dylan Martinez)

Mensajes que coinciden con una semana en la que las organizaciones estudiantiles confirmaron su intención de mantener la presión sobre el Gobierno, al considerar insuficientes las medidas anunciadas.

Geffray destacó en su misiva que entre las principales iniciativas figura limitar a 28 el número de alumnos por clase en segundo curso de secundaria en la mitad de los institutos menos favorecidos a partir de septiembre de 2027, antes de extender la medida a todos los centros en 2028, así como contrataciones de docentes. El ministro incidió asimismo en cambios este curso en Parcoursup, la denostada plataforma de admisión a la enseñanza superior, que será sustituida en 2028.

Por su parte, este sábado dos sindicatos de estudiantes franceses han convocado a los estudiantes a bloquear los institutos y las universidades el martes y el jueves, exigiendo al Gobierno que reforme el sistema educativo y mejore las condiciones de estudio.

“A partir de este martes, bloquearemos nuestras universidades e institutos, y volveremos a hacerlo el jueves antes de sumarnos a la manifestación del 5 de noviembre convocada por los trabajadores y los sindicatos”, declaró Sabrine Kharbach, portavoz de la Union étudiante, a los periodistas durante una marcha de protesta celebrada el sábado en París.

(Con información de Europa Press)

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