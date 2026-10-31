Un colectivo chocó contra una grúa a metros del Obelisco: dos heridos

El colectivo de la línea 146 impactó contra una grúa y, producto de la colisión, el gancho del vehículo de remolque quedó incrustado en el ómnibus: SAME atendió a cinco personas (@Vigencia_)

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Un colectivo de la línea 146 chocó esta mañana contra una grúa cerca de la intersección de la avenida Corrientes y Maipú, a pocas cuadras del Obelisco, en pleno centro porteño.

Como producto del impacto, cinco personas fueron asistidas por el SAME. El conductor de la grúa, con politraumatismo, y un pasajero -con cervicalgia- fueron trasladados al Hospital Fernández; otra persona que viajaba en el vehículo también recibió atención.

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Así quedó incrustado el gancho de la grúa en el parabrisas del colectivo (SAME)

El accidente produjo que el gancho de la grúa quede incrustado en el parabrisas del ómnibus y destruyó la parte frontal de este vehículo de transporte público.

El accidente redujo la circulación a dos carriles en una zona transitada. Varias personas se concentraron en el lugar mientras continuaban las tareas de asistencia. Las causas de la colisión todavía no fueron informadas oficialmente.