Sociedad

Un colectivo chocó contra una grúa a metros del Obelisco: dos heridos

El impacto ocurrió esta mañana cerca del cruce de la avenida Corrientes y Maipú. El SAME derivó al conductor del vehículo de auxilio y a un pasajero al Hospital Fernández

El colectivo de la línea 146 impactó contra una grúa y, producto de la colisión, el gancho del vehículo de remolque quedó incrustado en el ómnibus: SAME atendió a cinco personas (@Vigencia_)
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Un colectivo de la línea 146 chocó esta mañana contra una grúa cerca de la intersección de la avenida Corrientes y Maipú, a pocas cuadras del Obelisco, en pleno centro porteño.

Como producto del impacto, cinco personas fueron asistidas por el SAME. El conductor de la grúa, con politraumatismo, y un pasajero -con cervicalgia- fueron trasladados al Hospital Fernández; otra persona que viajaba en el vehículo también recibió atención.

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Un autobús azul con el parabrisas roto y la cabina dañada junto a un vehículo de remolque en una calle con automóviles
Así quedó incrustado el gancho de la grúa en el parabrisas del colectivo (SAME)

El accidente produjo que el gancho de la grúa quede incrustado en el parabrisas del ómnibus y destruyó la parte frontal de este vehículo de transporte público.

El accidente redujo la circulación a dos carriles en una zona transitada. Varias personas se concentraron en el lugar mientras continuaban las tareas de asistencia. Las causas de la colisión todavía no fueron informadas oficialmente.

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