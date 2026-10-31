S&P advirtió que la calificación de crédito de Meta podría bajar por su gasto en IA

S&P Global Ratings cambió a negativa la perspectiva de Meta en calificación crediticia. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

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La agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings cambió a “negativa” la perspectiva de Meta, que antes era “estable”, por la incertidumbre sobre su gasto en inversiones y su caja. La nota de la empresa sigue en AA-, pero la agencia advirtió que podría bajar si el gasto continúa al ritmo actual.

S&P calcula que Meta tendrá un déficit de caja libre operativa (el dinero que queda después de pagar la operación y las inversiones) de USD 39.000 millones en 2026 y de USD 71.000 millones en 2027, según informó la agencia Reuters. La agencia no descarta que la caja siga en rojo después de 2028.

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Para ese año, S&P prevé que Meta cubra el faltante enteramente con deuda. La agencia también estima que el endeudamiento de la empresa, medido en relación con sus ganancias, podría superar 1,0 veces desde 2027. Ese nivel es el límite que S&P usa para la nota AA-, según Reuters.

S&P prevee que Meta seguirá endeudándose para cubrir sus inversiones. REUTERS/Daniel Cole

La deuda a largo plazo de Meta era de USD 80.920 millones al 30 de septiembre. El endeudamiento medido de esa forma fue de 0,1 veces en 2025. Según S&P, el salto se explica sobre todo porque la empresa alquila capacidad de centros de datos en lugar de emitir deuda.

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Meta respondió que S&P subestima su capacidad de ganar dinero con IA

La compañía rechazó el diagnóstico. “Respetuosamente, no coincidimos con la afirmación de S&P sobre la capacidad de monetización de la IA de Meta”, dijo un vocero a Reuters. El portavoz sostuvo que la empresa ve “importantes oportunidades de producto y de negocio” que respaldan su perfil crediticio.

S&P planteó la duda opuesta. La agencia señaló que la capacidad de Meta para ganar dinero con sus inversiones en IA es más limitada que la de sus pares y que no está claro cuándo esos ingresos superarán sus crecientes costos, según citó CNBC.

Amazon, Microsoft y Google alquilan capacidad de cómputo a otras empresas y tienen ingresos de la nube. Meta no cuenta con un negocio equivalente, según The Next Web. La empresa presentó hace poco Muse, un agente de IA gratuito que, según TechCrunch, su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, describió como muy exigente en capacidad de cómputo.

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Meta respondió a S&P y aseguró que subestiman su capacidad de ganar dinero con la IA. REUTERS/Yves Herman/File Photo

El analista Naveen Sarma, responsable de medios y telecomunicaciones de S&P para Estados Unidos, advirtió que, si las inversiones siguen creciendo más rápido de lo previsto, “los perfiles crediticios seguirán debilitándose” y la caja será negativa. La agencia admitió que ya no está tan segura de que Meta recorte su gasto como esperaba.

Una caja en negativo por primera vez desde 2012

El 22 de octubre, Meta presentó sus resultados del tercer trimestre. Los ingresos subieron 26%, hasta USD 64.600 millones, pero la caja libre fue negativa en USD 2.120 millones, frente a USD 10.630 millones un año antes. Benzinga señaló que no ocurría desde el segundo trimestre de 2012, cuando la empresa salió a bolsa.

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La empresa elevó el piso de su previsión de inversiones para este año: entre USD 135.000 millones y USD 145.000 millones, frente al rango anterior de USD 130.000 millones a USD 145.000 millones. Las acciones cayeron cerca de 7% ese día y, según CNBC, octubre cerró con una baja de 15%, el peor mes en cuatro años.

Meta subió sus ingresos un 26%, pero su caja libre se encuentra en negativo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para financiarse, Meta planea vender hasta USD 97.500 millones en acciones, según Reuters. CNBC detalló que la empresa lo hará primero con USD 35.000 millones en ofertas públicas y luego con USD 60.000 millones mediante un programa de venta gradual.

La decisión de S&P llegó en una semana de ventas en las tecnológicas. TechCrunch informó que el Nasdaq cayó 2,9% el viernes 30 de octubre, y que Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft proyectan en conjunto inversiones por más de USD 740.000 millones este año, que Wall Street interpreta como gasto en IA. Según S&P Global Market Intelligence, esas empresas y Oracle ya emitieron USD 326.000 millones en deuda en 2026.

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S&P aún espera que el ritmo de crecimiento de las inversiones de Meta empiece a estabilizarse desde 2028, según CNBC.