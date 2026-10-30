Cultura

Qué leer esta semana: cuatro libros digitales gratuitos para descubrir a Paul McCartney, Mozart, Leo Dan y diez leyendas del rock

Biografías, crónicas y ensayos que reconstruyen trayectorias artísticas y ofrecen nuevas lecturas sobre canciones, perfiles y figuras clave de la música popular, disponibles en cualquier dispositivo

Cuatro portadas de libros alineadas sobre una mesa de madera frente a los estantes desenfocados de una biblioteca.
Qué leer esta semana: cuatro libros gratuitos que todo amante de la música tiene que leer (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuatro libros digitales de acceso gratuito proponen recorridos por la música desde la biografía, la crónica y el ensayo. Las obras acercan las trayectorias de Paul McCartney, Wolfgang Amadeus Mozart, Leo Dan y diez figuras del rock, el jazz y la canción popular a lectores que buscan nuevas historias detrás de las canciones.

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Paul McCartney. Siempre Beatle

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Wolfgang Amadeus Mozart. El bajito más grande de la historia de la música clásica

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Santos y Pecadores

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Te he prometido una tesis sobre Leo Dan

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Los títulos reúnen perfiles, análisis cultural y relatos de vida. Se pueden leer desde el teléfono, la tableta o la computadora a través de las plataformas indicadas por sus editoriales.

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Paul McCartney y una vida atravesada por canciones

Paul McCartney. Siempre Beatle reúne artículos sobre Paul McCartney, desde sus años en The Beatles hasta su carrera solista, el período de Wings y sus vínculos con John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.

paul mccartney tapa libro
"Paul McCartney. Siempre Beatle"

El prólogo recupera la historia de “Yesterday”, la canción que McCartney comenzó a escribir después de despertarse en la casa de Jane Asher. Antes de tener título, el músico la llamó “Scrambled Eggs”. Con el tiempo, la composición se convirtió en una de las piezas más versionadas de la historia.

El ebook, publicado por Leamos, la editorial digital de Infobae, recorre álbumes como Please Please Me, Help!, Revolver y Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. También incluye textos de Matías Bauso, Mario Mactas, Marianela Insua Escalante, Fernando Soriano, Daniel Bajarlía, Pablo Andisco y Lala Toutonian.

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Mozart en una biografía pensada para acercar la música clásica

En Wolfgang Amadeus Mozart. El bajito más grande de la historia de la música clásica, Carolina Balbiani se dirige a lectores jóvenes para reconstruir la vida de Wolfgang Amadeus Mozart, desde su niñez y formación hasta el desarrollo de una carrera marcada por el trabajo precoz y las exigencias de su tiempo.

Infobae Ediciones
"Wolfgang Amadeus Mozart. El bajito más grande de la historia de la música clásica"

El libro forma parte de Historias cortas de grandes personajes, una colección de biografías de la plataforma Leamos que también incluye títulos sobre Albert Einstein, Frida Kahlo, Agatha Christie y Nelson Mandela. La propuesta busca presentar a figuras históricas a través de relatos breves y en un lenguaje accesible.

La autora parte del extenso nombre del compositor —Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart— para introducir un perfil que se concentra en el músico, pianista, docente y director de orquesta del siglo XVIII.

El lugar de Leo Dan en la cultura popular argentina

Te he prometido una tesis sobre Leo Dan, de Pablo Alabarces, toma como punto de partida una pregunta formulada en el ámbito universitario: por qué no se había escrito una investigación académica sobre el cantante santiagueño, una de las figuras de mayor alcance de la música romántica latinoamericana.

"Te he prometido una tesis sobre Leo Dan"
"Te he prometido una tesis sobre Leo Dan", de Pablo Alabarces

La muerte de Leo Dan, ocurrida el 1° de enero de 2025 en Miami, atraviesa el ensayo. Alabarces, sociólogo e investigador del CONICET, conecta esa figura con artistas como Leonardo Favio, Palito Ortega, Juan Gabriel y Karol G para analizar una zona de la cultura popular que durante años recibió poca atención de las ciencias sociales.

El concepto central del libro es la plebeyización cultural, definida como la apropiación de bienes populares por parte de sectores medios y altos. El ensayo discute esa operación y la distancia entre el reconocimiento simbólico de ciertas expresiones y las desigualdades materiales que persisten en la sociedad.

‘Santos y pecadores’, 10 músicos marcados por vidas intensas

El cuarto título es Santos y pecadores, de Fernando García, una colección de perfiles sobre músicos cuya obra quedó asociada a biografías breves, turbulentas o atravesadas por el exceso. El libro incluye textos sobre Amy Winehouse, Syd Barrett, Kurt Cobain, Nina Simone, Luca Prodan, Tanguito, Ian Curtis, Chet Baker, Nico y Brian Jones.

"Santos y pecadores", de Fernando García
"Santos y pecadores", de Fernando García

García vincula la historia personal de cada artista con su producción musical y con la época que representó. En los fragmentos difundidos del libro, por ejemplo, aborda el lugar de Brian Jones en la identidad visual de The Rolling Stones y recupera una grabación de Tanguito de 1967 que recién se editó de manera completa en 2010.

La obra, disponible en Leamos, propone una lectura que puede acompañarse con las canciones de cada figura retratada.

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