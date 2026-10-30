Exalcalde de Paraíso en Costa Rica es condenado a tres años de prisión por irregularidades en la construcción de un motel

Marvin Solano Zúñiga, exalcalde de Paraíso de Cartago, fue condenado a tres años de prisión por tráfico de influencias agravado y fraude de ley.

Guardar

El exalcalde de Paraíso de Cartago, Marvin Solano Zúñiga, fue condenado a tres años de prisión por su participación irregular en la aprobación de un permiso para construir un motel en ese cantón costarricense, un caso que se remonta a mayo de 2016 y que involucró un conflicto de intereses entre funcionarios municipales y la empresa responsable del proyecto.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, que encontró al exfuncionario culpable de los delitos de tráfico de influencias agravado y fraude de ley en la función administrativa, según informó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

PUBLICIDAD

Además de la pena de prisión, los jueces ordenaron que Solano no pueda ejercer cargos públicos durante tres años, una prohibición que también comprende los puestos de elección popular, como alcaldías, regidurías o diputaciones.

Sin embargo, el exjerarca municipal no tendrá que ingresar a un centro penitenciario, debido a que recibió el beneficio de ejecución condicional de la pena, que le permitirá permanecer en libertad siempre que cumpla las condiciones establecidas por el tribunal.

Una orden para aprobar la construcción de un motel originó el caso

Los hechos que llevaron a la condena ocurrieron en mayo de 2016, cuando Marvin Solano Zúñiga se encontraba al frente de la Municipalidad de Paraíso.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el entonces alcalde emitió una orden escrita dirigida al jefe del Departamento de Ingeniería Municipal para que se aprobara el permiso de construcción de un establecimiento comercial.

PUBLICIDAD

El proyecto correspondía al motel Tu y Yo, ubicado en el distrito de Llanos de Santa Lucía, en el cantón de Paraíso.

Según la Fiscalía, Solano utilizó argumentos basados en un texto legal para justificar su intervención y presentar la solicitud como si se tratara de una gestión ajustada a la normativa.

Sin embargo, durante la investigación se determinó que existían irregularidades en el procedimiento administrativo, principalmente por un conflicto de intereses entre los funcionarios que debían revisar el permiso y la empresa interesada en construir el motel.

La Fiscalía estableció que algunos de los trabajadores municipales que participaban en el trámite también prestaban servicios profesionales a la compañía encargada del proyecto.

Esta situación comprometía la independencia con la que debían realizarse las valoraciones técnicas y administrativas necesarias para autorizar la construcción.

Las autoridades judiciales consideraron que la intervención del entonces alcalde constituyó una conducta delictiva, por lo que finalmente fue declarado culpable de tráfico de influencias agravado y fraude de ley en la función administrativa.

PUBLICIDAD

El motel Tu y Yo, ubicado en Llanos de Santa Lucía, fue el proyecto cuya autorización municipal originó la investigación contra el exalcalde.

No irá a prisión, pero deberá pagar ₡6,6 millones

Pese a la condena de tres años de cárcel, el tribunal concedió al exalcalde el beneficio de ejecución condicional de la pena por un período de tres años.

Esto significa que podrá permanecer en libertad, pero deberá cumplir una condición específica: no cometer un nuevo delito doloso que tenga establecida una pena de prisión superior a seis meses.

En caso de incumplir esta disposición, el tribunal podría revocar el beneficio y ordenar que cumpla la condena dentro de un centro penitenciario.

La resolución también establece que Solano quedará inhabilitado durante tres años para desempeñar funciones públicas, incluidos los cargos que se obtienen mediante votación popular.

Por otra parte, los jueces declararon con lugar una demanda civil resarcitoria presentada por la Procuraduría General de la República, por lo que fijaron el pago de ₡6,600,000 (USD 14 mil)

PUBLICIDAD

Este monto corresponde a daño social, intereses y costas procesales y personales, derivados del proceso judicial.

La condena representa un cambio importante respecto de la primera resolución judicial emitida en este expediente, que inicialmente había favorecido al exalcalde.

La Municipalidad de Paraíso, en Cartago, estuvo en el centro de una investigación judicial por irregularidades en la aprobación de permisos para construir un motel, caso que terminó con una condena de tres años de prisión contra el exalcalde Marvin Solano Zúñiga.

Un exalcalde que gobernó Paraíso durante tres períodos

Marvin Solano Zúñiga fue una figura conocida en la política municipal de Cartago, especialmente por haber ocupado la alcaldía de Paraíso en tres períodos diferentes.

Su primer mandato se extendió entre 2003 y 2007, bajo la representación del Partido Auténtico Paraiseño, agrupación política de carácter cantonal.

Posteriormente, regresó al cargo para el período 2007-2011, esta vez con el Movimiento Libertario, y volvió a obtener la alcaldía en 2016, bajo la bandera del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).

PUBLICIDAD

Durante su última administración enfrentó distintos cuestionamientos sobre la gestión municipal, que incluso llevaron a la realización de un plebiscito revocatorio en mayo de 2018.

Aunque la mayoría de los votos emitidos favoreció su destitución, no se alcanzó la proporción requerida para retirarlo del cargo.

En febrero de 2019, Solano presentó su renuncia a la alcaldía, después de varios años de controversias relacionadas con su administración.