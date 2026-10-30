Cuba

“El cubano está viviendo peor que un animal”, dice una ciudadana al denunciar la imposibilidad de comprar carne en la isla

La ciudadana comparó el costo de productos básicos con la pensión de una vecina de 80 años que, según su testimonio, recibe 2.000 pesos mensuales. Su reclamo se centró en la pérdida de poder adquisitivo de los sectores más vulnerables

Una mujer con camiseta blanca sostiene un paquete envuelto en plástico en una cocina con repisas de madera y diversos recipientes.
Una mujer publicó un video en redes sociales para exponer el deterioro del poder adquisitivo de jubilados y familias con ingresos fijos. Usó una bolsa de arroz y un corte de carne para ilustrar el desajuste entre salarios y mercado.
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Una ciudadana cubana denunció en un video publicado en redes sociales que el aumento de los precios de los alimentos ha reducido la capacidad de compra de muchas familias en Cuba, en especial de jubilados y personas con ingresos fijos.

La mujer relató su recorrido de compras con una bolsa de arroz y un pequeño corte de carne como ejemplos del desajuste que, según afirmó, existe entre los precios del mercado y los salarios. “Cada vez que uno sale a comprar un alimento, viras para la casa con el alma partiendo”, expresó.

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Su testimonio no identifica la fecha ni el lugar en que fueron tomadas las imágenes, ni permite comprobar de forma independiente los valores citados. La grabación describe una situación que la autora atribuye al encarecimiento sostenido de productos básicos y a la pérdida de poder adquisitivo de la población.

El arroz y la carne, símbolos de una compra imposible

En el video, la cubana sostuvo que una bolsa de arroz costaba 950 pesos cubanos (unos 2,70 a 3,00 USD en el mercado informal), aunque dijo haber visto el mismo producto a 1.000 pesos (alrededor de 2,85 a 3,15 USD). También mostró una porción de carne que, de acuerdo con su relato, costaba “tres mil y pico” pesos (entre 9,00 y 11,00 USD).

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La mujer comparó esos montos con la pensión mensual de una vecina de 80 años que, según dijo, recibe 2.000 pesos al mes (aproximadamente 5,70 a 6,25 USD). Para ella, la distancia entre ambos números ilustra una dificultad cotidiana: el ingreso completo de una jubilada no alcanzaría para comprar ese corte de carne.

Una mujer expone frente a la cámara varios productos alimenticios adquiridos en un hogar, entre los que figuran plátanos, huevos y carne empaquetada con precios escritos a mano. A lo largo de la grabación, explica los costos asociados a estos víveres y comenta sobre las dificultades cotidianas y el acceso a la comida.

“¿Cómo es posible que si esa viejita cobra dos mil pesos, pueda con su salario solamente comprar un pedazo de carne?”, preguntó ante la cámara.

La denunciante señaló que muchas personas deben optar por lo que consideran más barato, aunque cuestionó la calidad y el valor nutricional de esos alimentos. “Tienes que irte por lo más barato porque al final el bolsillo no te da y tienes que alimentarte”, dijo.

El deterioro de la alimentación, en el centro del reclamo

El pasaje más duro de su mensaje fue una comparación sobre las condiciones de alimentación de los cubanos. “El cubano está viviendo como peor que un animal”, afirmó, al referirse a la imposibilidad de comprar carne y a la necesidad de recurrir a productos de menor precio.

La frase sintetizó una queja que atravesó todo el video: la percepción de que la población enfrenta una dieta cada vez más limitada mientras los ingresos permanecen sin cambios proporcionales a los precios.

La mujer también vinculó el problema con el valor del dólar, que, según sostuvo, continúa en alza. “Los precios siguen subiendo, el dólar sigue subiendo y el cubano sigue con el mismo salario”, señaló.

No presentó datos oficiales sobre el tipo de cambio, el valor de la pensión ni el precio de los alimentos. Su exposición se basó en la experiencia de compra que mostró en el video y en el caso de su vecina pensionada.

Una mujer en primer plano delante de una pared blanca con un cartel de madera y una cocina al fondo.
Un testimonio viral expone cómo los dos mil pesos mensuales que cobra una anciana de ochenta años resultan insuficientes frente al costo desmedido que alcanza un simple corte cárnico en la isla.

La jubilada de 80 años, eje del reclamo por los ingresos fijos

La referencia a la mujer de 80 años ocupó el centro de la denuncia. La autora del video calculó que el pequeño corte de carne podría rendir entre tres y cuatro días si se lo divide en tiras, pero remarcó que su costo supera el ingreso mensual que atribuyó a la pensionada.

“Dos mil pesos en treinta días es lo que cobra esa señora que es pensionada”, dijo. Luego contrapuso esa cifra con los más de 3.000 pesos que, según su relato, se requieren para comprar carne.

El planteo expuso la situación de quienes dependen de pensiones o salarios fijos frente a una canasta de alimentos que, de acuerdo con su testimonio, exige un desembolso que excede sus posibilidades.

Al final del video, la cubana pidió a sus seguidores que opinaran sobre los precios y sobre las formas de subsistencia de la población. “Déjenme en los comentarios qué les parecen estos precios y qué les parece el modo de supervivencia que estamos llevando los cubanos”, expresó.

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