El CEO de YPF le anticipó a inversores de Wall Srtreet que se van a llevar una “sorpresa” en 2027

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF REUTERS/Agustín Marcarian

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Luego de anunciar el tercer resultado más alto de la compañía, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, habló ante inversores internacionales y reveló los planes de la petrolera de mayoría estatal para lo que queda del año y el que viene: “Van a estar muy sorprendidos con la producción de Vaca Muerta de YPF en diciembre de 2027.” Aunque no precisó el número —dijo que primero lo tiene que aprobar el directorio— la frase, repetida en tres ocasiones, fue el momento más citado de la conference call de resultados del tercer trimestre que la petrolera estatal realizó este miércoles.

El contexto de la declaración fue una pregunta de Michael Furrow, analista de Pickering Energy Partners, sobre qué podría frenar a YPF para acelerar la actividad de upstream el año que viene. Marín, antes de responder sobre 2027, reveló un número que funcionó como apertura: el día anterior, la producción diaria de Vaca Muerta había sido de 252.330 barriles. Un récord histórico, y ya por encima del objetivo de 250.000 barriles diarios que la compañía se había comprometido a alcanzar para fin de año.

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Las declaraciones de Marín llegan en un momento bisagra para la industria. La producción total de petróleo del país alcanzó 973.700 barriles diarios en septiembre —un récord histórico y un salto interanual del 15,5%—, según datos de la Secretaría de Energía. Con ese número, la Argentina quedó a menos de 27.000 barriles del umbral del millón, una marca que hasta hace pocos meses las principales consultoras privadas ubicaban recién en 2027 o 2028. Vaca Muerta aportó 698.500 barriles diarios en ese mes, el 71,7% de la producción nacional, contra el 64% de un año atrás.

El récord llegó antes de lo previsto

La producción de petróleo shale promedió 224.000 barriles diarios durante el tercer trimestre —un crecimiento del 32% interanual—, pero los datos de octubre ya muestran 245.000 barriles diarios, con el pico del martes en 252.330. Maximiliano Westen, vicepresidente de Estrategia de YPF, precisó durante la llamada que la tasa de salida de diciembre podría ubicarse entre 255.000 y 258.000 barriles diarios en promedio. Marín fue más optimista: “Podría ser 260.000, no en promedio, podría ser en un día puntual.”

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La producción de petróleo shale de YPF promedió 224.000 barriles diarios en el tercer trimestre, pero ya supera los 252.000 REUTERS/Alexander Villegas

Ese ritmo de crecimiento ya supera lo proyectado a principios de año. La compañía llega a fin de 2026 con 18 equipos de perforación activos y subirá a 22 en febrero, según confirmó Marín en la sesión de preguntas. Los detalles completos del plan 2027 llegarán en abril, cuando la empresa prevé volver a Nueva York para una presentación ante inversores.

Detrás del anticipo de Marín hay un plan concreto que YPF presentó en detalle durante la call. La compañía prevé someter al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tres nuevos proyectos que abarcan cinco bloques en el norte de la formación neuquina: Bajo del Toro, Bajo del Toro Norte, Narambuena, La Escalonada y Rincón de la Ceniza. La presentación formal está prevista para noviembre.

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Los proyectos contemplan una inversión bruta estimada de USD 44.000 millones a lo largo de 26 años, la perforación de unos 2.200 pozos y una producción máxima de 270.000 barriles diarios de petróleo shale. YPF opera los cinco bloques y tiene una participación neta promedio del 40%; los socios son Chevron, Vista, Shell, Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP). A plena escala, los proyectos podrían generar ingresos brutos anuales de USD 8.200 millones, con un precio de referencia del Brent de USD 70 por barril.

Sumados al proyecto LLL Oil—que ya había ingresado al RIGI con una inversión estimada de USD 25.000 millones y es 100% de YPF—, la petrolera habrá presentado cerca de USD 70.000 millones en inversión petrolera bajo ese régimen, según informó la compañía durante la presentación. Marín subrayó que se trata del mayor plan de inversión upstream presentado en Argentina hasta ahora.

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El VMOS, la llave de las exportaciones

El crecimiento de producción prometido para 2027 depende en buena medida del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la obra que lidera YPF —con participación de toda la industria— para evacuar y exportar petróleo por el Atlántico. Al cierre de septiembre tenía más del 85% de ejecución, y en octubre llegaron las dos monoboyas al puerto de Río Negro. La inauguración está prevista para fines de este año; las exportaciones de petróleo, para el primer trimestre de 2027.

El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que conectará Neuquén con la terminal de Punta Colorada, superó el 85% de ejecución (VMOS)

“En enero vamos a empezar a llenar los oleoductos, y esperamos que en marzo todos empiecen a exportar”, dijo Marín en respuesta a un analista de Goldman Sachs. El directivo agregó que el volumen exportado por YPF en 2027 “va a ser más grande de lo que pensábamos hace dos años”, aunque tampoco en este caso dio una cifra concreta.

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El tercer mejor trimestre de YPF en su historia

El optimismo de Marín llegó después de un trimestre sólido. YPF registró un EBITDA ajustado de USD 2.503 millones entre julio y septiembre, el segundo más alto de su historia —solo detrás del récord del trimestre anterior—, con un crecimiento del 84% interanual. La utilidad neta se ubicó cerca de los USD 1.200 millones, el tercer resultado más alto de la compañía. Los ingresos totales alcanzaron USD 6.557 millones, un 41% más que en el mismo período de 2025.

El flujo de caja libre cerró en USD 901 millones —también el segundo más alto histórico—, lo que permitió reducir el ratio de endeudamiento neto a 0,81 veces, el nivel más bajo de la última década. Las inversiones del trimestre sumaron USD 1.287 millones, un 26% más que un año atrás, con el 70% destinado a la actividad no convencional.

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Pedro Kearney, vicepresidente de Finanzas, destacó durante la call que la posición de liquidez de la compañía subió de USD 2.500 millones al cierre del segundo trimestre a USD 3.654 millones al cierre de septiembre, el máximo histórico de la empresa. Esa cifra cubre más de dos años y medio del perfil de vencimientos de deuda.

La FID del GNL, confirmada

Marín también actualizó el estado del proyecto Argentina LNG, el más ambicioso en la hoja de ruta de la compañía. La decisión final de inversión (FID) está prevista para el 26 de noviembre, un jueves, en Argentina. El proyecto apunta a una capacidad de licuefacción de 12 millones de toneladas anuales mediante dos buques de gas natural licuado (FLNG) de producción propia, con una inversión estimada de USD 29.000 millones hasta 2031. Los socios fundadores son YPF con el 36% y ENI y XRG —el brazo internacional de inversiones de ADNOC— con el 32% cada uno.

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YPF presentará en noviembre tres proyectos RIGI en el norte de Vaca Muerta

En septiembre, el banco estadounidense Eximbank presentó una propuesta de financiamiento no vinculante de hasta USD 6.000 millones para el proyecto, una de las propuestas más grandes asociadas a un proyecto energético en Argentina. El cierre de ese financiamiento está previsto para mediados del año que viene.