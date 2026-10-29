Dante Sica: “Toyota no va a dejar de vender Hilux ni hacer una inversión en Argentina porque Milei no se hable con Lula”

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La relación comercial con Brasil, el efecto de la devaluación del real y las oportunidades que abren la energía y la minería para la industria argentina estuvieron en el centro del análisis de Dante Sica, economista, exministro de Producción y titular de la consultora ABECEB. En una entrevista con Infobae a las Nueve, sostuvo que la evolución de la actividad brasileña tiene un peso mayor que el tipo de cambio en el vínculo bilateral, aunque admitió que la depreciación de la moneda del país vecino puede aumentar la competencia de sus productos en el mercado local.

Sica evaluó que el comercio entre Argentina y Brasil tiene una dependencia directa de la evolución de la economía brasileña. “Todos los estudios que hay y la experiencia, te diría, [indican que] setenta por ciento de nuestro comercio se mueve por las señales de ingreso. Si Brasil crece, vendemos más; si Brasil no crece, vendemos menos”, afirmó. Para el economista, las variaciones de precios y del tipo de cambio explican el porcentaje restante de ese intercambio.

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Al ser consultado por el efecto de la devaluación del real frente a un tipo de cambio local apreciado y una actividad brasileña con perspectivas de desaceleración, respondió: “Es cierto”. Y agregó: “Te puede impactar porque puede venir un poco más”, en alusión a las importaciones provenientes de Brasil.

El tipo de cambio incide con más fuerza en las zonas de frontera

Sica ubicó los efectos más inmediatos de las variaciones cambiarias en el comercio de frontera. “¿Sabés dónde impacta mucho? En el comercio de frontera”, dijo. “Cuando se mueve el tipo de cambio, cruzás a Brasil, cargás nafta, comprás pan y volvés. Cuando se mueve del lado contrario, vienen los brasileros a cargar nafta acá”.

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El economista diferenció esas decisiones puntuales de la dinámica estructural del intercambio entre ambos países. Según explicó, los ciclos de actividad de Brasil determinan la demanda por las manufacturas argentinas, mientras que la relación de precios puede alterar el flujo de importaciones y el consumo fronterizo. En ese marco, advirtió sobre una posible consecuencia para las exportaciones locales si la economía brasileña pierde dinamismo: “Si Brasil crece menos del 1 %, chao nuestras exportaciones”.

Una desaceleración económica en Brasil perjudica la actividad exportadora de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, según Dante Sica

La advertencia, afirmó, abarca a sectores y provincias con una exposición relevante al mercado brasileño. “Provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, que tienen muchas empresas que exportan ahí, van a tener un poquito menos de actividad”, señaló.

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Sica también describió la competencia que históricamente se da entre Brasil y China dentro del mercado argentino. “En general en Argentina competían las importaciones de Brasil y China”, afirmó. Explicó que ambos países abastecían bienes de capital y productos industriales que la Argentina no fabrica o produce en menor medida. “Cuando le ponías restricciones a Brasil, porque te peleabas con Brasil, entraba más de China. Cuando te dabas cuenta de que entraba mucho de China, le ponías restricciones a China, entraba más de Brasil”, resumió.

La industria automotriz sostiene buena parte del intercambio bilateral

Al repasar la integración regional, el exfuncionario sostuvo que el comercio intrarregional del Mercosur permanece por debajo de su potencial. “De nuestras exportaciones, tanto para Brasil como Argentina, no superan el 15 %”, planteó, y lo contrastó con la Unión Europea, donde el comercio dentro del bloque supera el 40 %, según indicó.

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Para Sica, el principal caso de articulación entre los dos países sigue siendo el sector automotor. “La automotriz es una de las que más se ha integrado. Casi te diría que del comercio el 50 % se mueve por el sector automotriz”, afirmó. Esa integración, agregó, se construyó tras años de dificultades, pero permitió que las terminales distribuyeran procesos productivos a ambos lados de la frontera.

El especialista mencionó además a la química, la petroquímica, las pequeñas y medianas empresas, las economías regionales y los alimentos como componentes del intercambio. En ese mapa, identificó una nueva posibilidad en el sector energético, a partir de la producción de Vaca Muerta y de los proyectos de infraestructura para llevar gas argentino al sur de Brasil. “Ahora empieza a vislumbrarse una nueva aparición, que es la energía y en especial el gas”, afirmó.

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Sica relativizó el efecto del vínculo personal entre Milei y Lula

Ante una pregunta sobre las tensiones políticas entre los presidentes Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, Sica separó las decisiones empresariales de la relación diplomática. “Toyota no va a dejar de vender Hilux ni hacer una inversión en Argentina para vender Hilux en Brasil, ni va a dejar de traer el Corolla, ni va a dejar de hacer inversiones porque Milei no se hable con Lula”, sostuvo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y el presidente de la Argentina, Javier Milei

A su criterio, las empresas conservarán sus operaciones y sus planes de inversión si las condiciones económicas lo justifican. Sin embargo, consideró que una mala relación política sí puede demorar acuerdos y definiciones en el Mercosur. “Si va bien, ayuda muchísimo”, dijo sobre el vínculo entre los gobiernos.

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El punto crítico, según Sica, es que el bloque requiere consensos para avanzar en negociaciones externas y otorgar flexibilidades a sus miembros. “El Mercosur estaba anquilosado hace veintipico de años”, afirmó. En ese sentido, señaló que América Latina adquirió relevancia para otros actores internacionales por sus recursos naturales: “Hoy nos miran porque tenemos litio, porque tenemos cobre, tenemos energía, tenemos alimento”.

También se refirió al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya trayectoria consideró difícil de revertir. “El Mercosur-Unión Europea no va para atrás”, expresó. Como señal de ese proceso, sostuvo que las exportaciones argentinas al bloque europeo crecieron casi 30 % durante el año, con participación de empresas de Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.

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Vaca Muerta y la minería requieren tiempo para formar proveedores

Sica planteó que el desarrollo de los sectores de energía y minería puede generar actividad en cadenas de proveedores, aunque rechazó la idea de un impacto inmediato. “Claramente derrama”, dijo sobre esas inversiones, pero pidió considerar “los relojes” de la economía.

Sobre Vaca Muerta, recordó que el desarrollo de la producción no convencional demandó una década de aprendizaje y expansión de capacidades. “Nos costó casi diez años desarrollar una industria que hoy es un ecosistema híbrido”, sostuvo. Mencionó avances en tecnología, capacitación, logística, proveedores y servicios vinculados.

Para la minería, anticipó un proceso similar. “Crear una industria del cobre, tenemos la demanda, tenemos el precio, tenemos el recurso, tenemos la tecnología. Ahora, crear el ecosistema de proveedores va a llevar tiempo”, afirmó. Como referencia, indicó que Chile demoró 15 años en consolidar su sector cuprífero y hoy cuenta con cerca de un millón de trabajadores y 1.500 proveedores propios vinculados a esa actividad.

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El exministro cuestionó las políticas de compre local como respuesta automática a ese desafío. “La respuesta fácil de la política: compre local. La respuesta en serio es desarrollo de proveedores, capacitemos a nuestros proveedores, capacitemos al recurso humano, ayudémoslo a certificar”, planteó. También remarcó que una certificación puede requerir “no menos de doce, catorce meses”.

Para Sica, el cambio exige que las empresas adapten sus procesos a nuevas exigencias de costos, trazabilidad, certificaciones y productividad. “Nos olvidamos de un concepto que se llama productividad adentro de la empresa”, señaló. “Tengo que ser eficiente, tengo que tener la tecnología, tengo que tratar de tener los costos que me permitan poder vender”, concluyó.