Honduras

Tres hondureños capturados y deportados de Estados Unidos

Los arrestos se ejecutaron luego de verificar que los tres tenían órdenes de captura vigentes por suponerlos responsables de homicidio, asesinato y robo, en distintos procesos judiciales

Los tres capturados quedaron a disposición de los juzgados competentes para el desarrollo de los procesos penales.
La Dirección Policial de Investigaciones y la Interpol verificaron las alertas judiciales en el Sistema de Información de Historial Criminal en coordinación con agencias estadounidenses.
Guardar

Tres ciudadanos hondureños fueron capturados por las autoridades policiales al regresar al país en un vuelo de deportados desde Estados Unidos, luego de detectarse que la justicia hondureña los requería por su presunta participación en distintos delitos.

Las operaciones incluyeron seguimiento y consulta en el Sistema de Información de Historial Criminal (CHIS), en coordinación con la Oficina de Cumplimiento de la Ley y Operaciones de Deportación (ERO, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

A través de esas verificaciones, los investigadores establecieron que los tres hombres tenían órdenes de captura pendientes, emitidas por juzgados hondureños en distintos años y vinculadas a procesos penales por delitos contra la vida y el patrimonio.

El primer ciudadano detenido tiene 40 años, es originario de Puerto Cortés y residía en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.

Contra él existía una orden de captura emitida el 22 de marzo de 2022 por el Juzgado de Letras de San Pedro Sula, Cortés, por suponerlo responsable del homicidio de José Osman Muñoz. La orden permanecía pendiente hasta que las autoridades lo identificaron durante el procedimiento de retorno al país.

PUBLICIDAD

Diversos delitos

El segundo detenido tiene 31 años y es originario y residente del municipio de Catacamas, departamento de Olancho.

Las autoridades detallaron que una orden de captura emitida el 11 de enero de 2024 por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas lo señalaba como presunto responsable del asesinato de Félix Alexander Ramírez Díaz. El requerimiento fue identificado durante las verificaciones de los investigadores, quienes confirmaron que el hombre tenía cuentas pendientes con la justicia hondureña.

El tercer ciudadano detenido tiene 38 años y es originario del municipio de Orocuina, Choluteca.

Su orden de captura, la más antigua de las tres identificadas en el operativo fue emitida el 16 de marzo de 2012 por el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, Cortés. El hombre es señalado como presunto responsable de homicidio simple y robo en perjuicio de Giuseppe Nicolosi Chilabro.

Los tres capturados quedaron a disposición de los juzgados competentes para el desarrollo de los procesos penales.
Las autoridades policiales capturaron a tres hondureños requeridos por la justicia a su llegada en un vuelo de deportados desde Estados Unidos.

Una vez ejecutadas las capturas, los tres hondureños quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes para continuar con los procedimientos establecidos en cada caso.

La Policía Nacional indicó que estas acciones forman parte de las labores de investigación y localización de personas con requerimientos judiciales pendientes, incluso cuando se encuentran fuera del territorio hondureño.

Acciones coordinadas

La coordinación entre la DPI, Interpol y las autoridades migratorias y policiales de Estados Unidos permite realizar verificaciones de identidad y antecedentes cuando los deportados llegan a Honduras.

Los tres capturados quedaron a disposición de los juzgados competentes para el desarrollo de los procesos penales.
Los tres capturados quedaron a disposición de los juzgados competentes para el desarrollo de los procesos penales.

La Policía Nacional señaló que continuará desarrollando operaciones de investigación y coordinación para ejecutar requerimientos judiciales y contribuir al combate contra la impunidad.

Las órdenes de captura y las detenciones no constituyen por sí mismas una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal de los tres ciudadanos deberá determinarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes, con respeto a las garantías legales y al principio de presunción de inocencia.

Las detenciones fueron realizadas por funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante la Oficina Central Nacional de Interpol, como parte de los mecanismos de coordinación entre las autoridades de ambos países.

Temas Relacionados

Hondurascapturasextradicióndelitoshondureños

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras activa gestiones en España para verificar si hay connacionales afectados por accidente ferroviario

La sección consular en Madrid mantiene contacto con las autoridades españolas y habilitó canales oficiales para atender consultas de familiares preocupados por posibles víctimas hondureñas

Honduras activa gestiones en España para verificar si hay connacionales afectados por accidente ferroviario

Policía de Honduras habilita una línea telefónica para la entrega voluntaria de pandilleros

Las reformas penales contemplan condenas de hasta cadena perpetua para los cabecillas de estas estructuras, mientras el Decreto 208-2026 establece un régimen penitenciario especial con restricciones a las visitas, las comunicaciones y la convivencia entre reclusos

Policía de Honduras habilita una línea telefónica para la entrega voluntaria de pandilleros

FMI revisa avances de Honduras contra el lavado de activos

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), conoció la plataforma del Registro de Beneficiario Final, una herramienta para reforzar la transparencia empresarial y prevenir delitos financieros

FMI revisa avances de Honduras contra el lavado de activos

El delantero hondureño “Choco” Lozano mantiene contacto ocasional con Marc Cucurella

El atacante hondureño relató que intercambia mensajes por redes sociales con el lateral del Real Madrid, aunque precisó que no conversan de manera regular ni tienen comunicación a través de WhatsApp

El delantero hondureño “Choco” Lozano mantiene contacto ocasional con Marc Cucurella

Comisión Liquidadora denuncia presunta corrupción en 25 instituciones públicas de Honduras

La Comisión detectó supuestas irregularidades en instituciones estatales durante la administración anterior, la Fiscalía anunció que analizará la documentación para determinar si existen responsabilidades penales

Comisión Liquidadora denuncia presunta corrupción en 25 instituciones públicas de Honduras

TECNO

Xbox cae un 14% en ventas de consolas y pierde ingresos por Game Pass: resultados financieros

Xbox cae un 14% en ventas de consolas y pierde ingresos por Game Pass: resultados financieros

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda bitcoin en las últimas 24 horas

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda ethereum en las últimas 24 horas

Compras directas y tarjetas guardadas: WhatsApp prepara un gestor de pagos global para Android e iOS

Steve Jobs rechazó los MacBook con pantallas táctiles, 10 años después Apple lanzó uno

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian fue operada para extirpar irregularidades en el esófago: "No sé qué va a pasar"

Kim Kardashian fue operada para extirpar irregularidades en el esófago: "No sé qué va a pasar"

De poder ganar el Oscar a enfrentarse a una demanda por plagio: así es la grave acusación contra el guion de ‘Los que se quedan’

Netflix estrena una nueva versión de Orgullo y prejuicio con Emma Corrin y Jack Lowden

9 hoteles alrededor del mundo que pertenecen a celebridades y casi nadie conoce

Peter Berg habló sobre el costo humano en la adaptación de Call of Duty: “Hay un alma debajo de todo eso”

MUNDO

“Odio el dolor. Odio tatuarme”: el maestro con casi todo el cuerpo tatuado que tiene hasta los ojos teñidos de negro y no piensa detenerse

“Odio el dolor. Odio tatuarme”: el maestro con casi todo el cuerpo tatuado que tiene hasta los ojos teñidos de negro y no piensa detenerse

¿Israel podrá tener un primer ministro? Tres escenarios posibles

Netanyahu y Eisenkot pelean por liderar la compleja transición en Israel: ninguno obtuvo una mayoría electoral clara

Las petroleras multiplicaron sus ganancias por el salto en el precio del crudo durante la guerra en Medio Oriente

Otro bombardeo de Putin a civiles: un drone ruso mató a trece personas en el andén de una estación de tren ucraniana