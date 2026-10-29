Tres hondureños capturados y deportados de Estados Unidos

La Dirección Policial de Investigaciones y la Interpol verificaron las alertas judiciales en el Sistema de Información de Historial Criminal en coordinación con agencias estadounidenses.

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Tres ciudadanos hondureños fueron capturados por las autoridades policiales al regresar al país en un vuelo de deportados desde Estados Unidos, luego de detectarse que la justicia hondureña los requería por su presunta participación en distintos delitos.

Las operaciones incluyeron seguimiento y consulta en el Sistema de Información de Historial Criminal (CHIS), en coordinación con la Oficina de Cumplimiento de la Ley y Operaciones de Deportación (ERO, por sus siglas en inglés).

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A través de esas verificaciones, los investigadores establecieron que los tres hombres tenían órdenes de captura pendientes, emitidas por juzgados hondureños en distintos años y vinculadas a procesos penales por delitos contra la vida y el patrimonio.

El primer ciudadano detenido tiene 40 años, es originario de Puerto Cortés y residía en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.

Contra él existía una orden de captura emitida el 22 de marzo de 2022 por el Juzgado de Letras de San Pedro Sula, Cortés, por suponerlo responsable del homicidio de José Osman Muñoz. La orden permanecía pendiente hasta que las autoridades lo identificaron durante el procedimiento de retorno al país.

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Diversos delitos

El segundo detenido tiene 31 años y es originario y residente del municipio de Catacamas, departamento de Olancho.

Las autoridades detallaron que una orden de captura emitida el 11 de enero de 2024 por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas lo señalaba como presunto responsable del asesinato de Félix Alexander Ramírez Díaz. El requerimiento fue identificado durante las verificaciones de los investigadores, quienes confirmaron que el hombre tenía cuentas pendientes con la justicia hondureña.

El tercer ciudadano detenido tiene 38 años y es originario del municipio de Orocuina, Choluteca.

Su orden de captura, la más antigua de las tres identificadas en el operativo fue emitida el 16 de marzo de 2012 por el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, Cortés. El hombre es señalado como presunto responsable de homicidio simple y robo en perjuicio de Giuseppe Nicolosi Chilabro.

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Las autoridades policiales capturaron a tres hondureños requeridos por la justicia a su llegada en un vuelo de deportados desde Estados Unidos.

Una vez ejecutadas las capturas, los tres hondureños quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes para continuar con los procedimientos establecidos en cada caso.

La Policía Nacional indicó que estas acciones forman parte de las labores de investigación y localización de personas con requerimientos judiciales pendientes, incluso cuando se encuentran fuera del territorio hondureño.

Acciones coordinadas

La coordinación entre la DPI, Interpol y las autoridades migratorias y policiales de Estados Unidos permite realizar verificaciones de identidad y antecedentes cuando los deportados llegan a Honduras.

Los tres capturados quedaron a disposición de los juzgados competentes para el desarrollo de los procesos penales.

La Policía Nacional señaló que continuará desarrollando operaciones de investigación y coordinación para ejecutar requerimientos judiciales y contribuir al combate contra la impunidad.

Las órdenes de captura y las detenciones no constituyen por sí mismas una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal de los tres ciudadanos deberá determinarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes, con respeto a las garantías legales y al principio de presunción de inocencia.

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Las detenciones fueron realizadas por funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante la Oficina Central Nacional de Interpol, como parte de los mecanismos de coordinación entre las autoridades de ambos países.