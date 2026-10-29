Economía

Por que se desploman 12% las acciones de Google en Wall Street

La baja de las acciones de Alphabet sacude al mercado tras presentar balance trimestral: la empresa gastó más de lo que ganó en efectivo y su flujo de caja fue negativo en USD 9.070 millones

Google es una de las empresas más valiosas por su capitalización bursátil.
Google es una de las empresas más valiosas por su capitalización bursátil.
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Alphabet -la empresa dueña de Google- presentó sus resultados del tercer trimestre, con ingresos y ganancias que quedaron por debajo de lo que esperaban los analistas. Este jueves sus acciones caen 12% en Wall Street.

Los analistas de Max Capital consignaron que el desplome de las acciones de la matriz de Google se produjo “después de que sus ganancias y sus ingresos del tercer trimestre de quedaran por debajo de las expectativas. La empresa registró un flujo de caja libre negativo de USD 9.070 millones y mantuvo su previsión de capex para todo el año en un rango de USD 195.000 millones a USD 205.000 millones”.

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La empresa facturó USD 127.580 millones, un 25% más que un año antes. Los analistas consultados por LSEG, una firma de datos financieros, esperaban USD 128.220 millones. Es el ritmo de crecimiento más rápido desde 2021, pero no alcanzó la proyección del mercado.

Alphabet presentó sus resultados del tercer trimestre de 2026.
Alphabet presentó sus resultados del tercer trimestre de 2026.

La ganancia por acción fue de USD 2,12, frente a los USD 2,87 del mismo trimestre de 2025. Con el ajuste que usa Wall Street, CNBC la ubica en USD 2,67, contra los USD 3,02 que esperaban los analistas. La utilidad neta cayó a USD 26.170 millones, desde USD 34.980 millones.

El director ejecutivo, Sundar Pichai, definió el período como un “trimestre sólido” en el comunicado de resultados y afirmó que Gemini es “el producto de más rápido crecimiento en la historia de Google”. También dijo que la empresa va camino de registrar medio billón de dólares en ingresos anuales.

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Más gasto que efectivo disponible

El dato que más pesó en la reacción del mercado fue el flujo de caja libre, es decir, el efectivo que queda después de pagar las inversiones. Resultó negativo en USD 9.070 millones, frente a los USD 2.700 millones negativos que esperaban los analistas, según CNBC.

El gasto en inversiones, sobre todo centros de datos y chips para inteligencia artificial, sumó USD 51.360 millones en el trimestre, menos que los USD 55.090 millones previstos por los analistas. Aun así, el efectivo que generó el negocio, USD 42.300 millones según BeInCrypto, no alcanzó para cubrirlo.

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La ganancia operativa fue de USD 40.580 millones, por debajo de los USD 43.190 millones que esperaba FactSet, otra firma de datos. Las inversiones de Alphabet en acciones de otras empresas también restaron: en el tercer trimestre generaron una pérdida de USD 8.660 millones, tras la ganancia de USD 99.030 millones del segundo, impulsada por sus participaciones en SpaceX y Anthropic.

La nube se duplicó y la búsqueda quedó corta

Los ingresos de Google Cloud más que se duplicaron y llegaron a USD 30.700 millones, por encima de los USD 28.700 millones que esperaban los analistas, con un crecimiento de 103%, según Yahoo Finance.

La búsqueda, el negocio central de Google, facturó USD 63.350 millones, un 12% más, por debajo de los USD 64.960 millones proyectados. Pichai dijo a los analistas que las inversiones en inteligencia artificial impulsaron la tasa más alta de crecimiento de consultas en cinco años, según CNBC.

Google Cloud más que duplicó sus ingresos en el trimestre.
Google Cloud más que duplicó sus ingresos en el trimestre.

La publicidad en YouTube creció 9% y alcanzó USD 11.200 millones, según Deadline. La plataforma superó además los 150 millones de suscriptores de YouTube Music y Premium, incluidas las pruebas gratuitas.

Alphabet elevó su previsión de inversiones para este año a un rango de USD 195.000 millones a USD 205.000 millones, y según CNBC el gasto anual superaría los USD 300.000 millones en 2027.

Google lanzó Gemini 4 Carbon, que lidera el índice de Artificial Analysis con 59 puntos, por encima de Claude Opus 5.5 de Anthropic y GPT-6 Astra de OpenAI. Por ahora, el acceso está limitado a un grupo reducido de especialistas en ciberseguridad a través del Programa Fairwind de Google, sin fecha confirmada para su apertura a desarrolladores, empresas o al público general.

Google lanzó Gemini 4 Carbon, su nuevo modelo de inteligencia artificial.
Google lanzó Gemini 4 Carbon, su nuevo modelo de inteligencia artificial.

Pichai afirmó que supera al modelo Argon, lanzado dos semanas antes, “en casi todos los ámbitos”. Carbon se destaca en pruebas de seguridad informática y corrección de errores de código, aunque registra más alucinaciones que su predecesor, Argon, en tareas con datos factuales y queda por detrás de algunos rivales en tareas profesionales específicas.

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