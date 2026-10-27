“Si se levanta la emergencia sanitaria, podrían ir a la quiebra unas 6.000 empresas”, advirtió el presidente de la Unión Argentina de Salud

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Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS) y director del CEMIC, analizó durante una entrevista en Infobae en Vivo a las Nueve las dificultades de financiamiento de clínicas, obras sociales y prepagas. Cuestionó la falta de orden entre los subsistemas y el peso creciente del gasto de bolsillo.

Durante su paso por el estudio, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el director general del CEMIC describió una estructura fragmentada. “El sistema tiene compartimentos estancos que, en general, evolucionan de forma distinta”.

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El presidente de la UAS planteó que “el problema es un tema de orden y de poner un poco de rectoría sobre un sistema sanitario que debe ser a favor de la cultura de su país”.

Al comparar la situación local con otros esquemas, Magonza rechazó la aplicación de modelos extranjeros, como el de Estados Unidos. “Traer modelos que importamos, como puede llegar a ser el modelo asegurativo que tienen Estados Unidos, me parece que para la República Argentina no es lo que la población quiere”.

Según afirmó, la demanda de los usuarios se orienta a una cobertura sostenida en el tiempo. “La población quiere una cobertura de buena calidad, oportuna y limitada o, en términos no ilimitados, por lo menos sin muchas restricciones”. Sobre los sistemas que imponen un tope de cobertura, señaló: “El modelo llega a un límite y en ese límite se terminó la cobertura y todos miran para un costado”.

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La emergencia sanitaria y las deudas de clínicas y prepagas

El titular de la UAS sostuvo que el sistema de salud argentino tiene subsistemas que “evolucionan de forma distinta”

Magonza ubicó parte de las dificultades del sector en decisiones acumuladas durante las últimas tres décadas. “El Estado en los últimos 30 años ha hecho una gran transferencia de responsabilidades públicas a privadas”.

Al referirse al Programa Médico Obligatorio, sostuvo que se sumaron prestaciones sin prever una fuente de recursos equivalente. “Los legisladores pusieron en marcha más de cien leyes incorporándolas al PMO, habiendo tenido la obligación de legislar con una contrapartida de recursos”. El dirigente también cuestionó las condiciones impuestas para incorporar a personas con enfermedades preexistentes a la medicina prepaga: “Se tienen que incorporar, pero no le pueden cobrar mucho más que esto. Eso es solidaridad con el bolsillo de otro”.

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Magonza señaló que la emergencia sanitaria se mantiene desde 2002 y que, a su entender, no resolvió los problemas financieros de las entidades. “Hemos pasado 24 años sin poder levantar la emergencia sanitaria”.

Sobre los efectos de esa herramienta, afirmó: “Teóricamente la emergencia sanitaria es para protegerte y lo único que hace la emergencia sanitaria es suspender los embargos del organismo recaudador contra las entidades”. El pasivo, según explicó, no desaparece con esa postergación.

Consultado sobre qué sucedería si se levantara la emergencia sanitaria, Magonza respondió: “Unas 6.000 mil empresas estarían condenadas a entregar su llave, básicamente”.

El presidente de la UAS afirmó que el sistema público asiste a cerca del 30% de la población y el privado al 70% restante. “Si del sector privado se caen seis mil prestadores, ¿quién va a atender a esos pacientes?”.

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Cómo solventar la cobertura de salud

Hugo Magonza cuestionó la fragmentación del sistema de salud y sostuvo que el esquema de financiamiento basado en aportes salariales atraviesa un “declive" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la discusión sobre cómo mantener una cobertura amplia, Magonza recordó que la atención médica siempre demanda recursos. “El hospital público no es gratis. La salud no es gratis. Puede ser accesible desde el punto de vista de que no tenés que pagar porque alguien pagó por vos”.

El dirigente explicó que el sistema público atiende a quienes no tienen cobertura formalizada. “Nosotros tenemos un modelo que se basa sobre lo que es el sistema público, donde se atiende a un porcentaje aproximado del 30% de la gente”.

A partir de esa descripción, propuso formalizar la cobertura de ese sector de la población. “El sistema público debería entrar en la formalización para aquellos que no tienen cobertura desde la seguridad social o la medicina prepaga”.

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Magonza cuestionó que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga sean definidas como agentes de seguro. “Si fueran seguro, tendrían límite, tendrían una prima, se vencería al año y al año tendrías la posibilidad de perder la cobertura”.

El presidente de la UAS vinculó el debate con el envejecimiento poblacional, los gastos asociados a la vejez y la menor cantidad de trabajadores registrados que aportan: “El sistema se nutre de aquellos que son trabajadores sanos, jóvenes y de los que no son enfermos”.

Magonza advirtió que el financiamiento de la salud basado en aportes salariales enfrenta dificultades por el estancamiento del empleo formal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el mercado laboral, sostuvo que la formalización se mantiene sin cambios desde hace varios años. “Hace más o menos 7 u 8 años la formalización del trabajo está estancada. Ha crecido mucho el trabajador cuenta propia”.

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Para Magonza, ese fenómeno compromete el esquema de aportes que sostiene a la salud y al sistema previsional. “El modelo que se basa sobre el sistema bismarckiano, que es el modelo que trabaja sobre los salarios, está en su declive, en su ocaso”. También se refirió al monotributo como vía de ingreso a la formalidad. “Ese trabajador por cuenta propia entra por un modelo, que es el modelo del monotributo. Y ese modelo aporta muy poco, tanto a la salud como al sistema previsional”.

Al explicar el efecto de los aportes más bajos sobre las obras sociales, planteó: “Si tenés una obra social con gente que trabajó toda su vida y, de repente, te entra el 30% de tu población con gente que aporta 25 mil, 30 mil pesos, es muy complejo porque tenés una obligación para con tus afiliados”.

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Magonza afirmó que las entidades administran recursos que pertenecen a sus beneficiarios: “No somos dueños de nuestra actividad, somos responsables de la administración de fondos de terceros”.

Cantidad de afiliados a las prepagas

Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud y director general del CEMIC, analizó la situación de clínicas, obras sociales y prepagas en Infobae a las Nueve (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la evolución de las prepagas, sostuvo que la cantidad de afiliados no se redujo de manera sustancial: “El número no ha variado sustancialmente. Incluso, a lo mejor aumentó un 1% o 2% en los últimos años”.

Magonza introdujo una distinción sobre la composición de esa población. “El número de afiliados no se cayó. Pero cambió el mix”. El ingreso de monotributistas y de beneficiarios que realizan aportes de menor valor modificó el promedio de ingresos por afiliado, según explicó. “La cuota promedio del sistema no sube a la velocidad que suben los aumentos”.

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“Aun en los momentos en que los precios están liberados, y sumándole todo el pasado, tenés un retraso contra IPC del 17%”, dijo. Magonza diferenció ese comportamiento de los costos sanitarios. “En el mundo, el crecimiento del costo de la salud va al 40% arriba, mínimo, del IPC y de la generación de riqueza”.

Al mencionar el deterioro de entidades pequeñas y medianas, citó un dato de Córdoba y aclaró que no disponía de una cifra para todo el país. “En Córdoba, 50% de las entidades pequeñas y medianas se han caído”.

El dirigente describió la presión de las obligaciones fiscales sobre los prestadores. “Todas las entidades viven con la sombra del embargo encima”.

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