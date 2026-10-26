Política

La confianza en el Gobierno subió tras la caída en septiembre, según un estudio de la Universidad Di Tella

El índice de opinión pública mostró una mejora del 0,9% en el mes de octubre y arrojó una caída de siete puntos en términos interanuales. La comparación con las últimas presidencias

El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella registró 1,95 puntos en octubre con un alza mensual del 0,9% (Foto: Agencia NA/ Daniel Vides)
El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella registró 1,95 puntos en octubre con un alza mensual del 0,9% (Foto: Agencia NA/ Daniel Vides)
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El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que realiza la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella mostró en octubre una suba del 0,9% en la imagen sobre la administración de Javier Milei. Sin embargo, en términos interanuales, hubo una caída de siete puntos porcentuales en la encuesta, mientras que desde fin de 2025 el retroceso acumulado alcanza el 20,7%.

El indicador, que se confecciona todos los meses a partir de una encuesta de opinión pública a nivel nacional y se mide en una escala de 0 a 5, arrojó 1,95 puntos en el décimo mes del año. Se trata del mes 34 de la gestión libertaria, un tramo en el que el ICG viene oscilando en torno a un valor de 2,00 desde abril.

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La mayor parte del deterioro registrado durante 2026 se concentró entre enero y mayo, período en el que el índice pasó de 2,46 a la zona de 2,00 puntos. A partir de entonces, la serie no exhibe una tendencia definida. El promedio acumulado de la gestión Milei desciende a 2,33 puntos, su registro más bajo hasta la fecha. Como referencia, las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández habían promediado 2,45 y 1,85 puntos, respectivamente, en el mismo tramo de sus mandatos.

La administración de Javier Milei superó en su mes 34 a las gestiones de Mauricio Macri, Cristina Kirchner y Alberto Fernández en el mismo tramo (EFE/ Mariscal)
La administración de Javier Milei superó en su mes 34 a las gestiones de Mauricio Macri, Cristina Kirchner y Alberto Fernández en el mismo tramo (EFE/ Mariscal)

Los cinco componentes que integran el ICG registraron en octubre valores similares a los de septiembre. Honestidad encabezó la tabla con 2,37 puntos (-3,0%), seguida por Capacidad para resolver problemas con 2,27 (+3,3%) y Eficiencia con 1,99 (+2,5%). Más abajo se ubicaron la Evaluación general del gobierno, en 1,63 puntos (+2,1%), y la Preocupación por el interés general, que cerró en 1,51 (+0,5%).

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La comparación histórica por presidencia ofrece matices. En su mes 34, el gobierno de Milei supera al de Macri en la misma etapa (1,76; +10,9%), al primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner (1,70; +14,7%), a su segundo período (1,65; +18,7%) y al de Alberto Fernández (1,28; +52,5%). La única gestión que aventaja al actual oficialismo en ese punto es la de Néstor Kirchner, que había alcanzado 2,70, un 27,7% por encima del valor de octubre.

El informe de octubre también refleja brechas demográficas persistentes. Entre los hombres, el ICG se ubicó en 2,17 puntos (-1,0%), mientras que entre las mujeres trepó a 1,73 (+7,2%), lo que arroja una brecha de género de 0,43 puntos, levemente inferior a la de septiembre. Por franja etaria, los jóvenes de 18 a 29 años volvieron a mostrar el nivel más elevado, con 2,38 puntos (+3,6%), y el segmento de 30 a 49 quedó en 1,96 (+6,5%). En el extremo opuesto, los mayores de 50 años cayeron a su mínimo desde el inicio de la presidencia (1,81; -10,2%), con una tendencia declinante que se arrastra desde julio.

El atributo de Honestidad encabezó las mediciones con 2,37 puntos, mientras que la Preocupación por el interés general quedó en el último lugar con 1,51 (REUTERS/Alejandro Martinez Verez)
El atributo de Honestidad encabezó las mediciones con 2,37 puntos, mientras que la Preocupación por el interés general quedó en el último lugar con 1,51 (REUTERS/Alejandro Martinez Verez)

En el plano geográfico, el interior del país volvió a liderar con 2,13 puntos (+3,7%). Dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) registraron 1,88 (+2,1%) y los del Gran Buenos Aires (GBA) descendieron a 1,62 (-6,2%). El corte por nivel de instrucción devolvió al segmento con educación terciaria y/o universitaria al primer lugar (2,07; +6,8%), luego de haber quedado relegado en septiembre. Quienes alcanzaron el nivel secundario retrocedieron a 1,84 (-9,0%) y el grupo con instrucción primaria permaneció último, con 1,29 (-4,8%).

Carlos Gervasoni, profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Di Tella y uno de los responsables de la medición, describió ese panorama en diálogo con Infobae en Vivo. Es un buen predictor de lo que después ocurre electoralmente, pero es un buen predictor primero, cerca de las elecciones”, explicó el académico.

En la serie histórica de la Di Tella, el mes 46 de cada presidencia coincide con la elección del sucesor, lo que significa que al gobierno de Milei aún le restan doce meses para llegar a ese punto. El profesor también advirtió que la configuración de la oposición puede alterar cualquier proyección: “No es lo mismo que un gobierno saque 40% o 38% o 45% con la oposición fragmentada”, señaló.

La encuesta de octubre fue realizada por la consultora Poliarquía sobre una muestra aleatoria de 1.000 personas mayores de 18 años, residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes de todo el país. El trabajo de campo se extendió entre el 5 y el 16 de ese mes.

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