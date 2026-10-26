Qué es un walkman y por qué fue tan usado en los años 80’s

FOTO DE ARCHIVO: El primer Walkman, el TPS-L2 Walkman de 1970, del fabricante Sony, se exhibe en una exposición previa a la próxima Exposición Internacional de Radio, IFA, una feria de innovación y tecnología en electrónica de consumo y electrodomésticos en Berlín, Alemania - REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

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El walkman fue el reproductor portátil que convirtió la música en una experiencia individual, móvil y cotidiana durante los años 80. El aparato, lanzado por Sony en 1979, utilizaba casetes y auriculares para que cada persona pudiera escuchar sus canciones fuera de casa, durante un viaje, una caminata o una jornada de ejercicio.

Su historia conserva vigencia porque anticipó una costumbre que hoy parece normal: llevar una biblioteca musical en el bolsillo. Antes de los teléfonos inteligentes, las plataformas de streaming y los auriculares inalámbricos, el walkman permitió que millones de personas eligieran una banda sonora para sus trayectos diarios sin depender de un equipo de sonido doméstico.

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Un reproductor de casetes pensado para salir de casa

El funcionamiento del dispositivo era directo. Había que introducir una cinta de casete, conectar los auriculares, colocar pilas y pulsar el botón de reproducción. El usuario podía avanzar, rebobinar o detener la música con controles físicos, mientras el aparato cabía en una bolsa, un bolsillo amplio o se sujetaba al cinturón.

El reproductor portátil cambió la forma de escuchar álbumes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia no estaba solo en el tamaño. El walkman prescindía de altavoces incorporados, por lo que la escucha quedaba reservada a quien usaba los auriculares. Esa decisión transformó una actividad que hasta entonces solía ocurrir en espacios compartidos del hogar.

Antes de su llegada, los discos de vinilo requerían un tocadiscos y altavoces. Las grabadoras de carrete a carrete ofrecían movilidad limitada, pero eran voluminosas y costosas. Los casetes compactos redujeron el formato de almacenamiento, aunque todavía faltaba un equipo que permitiera escucharlos con libertad durante los desplazamientos.

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Sony reunió esas condiciones en un aparato pequeño, alimentado por baterías y centrado en el uso personal. La música dejó de estar asociada a una sala, una habitación o un automóvil: podía acompañar a una persona en la calle.

La música se volvió personal en los años 80

El éxito del walkman cambió el vínculo cotidiano con los álbumes y las canciones. Por primera vez, una persona podía decidir qué escuchar, a qué volumen y en qué momento, sin alterar el entorno de quienes viajaban o caminaban a su alrededor.

La posibilidad de elegir canciones, volumen y momento de reproducción trasladó la actividad desde las habitaciones hacia calles, transportes públicos, parques y espacios destinados al ejercicio físico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dispositivo se relacionó rápidamente con la juventud, el transporte urbano, los paseos y el ejercicio. En aquellos años, salir a correr con auriculares todavía no se asociaba al término “runner”, pero la posibilidad de moverse con música propia ya modificaba la forma de ocupar el tiempo libre.

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Los casetes añadieron otra dimensión: permitían grabar recopilaciones con canciones de distintos artistas. Estas cintas hechas en casa funcionaban como una selección personal y anticipaban la lógica de las listas de reproducción actuales.

La presencia cultural del aparato quedó reflejada en “Peluca telefónica”, tema incluido en Yendo de la cama al living, publicado en 1982. Al comienzo de la canción, Luis Alberto Spinetta pregunta a Charly García: “¡¿Ese es tu walkman?! Qué moderno que es...”. La frase retrata la novedad tecnológica que representaba el aparato en ese momento.

El impacto fue tan amplio que “walkman” dejó de identificar únicamente a un modelo de Sony. Con el tiempo, muchas personas utilizaron ese nombre para referirse a cualquier reproductor portátil de casetes, incluso si había sido fabricado por otra empresa.

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El retorno del Walkman no incluye una reedición oficial de Sony, sino nuevos reproductores de casete fabricados por distintas marcas.

Esta transformación del nombre comercial en término de uso cotidiano muestra el alcance del fenómeno. El walkman fue uno de los objetos tecnológicos que definieron la década de 1980 porque vinculó un formato musical popular con una nueva forma de consumo.

El walkman sentó las bases de la música portátil moderna. Después llegaron los reproductores de CD, como el Discman; más tarde, los dispositivos de MP3, el iPod y, finalmente, los teléfonos inteligentes con acceso a catálogos digitales.

Cada etapa mantuvo la misma promesa: llevar canciones a cualquier lugar. La diferencia fue la capacidad de almacenamiento. Mientras un casete contenía un álbum o una recopilación, los dispositivos digitales permitieron guardar cientos o miles de archivos. Las plataformas de streaming ampliaron aún más esa posibilidad al ofrecer millones de canciones sin necesidad de conservarlas en un soporte físico.

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El casete vuelve como una alternativa a las pantallas

En los últimos años, distintas marcas han intentado recuperar el espíritu del walkman mediante reproductores de casete con Bluetooth, batería recargable por USB-C y sistemas para digitalizar cintas. Modelos como We Are Rewind y FiiO CP13 combinan una experiencia analógica con conexiones actuales.

Duo-Man incorpora clics de botones y ruido de estática grabados de un Walkman real. (@viditb/X)

Estos dispositivos no buscan superar la calidad o el catálogo de los servicios digitales. Su atractivo está en la pausa que exige el formato: elegir una cinta, colocarla, escuchar un lado completo, rebobinar y dar vuelta el casete.

También existen intentos de trasladar esa mecánica al software. El desarrollador Vidit Bhargava creó Duo-Man, una aplicación que imita el funcionamiento de un walkman en un teléfono plegable, con sonidos de botones y estática grabados de un aparato real.

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La música portátil actual cabe en un teléfono y está disponible al instante. El walkman, en cambio, recuerda una etapa en la que escuchar un álbum requería elegirlo con antelación y dedicarle tiempo.