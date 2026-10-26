Cómo usar Google Lens para identificar si un dulce es falso, de plástico o viejo

Google Lens están en el navegador y como aplicación de teléfonos. (Foto: Google)

Guardar

La llegada de celebraciones masivas como Halloween dispara la circulación de golosinas en barrios, colegios y eventos públicos. En medio de la emoción por recolectar caramelos y chocolates, surge la inquietud sobre el origen, la frescura y la autenticidad de los productos recibidos.

Google cuenta con una solución tecnológica al alcance de cualquier celular: Google Lens. Esta herramienta de reconocimiento visual basada en inteligencia artificial (IA) compara imágenes en tiempo real contra miles de millones de referencias indexadas en la web.

PUBLICIDAD

Durante estas festividades, la aplicación se convierte en un filtro preliminar sumamente útil para examinar los envoltorios, detectar réplicas artificiales y comprobar si una presentación sigue vigente en el mercado comercial.

Google Lens permite tomar la foto con la cámara del celular o adjuntar una imagen. (Foto: Google)

Cómo activar y escanear un empaque con la cámara del celular

El acceso a Google Lens está integrado de forma nativa en la barra de búsqueda de Google, en la aplicación oficial del buscador y en el visor de cámara de múltiples dispositivos Android e iOS.

Para iniciar la inspección, solo hay que abrir la aplicación, pulsar el icono de la cámara situado junto al micrófono y encuadrar el dulce sobre una superficie plana. Es indispensable contar con buena iluminación para que el sensor capture con nitidez los logotipos, códigos de barras y textos diminutos impresos en el paquete.

PUBLICIDAD

Una vez enfocado el dulce, la inteligencia artificial analiza los patrones visuales y despliega de inmediato un panel inferior con resultados coincidentes. Si el paquete está arrugado o doblado, conviene alisarlo suavemente con las manos para facilitar la lectura de la tipografía de la marca.

Google Lens busca en la web característica del dulce que aparece en la foto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el usuario puede recortar el área de búsqueda arrastrando las esquinas del recuadro hacia un detalle específico, como el sello de importación o el nombre exacto de la variedad comercial.

Qué diferencias físicas permiten detectar réplicas o dulces de plástico

Google Lens funciona mediante el cotejo de formas, texturas, tipografías y contrastes de color frente a las imágenes de catálogos oficiales y tiendas verificadas.

Si se trata de un elemento ornamental de plástico, resina o goma decorativa, el algoritmo lo vinculará directamente con productos de bisutería, accesorios de utilería o juguetes temáticos de Halloween.

PUBLICIDAD

En el caso de falsificaciones o imitaciones fraudulentas, el sistema contrasta los rasgos gráficos del producto escaneado con las bases de datos del fabricante legítimo.

Google Lens no analiza la composición química de los dulces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si un empaque presenta alteraciones en la paleta cromática, fuentes tipográficas irregulares o un cambio sutil en el nombre del producto, los resultados visuales evidenciarán tales discrepancias de manera inmediata.

De qué forma ayuda la herramienta a verificar la antigüedad del producto

Las marcas de confitería actualizan con frecuencia sus líneas gráficas, logotipos y empaques conmemorativos para cada temporada. Al escanear una envoltura con Google Lens, el usuario obtiene imágenes de noticias, campañas publicitarias y portales de venta que indican los periodos en los cuales circuló ese diseño concreto.

PUBLICIDAD

Si el envoltorio analizado coincide con fotografías de promociones archivadas hace varios años, el diseño exterior delata que no corresponde a una producción reciente.

Pese a la ayuda tecnológica, se debe tomar otras precauciones al momento pedir golosinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del mismo modo, el escaneo focalizado sobre los bloques de texto ayuda a cotejar formatos de sellado y fechas de caducidad impresas por inyección de tinta. Aunque Google Lens no determina el estado interior del producto, sí permite rastrear si la empresa modificó sus sellos corporativos.

Qué precauciones seguir al pedir dulces en Halloween

La tecnología visual complementa, pero no reemplaza el sentido común al momento de elegir dónde participar en la dinámica de pedir dulces. La pauta principal es transitar por sectores concurridos, urbanizaciones cerradas y locales comerciales formalmente establecidos con anticipación.

PUBLICIDAD

Recorrer trayectos desconocidos, callejones con escaso alumbrado público o zonas sin presencia vecinal incrementa las probabilidades de recibir productos de origen dudoso.

Es prudente rechazar dulces entregados a granel, paquetes abiertos, golosinas artesanales sin rotulado comercial o artículos que provengan de desconocidos en vehículos particulares.