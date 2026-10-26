Cultura

Clarice Lispector, escritora brasileña: “No quiero tener la terrible limitación de quien vive apenas de lo que tiene sentido. Yo no: yo quiero una verdad inventada”

A más de medio siglo de la aparición de una de sus obras más radicales, buceamos en el corazón de una declaración que define el universo entero de esta gran narradora. Un grito de rebelión existencial que dinamita la tiranía de la lógica moderna y nos propone la ficción como el único territorio de la verdadera libertad

Clarice Lispector
Clarice Lispector, escritora brasileña: “No quiero tener la terrible limitación de quien vive apenas de lo que tiene sentido. Yo no: yo quiero una verdad inventada”
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La literatura del siglo XX sufrió un sismo silencioso el día que Clarice Lispector decidió que el lenguaje tradicional ya no le alcanzaba para asir la experiencia de estar viva. En un mundo obsesionado con catalogar, hiper-racionalizar y encontrarle una utilidad productiva a cada segundo del día, la escritora ucraniano-brasileña levantó una trinchera hecha de pura intuición: “No quiero tener la terrible limitación de quien vive apenas de lo que tiene sentido. Yo no: yo quiero una verdad inventada”.

Para entender el peso de este impacto, es necesario viajar al año 1973. Lispector ya no era la joven promesa que había escandalizado y fascinado a la crítica carioca tres décadas antes con su novela debut, Cerca del corazón salvaje. En los albores de los años setenta, cargaba en el cuerpo el dolor de las secuelas de un incendio en su dormitorio que casi le cuesta la vida, el peso de un divorcio tras años de diplomacia aburrida por el mundo y una tensa relación con su propia fama.

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Poe entonces escribía crónicas semanales para el Jornal do Brasil, donde desnudaba sus neurosis cotidianas, pero sentía que la novela convencional con su estructura rígida de principio, nudo y desenlace era una cárcel de la que debía escapar. Así nació Água viva, el libro donde germina la frase que nos convoca. Publicada originalmente bajo el título provisorio de Detrás del pensamiento, la obra prescinde casi por completo de la trama. Es un monólogo febril, un fluir de la conciencia en estado puro.

En Água viva la narradora (una pintora que cambia los pinceles por la máquina de escribir) le habla a un “tú” anónimo. El libro no busca contar una historia; busca atrapar el instante-ya, el parpadeo exacto en el que la vida ocurre antes de ser domesticada por las palabras. La crítica suele ubicar este libro en la cima de la vanguardia latinoamericana junto a hitos como Rayuela de Julio Cortázar o Trilce de César Vallejo porque supo romper los pactos de lectura tradicionales.

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Portada del libro Agua viva de Clarice Lispector sobre fondo ampliado y desenfocado con la fotografía en blanco y negro de la autora sentada.
"Agua viva", de Clarice Lispector, editada por El cuenco de plata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando Clarice Lispector escribe que vivir apenas de lo que tiene sentido es una “terrible limitación”, está arrojando una granada al corazón del positivismo y de la sociedad utilitaria. El “sentido” es el orden impuesto, la burocracia de la mente, las explicaciones científicas o morales que pretenden calmarnos pero que terminan por castrar el misterio de la existencia. Para la autora de La pasión según G.H., lo verdaderamente importante ocurre en las zonas de sombra.

¿Y qué es la “verdad inventada”? No se trata de una apología de la mentira o del engaño. Para Lispector, la ficción, el arte y la invención son las únicas herramientas humanas capaces de perforar la superficie de las apariencias para tocar el hueso de lo real. Inventar una verdad es un acto de soberanía absoluta: ante un mundo hostil, gris y predecible, el ser humano tiene el derecho —y el deber— de fundar su propio territorio de sentido a través del lenguaje y la imaginación.

Esta idea resume de manera perfecta el pensamiento de su autora. Clarice nunca fue una intelectual de biblioteca que buscaba aplicar teorías de Marx o Sartre a sus textos; de hecho, solía repetir con orgullo una frase real que escupió en su última novela, La hora de la estrella: “No soy un intelectual, escribo con el cuerpo”. Su filosofía era visceral. Sabía que la razón es una trampa cómoda que nos protege del abismo, pero que también nos impide experimentar el milagro y el espanto de estar vivos.

Clarice Lispector nació bajo el nombre de Chaya Pinkhasovna Lispector en Podolia, Ucrania, en 1920. Siendo apenas una bebé, su familia emigró a Brasil huyendo de las persecuciones antisemitas
Clarice Lispector nació bajo el nombre de Chaya Pinkhasovna Lispector en Podolia, Ucrania, en 1920. Siendo apenas una bebé, su familia emigró a Brasil huyendo de las persecuciones antisemitas

En nuestro presente saturado de algoritmos que predicen nuestros gustos, de discursos políticos hiper-racionales o cínicos, y de una cultura digital que exige que todo sea masticado, etiquetado y catalogado al instante, la advertencia de Clarice Lispector resuena con la fuerza de un relámpago. Su “verdad inventada” sigue siendo una invitación urgente a perder el miedo a lo inconmensurable, a abrazar nuestras propias contradicciones y a recordar que la vida es todo aquello que desborda el sentido común.

¿Quién es Clarice Lispector?

Clarice Lispector nació bajo el nombre de Chaya Pinkhasovna Lispector en Podolia, Ucrania, en 1920. Siendo apenas una bebé, su familia emigró a Brasil huyendo de las persecuciones antisemitas. Criada en el nordeste brasileño y más tarde en Río de Janeiro, estudió Derecho, ejerció un periodismo incisivo y se nacionalizó brasileña, adoptando una patria que definiría su identidad cultural. Su matrimonio con un diplomático la llevó a vivir durante casi dos décadas en Nápoles, Berna y Washington.

Regresó definitivamente a Río de Janeiro en 1959, donde consolidó su figura como una de las escritoras más magnéticas, enigmáticas y singulares de la literatura del siglo XX. Entre sus libros fundamentales estánn Cerca del corazón salvaje (1943), La pasión según G.H. (1964), Água viva (1973) y Lazos de familia (1960). Víctima de un agresivo cáncer de ovario, falleció en Río en diciembre de 1977, un día antes de cumplir 57 años y apenas unos meses después de la publicar La hora de la estrella.

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