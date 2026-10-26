La fiesta en las calles de Brasil: fuegos artificiales, llanto y banderas para celebrar la cuarta victoria de Lula

Gritos, abrazos y fuegos artificiales las calles de San Pablo y Río celebraron la cuarta victoria de Lula

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Miles de simpatizantes del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, llenaron las calles de San Pablo, Río de Janeiro y Brasilia entre gritos, llanto y fuegos artificiales para celebrar el domingo por la noche su inédito cuarto mandato, que consiguió al dar vuelta la desventaja de la primera vuelta. Los festejos se extendieron hasta la madrugada del lunes.

Simpatizantes de Lula da Silva celebran su victoria en San Pablo. Es la primera vez desde el regreso de la democracia que un candidato que quedó segundo en la primera vuelta gana el balotaje (REUTERS/Jean Carniel)

Seguidores de Lula hacen el gesto de la “L” mientras celebran su victoria en las afueras de Brasilia. El presidente obtuvo el 51,8% de los votos frente al 48,2% de Flávio Bolsonaro (REUTERS/Diego Herculano)

Lula, de 80 años, derrotó con el 51,8% de los votos al senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro, que obtuvo el 48,2%, según el Tribunal Superior Electoral (TSE). La diferencia fue de más de 4 millones de votos. Es la primera vez desde el regreso de la democracia en Brasil que un candidato que quedó segundo en la primera vuelta gana el balotaje. Las últimas encuestas daban una ligera ventaja a Bolsonaro, dentro del margen de error.

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Fuegos artificiales en la Paulista y bengalas en Río

Río de Janeiro estalló de alegría con el cuarto mandato de Lula “¡La democracia ganó!”

En San Pablo, las imágenes de Reuters mostraron a simpatizantes celebrando el anuncio, con fuegos artificiales y el humo flotando sobre la multitud, manos que forman la “L” de Lula y un niño que levanta un abanico con la bandera brasileña y un ejemplar de la Constitución.

Simpatizantes de Lula hacen la “L” con las manos al reaccionar a su victoria en Brasilia. El presidente, de 80 años, gobernará un cuarto mandato tras revertir la desventaja de la primera vuelta (REUTERS/Mateus Bonomi)

Lula habló primero en un auditorio del hotel InterContinental, junto a Geraldo Alckmin y al diputado André Janones, a quien llamó “mi general” por el canal de WhatsApp “Ejército de Lula”. Después fue a la avenida Paulista, donde habló ante la multitud en la madrugada del lunes, con ambos a su lado. “La avenida Paulista es la avenida de la vuelta”, dijo Alckmin.

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Simpatizantes de Lula da Silva se reúnen para celebrar su victoria en San Pablo. Los festejos se extendieron hasta la madrugada, y el presidente consiguió un inédito cuarto mandato (REUTERS/Jean Carniel)

Seguidores de Lula se reúnen en la avenida Paulista, en San Pablo, para escuchar su discurso tras la victoria. Habló allí en la madrugada del lunes, tras un primer discurso en un hotel (REUTERS/Brian Snyder)

En Río de Janeiro, los simpatizantes se abrazaban y lloraban, encendían bengalas rojas, hacían sonar las bocinas de los autos y coreaban “¡Lula! ¡Lula!”. Una persona mostraba una bandera de Brasil y un cartel con una estrella que decía “¡Es el cuarto mandato! ¡Es Lula!”. “¡Dimos vuelta la elección! ¡Este país dio vuelta las cosas! ¡Ganó el barbudo!”, gritó un simpatizante. Otro dijo: “¡Ganó la democracia! ¡Los fascistas no tienen lugar en Brasil!”.

Festejos en Brasilia

Banderas, bocinazos y cánticos Brasilia celebró la reelección de Lula

En Brasilia, la gente salió a la calle con banderas y saludaba a los autos que pasaban. “Esta remontada fue histórica. Creo que enviamos un mensaje al mundo: la lucha contra el fascismo es real y requiere movilización popular”, dijo a Reuters la estudiante de biología Stela Saígui. La docente jubilada Anabel Ferreira dijo: “No lo puedo creer. Fue una lucha real. Peleamos contra fuerzas muy poderosas: el poder económico, las casas de apuestas, Meta, los medios, los milicianos y todo lo demás, ¡y lo logramos!”.

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Seguidores de Lula hacen la “L” mientras celebran su victoria en Río de Janeiro. Lula ganó tres semanas después de quedar 2,2 millones de votos detrás de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta (REUTERS/Tita Barros)

Una simpatizante de Lula reacciona mientras se celebra su victoria en Río de Janeiro. Los festejos incluyeron bengalas rojas, abrazos y llanto, según las imágenes de Reuters (REUTERS/Tita Barros)

Simpatizantes de Lula celebran su victoria en Porto Alegre. La derecha es más fuerte en el sur del país, donde la campaña de Flávio Bolsonaro pidió extender el horario de votación por las lluvias (REUTERS/Diego Vara)

En la madrugada del lunes, Lula publicó en X un video con las imágenes de los festejos: “Hicimos historia en las calles y en las urnas, con el pueblo como protagonista de un camino al que todavía le queda mucho por recorrer. La democracia ganó, la esperanza se fortaleció y Brasil sigue adelante. Esta victoria es nuestra”.

Lula agradeció en redes el triunfo con un video de las celebraciones “¡Lo dimos vuelta, Brasil!”

Bolsonaro no reconoce el resultado

Flávio Bolsonaro dijo que “es imposible reconocer” la victoria porque un juez de la Corte Suprema extendió dos horas el horario de votación. Según él, la medida se tomó a pedido de Lula. Su propia campaña también había pedido una extensión por las lluvias en el sur del país, donde la derecha tiene más votos. Dijo que su equipo impugnará el resultado. Los analistas citados por la agencia consideran poco probable una anulación, porque Bolsonaro perdió por más del doble del margen con el que su padre perdió ante Lula en 2022.

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Lula da Silva agita una bandera de Brasil mientras habla ante sus seguidores en la avenida Paulista, en San Pablo, tras su victoria. Prometió gobernar “para todos” y regular las plataformas digitales (REUTERS/Brian Snyder)

Jair Bolsonaro nunca aceptó su derrota en esa elección y fue condenado después por la Corte Suprema a 27 años de prisión por una trama golpista. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también cuestionó el resultado: “Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden”, dijo.

Lula, de 80 años, estuvo preso entre 2018 y 2019 por condenas de corrupción que luego se anularon, y eso le permitió derrotar a Jair Bolsonaro en 2022. Su triunfo frena una ola de victorias de la derecha en América Latina. En su discurso, Lula dijo que Brasil “no acepta ser el patio trasero de nadie” y que la elección fue “una derrota del negacionismo y de la mentira”.

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