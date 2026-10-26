La Bolsa de San Pablo suspendió sus operaciones tras una drástica caída y el dólar sube más de 10% en Brasil

Un hombre señala una pantalla electrónica que muestra el gráfico de las recientes fluctuaciones de los índices bursátiles en el parqué de la Bolsa BM&F Bovespa de Brasil. REUTERS/Paulo Whitaker

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La bolsa de valores de Brasil suspendió sus operaciones el lunes mediante un mecanismo de seguridad conocido como “corto circuito” (circuit breaker), tras la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo que revirtió el optimismo de los inversores que habían apostado por un giro hacia la derecha después de que el rival de Lula había ganado la primera vuelta electoral a inicios de mes.

La bolsa de San Pablo detuvo sus operaciones durante 30 minutos después de que el índice de referencia Bovespa cayera un 10% respecto a su cierre anterior, lo que activó el mecanismo de seguridad del mercado, informó en un comunicado B3, el operador bursátil.

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Esta medida se produjo después de que B3 amplió previamente los límites diarios de cotización para los futuros del índice Bovespa, del dólar y de las tasas de interés, en respuesta a una mayor volatilidad en el mercado.

La negativa de Bolsonaro a reconocer su derrota y su promesa de buscar la anulación de los resultados han aumentado la incertidumbre entre los inversores.

“Un factor clave para los mercados financieros locales será la rapidez con la que Bolsonaro acepte el resultado, o al menos permita que el proceso constitucional siga su curso”, afirmó Chris Turner, estratega de ING en Londres.

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Suba del dólar frente al real

El real brasileño se depreciaba cerca de un 12% frente al dólar en el mercado al contado al inicio de la jornada, mientras que los futuros de las tasas de interés registraron un fuerte incremento.

La oleada de ventas afectó también a los bonos soberanos brasileños en los mercados internacionales; los títulos a más largo plazo fueron los más perjudicados, con los bonos con vencimiento en 2056 cayendo cerca de 3 centavos.

Ante el desplome de los mercados brasileños, el Tesoro nacional canceló las subastas programadas de bonos gubernamentales, tanto los vinculados a la inflación como los de tasa fija, previstas para el 27 y el 29 de octubre, respectivamente.

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El colapso supone un giro drástico respecto a la tendencia alcista este mes, cuando los mercados subieron ante la expectativa de un viraje hacia la derecha, después de que Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo inesperadamente el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

El viernes, el índice Bovespa cerró casi un 7% por encima de su nivel previo a la primera vuelta, mientras que el real se había fortalecido cerca de un 5% frente al dólar.

Los futuros de las tasas de interés también reflejaban la expectativa de que una política fiscal más restrictiva, bajo un eventual gobierno de Flávio Bolsonaro, permitiría una reducción en los costos de endeudamiento.

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Además de la expectativa por el reconocimiento de la derrota por parte de Bolsonaro, la atención se centrará en la elección de Lula para el cargo de ministro de Hacienda y en lo que esto revele sobre su enfoque fiscal.

“La señal fundamental para los mercados será el compromiso de la futura administración de Lula con la disciplina fiscal, empezando por el nombramiento de un nuevo ministro de Hacienda en las próximas semanas”, indicó Graham Stock, de RBC BlueBay Asset Management.

Los desafíos del cuarto mandato

Lula se enfrenta al reto de frenar el aumento de la deuda de Brasil, al tiempo que protege los programas sociales y la inversión. Los inversores buscan indicios de que su enfoque fiscal gradualista pueda reducir los costos de endeudamiento.

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“La administración de Lula no tendrá más remedio que llevar a cabo cierta consolidación fiscal, pero la mayoría de los inversores duda de que sea suficiente para encarrilar de nuevo la sostenibilidad de la deuda”, comentó Thierry Larose, gestor de carteras en Vontobel Asset Management.

Si no existe la confianza de que Lula pueda cumplir sus objetivos, los prestamistas podrían exigir tasas de interés más elevadas, lo que aumentaría la carga de la deuda brasileña y encarecería el crédito para empresas y hogares.

“Los inversionistas quieren un compromiso claro y creíble con la disciplina fiscal”, dijo Alejo Czerwonko, director de inversiones para mercados emergentes de UBS Global Wealth Management. “Prevemos que el repunte que siguió a la primera vuelta ya esté en gran medida descontado en los precios, y que el ánimo se mantenga débil hasta que surja un plan fiscal claro”.

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Czerwonko señaló que los inversionistas esperan que se ponga fin al gasto que acompañó a la campaña y que se trace una vía creíble para estabilizar la deuda pública. “Esto también implica una relación de trabajo con un Congreso de tendencia opositora, ya que ningún plan fiscal se aprueba sin él”, añadió.

El equipo de Lula se propone alcanzar un superávit presupuestario primario de alrededor del 1,3% del PBI para 2030. Eso dejaría fondos para cubrir parte de los intereses, reduciendo la necesidad de nuevos préstamos. Sin embargo, la deuda pública ya supera el 82% del PBI, mientras que las jubilaciones y otros gastos obligatorios por ley limitan las fuentes de ahorro.

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Noticia en desarrollo

Con información de Reuters