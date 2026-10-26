El encargado de Negocios de EE.UU. en Cuba, Mike Hammer, se reunió con el jefe del Comando Sur, general Frank Donovan.

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El encargado de Negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se reunió con el General Frank Donovan, jefe del Comando Sur estadounidense (SOUTHCOM), según un post publicado este lunes en redes sociales por la Embajada estadounidense en La Habana.

“Mucho de qué hablar sobre Cuba”, subrayó la sede diplomática en la publicación, acompañada de una foto del encuentro, sin precisar más detalles.

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El sábado, el General Donovan lanzó un llamado a los cubanos, similar al que hizo un día antes el secretario de Estado Marco Rubio. “El futuro de Cuba pertenece a quienes actúan.

Aprovechen el momento y construyan el cambio que quieren ver”, escribió en un post en X.

Exmilitares cubanos consideraron altamente viable una filtración de información sensible desde el interior de las Fuerzas Armadas de la isla hacia los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

Así lo expresaron en declaraciones recogidas por Radio Martí, emisora financiada por el gobierno estadounidense, en medio de una ofensiva diplomática y militar de Washington contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

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Donovan respalda el llamado de Rubio a colaborar con la CIA

La Embajada publicó el encuentro entre Hammer y Donovan, acompañado de una fotografía, sin precisar agenda ni acuerdos. La publicación se produjo dos días después de que el jefe del Comando Sur lanzara un mensaje directo a la población cubana.

“El futuro de Cuba pertenece a quienes actúan. Aprovechen el momento y construyan el cambio que quieren ver”, escribió Donovan en X, según consignó Radio Martí.

El militar fue más allá en su mensaje y condenó las “promesas incumplidas”, la “corrupción desenfrenada” del gobierno cubano y la tolerancia “a una élite que vive en el lujo mientras se ignora a los ciudadanos”. Donovan cerró su publicación con una frase categórica: “ahora es el momento”.

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Con ese respaldo, el jefe del Comando Sur se convirtió en la primera autoridad militar estadounidense en sumarse de forma explícita a una campaña de reclutamiento de inteligencia dirigida a ciudadanos de otro país, amplificando el pedido previo de Rubio y de la CIA, que invitó a los cubanos a impulsar “un cambio positivo” mediante contacto reservado con la agencia.

La Embajada publicó el encuentro entre Hammer y Donovan este lunes en redes sociales, acompañado de una fotografía, sin precisar agenda ni acuerdos. La publicación se produjo dos días después de que el jefe del Comando Sur lanzara un mensaje directo a la población cubana.

Washington endurece la presión sobre La Habana

El mensaje de Rubio del viernes 23 de octubre no llegó aislado. Según CBS News, el funcionario escribió en X: “La decepción de las promesas incumplidas, la corrupción y las vidas privilegiadas de solo unos pocos; aprovechen esta oportunidad para crear el cambio que desean mediante una asociación discreta con la CIA”.

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Minutos después, la propia CIA republicó el llamado junto con un video que explica los pasos para establecer contacto con la agencia.

A fines de septiembre, tras el colapso de la red eléctrica cubana, Rubio afirmó en una entrevista televisiva que Cuba “ya ha caído” y que “no puede haber libertad económica si primero no hay libertad política”.

La Administración de Donald Trump sostiene esa presión desde comienzos de año. El diario El Moncloa recordó que en febrero Washington activó un bloqueo petrolero sobre la isla y que Trump llegó a mencionar la posibilidad de una “toma de control amistosa” del gobierno comunista.

A fines de septiembre, tras el colapso de la red eléctrica cubana, Rubio afirmó en una entrevista televisiva que Cuba “ya ha caído” y que “no puede haber libertad económica si primero no hay libertad política”, según el mismo diario.

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La CIA también tuvo un papel previo en ese guion. CiberCuba, portal de noticias sobre Cuba, reportó que el director de la agencia, John Ratcliffe, visitó la isla el 14 de mayo y advirtió a altos funcionarios de seguridad cubanos que sacaran lecciones de la operación que terminó con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro. Entre los presentes en ese encuentro estuvo Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, nieto de Raúl Castro.

Cuba rechaza las amenazas en plena escalada

El gobierno cubano respondió a la ofensiva. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla reaccionó el mismo viernes en X: “Rechazamos cualquier amenaza derivada de las ambiciones de Estados Unidos hacia Cuba”, según recogió CBS News.

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El canciller Bruno Rodríguez acusó a Estados Unidos de imponer un “bloqueo energético” contra Cuba ante la ONU

El encuentro entre Hammer y Donovan y el llamado de Rubio se produjeron después de que Trump anunciara, el viernes pasado, que se ocuparía de Cuba una vez finalizado el conflicto con Irán. “Nos ocuparemos de Cuba a la vuelta de Irán. Haremos una pequeña escala”, dijo el presidente durante un mitin republicano en Fort Myers, Florida, antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre próximo.

La presión diplomática coincidió con movimientos militares concretos. Estados Unidos desplegó sistemas no tripulados en la Base Naval de Guantánamo el 2 de octubre, el primer paso para instalar allí un centro de entrenamiento del nuevo Comando de Guerra Autónoma del Comando Sur, de acuerdo con un reporte citado por min.news. El propio Donovan, al frente de esa estructura desde abril, supervisó personalmente el despliegue durante una visita a la base.

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