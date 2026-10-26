Médicos retoman la atención en Honduras tras 49 días de asambleas informativas y acuerdos preliminares con el gobierno

Una mesa técnica ampliada da seguimiento a los expedientes laborales que aún carecen de resolución administrativa.

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Los hospitales y centros de salud públicos de Honduras registraron una alta afluencia de pacientes este lunes, tras el retorno de los médicos a sus puestos de trabajo, después de más de seis semanas de interrupciones en la atención habitual debido a las asambleas informativas convocadas por el gremio.

En el Hospital Escuela y el Hospital San Felipe, en Tegucigalpa, se registraron largas filas de personas que acudieron desde tempranas horas para recibir consultas, gestionar citas pendientes y buscar medicamentos que no habían podido obtener durante el período de suspensión de los servicios.

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Más de 20.000 citas médicas deberán ser reprogramadas para atender a los pacientes que quedaron pendientes durante los aproximadamente 49 días que duraron las medidas. Ese rezago es uno de los principales retos que enfrenta el sistema sanitario tras la normalización.

El retorno de los profesionales de la salud se produce en medio de las negociaciones entre el Gobierno y el Colegio Médico de Honduras (CMH), que buscan resolver las diferencias relacionadas con el pago de salarios adeudados y garantizar que no se repitan los retrasos en las remuneraciones.

Según Luis Castro,secretario privado de la presidencia de Honduras el acuerdo para suspender las asambleas informativas representa un acto de buena fe entre ambas partes, con el propósito de permitir que la población vuelva a recibir atención médica mientras continúan las conversaciones para resolver las obligaciones salariales pendientes.

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Negociaciones continúan

El funcionario explicó que los equipos de trabajo siguen revisando la documentación de los profesionales de la salud y que el número de expedientes pendientes se ha reducido. Sin embargo, todavía existen casos que requieren completar información antes de avanzar con el pago de la totalidad de los salarios reclamados.

Como parte de este proceso, para este lunes estaba prevista la instalación de una mesa técnica ampliada, en la que representantes de ambas partes darían seguimiento a los expedientes que aún no han sido resueltos. La hora de la reunión no había sido definida, aunque se indicó que se desarrollaría durante la mañana.

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El objetivo de las conversaciones es completar el 100% de los pagos reclamados por los médicos y establecer mecanismos que permitan evitar nuevos retrasos salariales, según las declaraciones de Castro. El avance, no obstante, dependerá de la revisión y validación de los documentos pendientes y de los acuerdos que alcancen las partes durante las reuniones técnicas.

Los centros asistenciales todavía no definen el calendario ni los criterios de priorización para atender la demanda acumulada.. REUTERS/Jorge Cabrera

Mediante un comunicado oficial, la Junta Directiva del CMH informó a sus agremiados sobre la decisión de suspender las asambleas informativas, luego de las negociaciones sostenidas con representantes del Gobierno. El gremio también comunicó a la población hondureña que la atención médica había sido restablecida en todo el territorio nacional.

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La suspensión de las medidas abre paso a la reanudación de los servicios afectados durante el conflicto, aunque la recuperación dependerá de la capacidad de cada establecimiento para atender la demanda acumulada y reorganizar las citas que no pudieron realizarse. El regreso de los médicos implica también ordenar la agenda hospitalaria y garantizar la continuidad de los tratamientos que pudieron sufrir interrupciones.

Más de 20 mil citas reprogramadas

Durante los 49 días de asambleas informativas, miles de pacientes enfrentaron dificultades para acceder a consultas y otros servicios habituales. La situación afectó especialmente a quienes tenían citas programadas y debieron esperar a que se normalizara la atención.

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Equipos de trabajo revisan la documentación de los profesionales de la salud para autorizar la cancelación de las remuneraciones.

La reprogramación de las citas determinará cuándo podrán ser atendidas las personas que quedaron fuera de la agenda durante la paralización. Hasta el momento, la información disponible no detalla un calendario general, los criterios de priorización ni el plazo previsto para completar la atención de todos los pacientes afectados.

Las personas con consultas suspendidas deberán mantenerse atentas a las indicaciones de los establecimientos de salud sobre las nuevas fechas y los procedimientos para confirmar sus citas.

La mesa técnica ampliada tendrá un papel importante en el seguimiento de los casos sin resolver. La conclusión de ese proceso será determinante para establecer si se logra completar el pago de las remuneraciones pendientes y evitar que las diferencias vuelvan a afectar los servicios sanitarios.

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