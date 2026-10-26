Capturan en Guatemala a alias Shoruco, acusado de conspirar para distribuir drogas hacia Estados Unidos

La Policía Nacional Civil capturó a Joel Gómez Arias en Ixcán tras un requerimiento de la justicia de Estados Unidos. (PNC de Guatemala)

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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en Guatemala a Joel Gómez Arias, de 42 años, alias “Shoruco” o “Canoso”, requerido por una corte de Estados Unidos por conspiración para distribuir sustancias controladas.

La detención se realizó en el municipio del Ixcán, Quiché, ubicado a 369 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. Esta aprehensión elevó a 41 el número de personas capturadas con fines de extradición en Guatemala durante 2026.

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El operativo se realizó en la aldea San Francisco, ubicada en Playa Grande, Ixcán, como parte de una acción de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC.

Según la información oficial, Gómez Arias deberá ser puesto a disposición de los tribunales guatemaltecos, que conocerán el requerimiento de la justicia estadounidense y definirán los pasos del proceso de extradición.

Los tribunales de Guatemala evaluarán la documentación enviada por Estados Unidos para definir el proceso de extradición. (PNC de Guatemala)

La acusación se relaciona con el ingreso de drogas a territorio estadounidense

La solicitud judicial señala a Gómez Arias por el delito de conspiración para distribuir una sustancia controlada de categoría II, con conocimiento e intención de que fuera importada de manera ilegal a Estados Unidos.

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La acusación no equivale a una condena. El detenido tendrá que pasar por el procedimiento establecido en Guatemala para las personas reclamadas por tribunales extranjeros.

En esa etapa, las autoridades judiciales evaluarán la documentación remitida y resolverán si procede su entrega a Estados Unidos.

Tras la aprehensión, la PNC coordinó el traslado aéreo de Joel Gómez Arias hacia la capital para que comparezca ante las autoridades competentes. El operativo estuvo a cargo de unidades antinarcóticas.

El detenido se convirtió en el extraditable número 41 de 2026

Con la captura de alias “Shoruco”, el registro de detenidos con fines de extradición en Guatemala llegó a 41 casos en lo que va de 2026, de acuerdo con el conteo de las autoridades de seguridad.

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El antecedente inmediato corresponde a la detención de César Olivares Paau Pan, capturado el 13 de octubre y considerado entonces el extraditable número 40 del año. La nueva aprehensión se produjo pocos días después y mantuvo la secuencia de operativos dirigidos contra personas requeridas por la justicia de Estados Unidos.

Agentes antinarcóticos de la SGAIA ejecutaron el operativo de captura en la aldea San Francisco del departamento de Quiché. (PNC de Guatemala)

En este caso, la orden se vinculó con presuntas actividades de narcotráfico orientadas al traslado de drogas hacia territorio estadounidense. La PNC identificó a Gómez Arias con los alias “Shoruco” y “Canoso”, datos que forman parte de la información divulgada tras su captura.

El operativo tuvo lugar en Playa Grande, Ixcán

La detención ocurrió en la aldea San Francisco, en Playa Grande, municipio de Ixcán, departamento de Quiché. Agentes de la SGAIA desarrollaron el operativo táctico en esa localidad del norte del país.

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Las autoridades no detallaron el período en el que habrían ocurrido los hechos atribuidos a Gómez Arias ni precisaron si existen otros implicados en el expediente judicial. Tampoco informaron sobre decomisos vinculados con la captura.

La PNC indicó que las acciones para ubicar a personas requeridas internacionalmente continúan, con especial atención en investigaciones por delitos relacionados con el narcotráfico.

En el caso de Gómez Arias, el proceso seguirá ante los tribunales guatemaltecos antes de que se adopte una decisión sobre la solicitud presentada por Estados Unidos.