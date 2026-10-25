Tecno

Una investigación advierte que la IA puede planear ataques contra redes eléctricas y plantas de agua

El estudio sometió a los modelos a casi 17.000 pruebas, de las cuales 2.520 consistieron en intentos de elaborar planes de ataque completos contra sistemas industriales

investigación - IA - redes eléctricas - plantas de agua - tecnología - 25 de octubre
El dato genera preocupación entre especialistas en seguridad industrial. (Gemini)
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Una investigación advierte que la IA puede planear ataques contra redes eléctricas y plantas de agua. El hallazgo proviene de un estudio de la empresa de ciberseguridad Frenos, que evaluó 10 modelos de inteligencia artificial para medir su capacidad de diseñar ofensivas digitales contra infraestructuras esenciales.

Los resultados muestran que algunos de estos sistemas lograron elaborar planes de ataque completos contra redes eléctricas y sistemas de tratamiento de agua con tasas de éxito que superan el 90 por ciento en ciertos casos.

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El dato genera preocupación entre especialistas en seguridad industrial, que advierten sobre una ventana de tiempo cada vez más estrecha para reforzar las defensas antes de que estas capacidades se vuelvan accesibles de forma masiva.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una investigación advierte que la IA puede planear ataques contra redes eléctricas y plantas de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué reveló el estudio sobre IA y ciberataques a infraestructura crítica

La investigación de Frenos sometió a los modelos a casi 17.000 pruebas, de las cuales 2.520 consistieron en intentos de elaborar planes de ataque completos contra sistemas industriales, incluido el software que supervisa los procesos de tratamiento de agua.

A los modelos se les suministró información sobre posibles objetivos y se les pidió reconstruir los pasos necesarios para alcanzar metas específicas de sabotaje o intrusión.

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Tres de los 10 modelos evaluados lograron completar los planes de ataque en aproximadamente el 90 por ciento de los intentos. Sin embargo, el desempeño no fue uniforme entre todos los sistemas analizados.

Los tres modelos considerados de vanguardia por los investigadores, en cuanto a sus capacidades generales, tuvieron un rendimiento menor: entre el 17,9 y el 31,9 por ciento de éxito.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación de Frenos expuso a los modelos a cerca de 17.000 ensayos distintos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo de ponderación abierta extranjero más sólido alcanzó un 36,2 por ciento de efectividad, mientras que su equivalente estadounidense más fuerte solo llegó al 5,2 por ciento. Frenos no reveló la identidad de ninguno de los modelos probados.

Un operador de infraestructura crítica puede entender el riesgo de forma directa: si una inteligencia artificial logra diseñar con éxito casi nueve de cada 10 planes de ataque contra un sistema de agua o electricidad, la ventana para anticiparse y proteger esos sistemas se reduce de manera considerable.

La advertencia de los expertos sobre el tiempo que queda para reaccionar

Steve Swick, ex alto ejecutivo de seguridad de American Electric Power, resumió la urgencia del fenómeno durante una rueda de prensa. “Es un reloj que avanza más rápido de lo que jamás habíamos visto”, afirmó.

La preocupación central no es solo la capacidad actual de los modelos más potentes, sino la velocidad con la que estas herramientas podrían volverse accesibles.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Muchos operadores enfrentan limitaciones de personal y de presupuesto que dificultan una respuesta rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la investigación, es cuestión de tiempo antes de que modelos de IA disponibles de forma gratuita faciliten la ejecución de ataques similares contra redes eléctricas y plantas de tratamiento de agua.

Esta proyección cobra relevancia si se considera el contexto en el que operan estos sistemas. Los servicios esenciales, como el suministro de agua potable y las plantas de fabricación, han sido durante años objetivo de adversarios estatales y de ciberdelincuentes comunes.

Muchos operadores enfrentan limitaciones de personal y de presupuesto que dificultan una respuesta rápida. A esto se suma un obstáculo técnico particular: probar y actualizar estos sistemas conlleva el riesgo de provocar interrupciones en servicios que no pueden permitirse fallas, lo que retrasa la adopción de mejoras de seguridad.

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Herramientas más sofisticadas, capaces de proporcionar contexto adicional y retroalimentación durante el proceso, podrían mejorar de forma considerable el rendimiento de los modelos evaluados. (Gemini)

Por qué los sistemas industriales son especialmente vulnerables a la IA

A diferencia de las redes corporativas tradicionales, los sistemas industriales pueden ser sensibles al tráfico de datos y a comandos inesperados. Esta característica implica que incluso un intento de ataque fallido podría interrumpir operaciones esenciales, un riesgo que no existe de la misma forma en entornos informáticos convencionales.

Harry Thomas, cofundador y director de tecnología de Frenos, explicó que una vez que los atacantes logran acceso a una red industrial, la inteligencia artificial podría ayudarlos a mapear discretamente los sistemas e identificar vulnerabilidades sin enfrentar las mismas limitaciones de tiempo que tienen los hackers humanos.

“La IA no tiene problemas de paciencia”, señaló Thomas. “No necesita comer. No necesita dormir, ni necesita ir al baño”.

Paul Shaver, jefe de tecnología operativa de la empresa de ciberseguridad Armadin, agregó que los agentes de inteligencia artificial ya son capaces de realizar tareas de reconocimiento y analizar grandes volúmenes de datos sin que necesariamente se activen las alertas de seguridad de los sistemas monitoreados. Cabe señalar que estas declaraciones fueron dadas a conocer por Axios.

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A los modelos se les suministró información sobre posibles objetivos. (Gemini)

El margen de mejora que podrían tener los modelos de IA en futuros ataques

Thomas señaló que los investigadores utilizaron una configuración relativamente sencilla para guiar a los modelos durante las pruebas. Esto implica que las cifras obtenidas en el estudio podrían no representar el techo real de estas capacidades.

Según explicó, herramientas más sofisticadas, capaces de proporcionar contexto adicional y retroalimentación durante el proceso, podrían mejorar de forma considerable el rendimiento de los modelos evaluados.

“Un sistema de control más avanzado podría haber dado a estos modelos de IA una mayor ventaja”, afirmó Thomas. La observación plantea que los resultados actuales podrían ser apenas un punto de partida en la evolución de estas capacidades, y no un límite definitivo.

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