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La primera directora de operaciones de Xbox dejó Microsoft apenas tres meses después de asumir el cargo

Helen Chiang, quien lideró Minecraft durante la última década, podría ser reemplazada, mientras Xbox prepararía nuevos recortes de personal

Un memo interno reveló que Helen Chiang dejó su puesto como directora de operaciones de Xbox tras tres meses en el cargo. (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)
Un memo interno reveló que Helen Chiang dejó su puesto como directora de operaciones de Xbox tras tres meses en el cargo. (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)
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Helen Chiang habría dejado Microsoft este viernes 23 de octubre de 2026, apenas tres meses después de asumir como directora de operaciones de Xbox, de acuerdo con un memo interno divulgado por The Verge. Microsoft no confirmó públicamente ni la salida ni los motivos de un eventual alejamiento.

Según el medio, el mensaje habría sido firmado por Asha Sharma, directora ejecutiva de Xbox, y se habría distribuido entre empleados de la compañía. El texto citado por la publicación señala: “Helen Chiang deja Microsoft hoy. Le agradezco sus años de servicio y le deseo lo mejor”.

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El eventual cambio afectaría a un cargo creado recientemente

Chiang habría sido designada en julio de 2026 para una función de operaciones creada por Xbox, con responsabilidad sobre contenido, hardware, plataforma y servicios. La directiva reportaría de forma directa a Sharma, según la información publicada.

La dirección de operaciones creada en Xbox integraba responsabilidades sobre contenido, hardware, plataforma y servicios. (REUTERS/ Mike Blake/File Photo)
La dirección de operaciones creada en Xbox integraba responsabilidades sobre contenido, hardware, plataforma y servicios. (REUTERS/ Mike Blake/File Photo)

Antes de ese nombramiento, Chiang acumulaba 21 años en Microsoft, de acuerdo con el perfil citado por The Verge.

Habría ingresado en 2005 como gerente de producto de Streets & Trips, pasado al área de Xbox en 2007 y llegado a Mojang en 2014, donde ocupó puestos de dirección relacionados con Minecraft.

Sharma había presentado la promoción como una forma de integrar las unidades de negocio bajo un mismo modelo operativo. Sin una confirmación oficial de Microsoft, tampoco está establecido si el puesto seguirá vigente, si será cubierto por otra persona o si sus tareas se distribuirán entre otros ejecutivos.

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El plan de reestructuración de Xbox contempla el despido de 3.200 empleados y la cesión de estudios como Ninja Theory y Arkane. (REUTERS/Jana Rodenbusch)
El plan de reestructuración de Xbox contempla el despido de 3.200 empleados y la cesión de estudios como Ninja Theory y Arkane. (REUTERS/Jana Rodenbusch)

No hay confirmación sobre un reemplazo ni sobre recortes

La publicación indicó que las responsabilidades de Chiang habrían quedado de manera temporal en manos de otros directivos. También citó una frase atribuida a Sharma según la cual se compartiría más información sobre el liderazgo del área cuando los planes estuvieran definidos.

Consultada por el medio, Kari Perez, vicepresidenta de comunicaciones de Xbox, habría evitado dar precisiones sobre asuntos de personal y habría agradecido los años de trabajo de Chiang. Esa respuesta no confirma de forma expresa que la ejecutiva haya dejado la empresa ni la reorganización descrita.

La posible salida coincide con una reestructuración de Microsoft en su división de videojuegos. El denominado “reset” de Xbox, anunciado en julio, contemplaría 3.200 recortes de puestos de trabajo hacia el cierre del año fiscal 2027 y la venta o cesión de cinco estudios, entre ellos Arkane, Ninja Theory y Undead Labs, según información publicada previamente.

Microsoft trasladó la gestión de franquicias como Halo y Age of Empires a la estructura corporativa de Activision. (REUTERS/Sofiia Gatilova)
Microsoft trasladó la gestión de franquicias como Halo y Age of Empires a la estructura corporativa de Activision. (REUTERS/Sofiia Gatilova)

Asimismo, circulan versiones sobre nuevas rondas de despidos en Xbox durante los próximos meses. Sin embargo, la empresa no confirmó públicamente un calendario, la cantidad de puestos que podrían verse afectados ni su relación con el supuesto cambio en la dirección de operaciones. Chiang no realizó declaraciones públicas sobre el tema.

Asha Sharma, CEO de Xbox, confirma que la empresa “no está en venta”

La directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, afirmó que la división de videojuegos de Microsoft no está en venta, pese a los despidos y a los rumores sobre una posible escisión. En una entrevista con The New York Times, Sharma sostuvo que la empresa atraviesa una reestructuración para redefinir su modelo operativo y buscar asociaciones que aseguren su viabilidad.

Asha Sharma descartó la venta de Xbox y afirmó que la división busca redefinir su modelo de negocio. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
Asha Sharma descartó la venta de Xbox y afirmó que la división busca redefinir su modelo de negocio. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

El plan, conocido internamente como “reset”, prevé hasta 3.200 desvinculaciones durante el ejercicio fiscal 2027, que termina en junio.

Según el periódico estadounidense, cerca del 20 % de la plantilla perdió su puesto durante el verano boreal y cinco estudios propios dejaron de formar parte de Xbox. Un recorte posterior afectó a casi 270 empleados vinculados a Halo.

La reorganización trasladó las franquicias Halo, Sea of Thieves y Age of Empires a la estructura de Activision, adquirida por Microsoft en 2023. El objetivo sería reducir niveles de gestión, concentrar recursos en títulos de gran escala y construir un negocio sostenible.

Satya Nadella respaldó públicamente las medidas, aunque Sharma dejó abierta la posibilidad de revisar la estrategia a largo plazo, según evolucione el mercado.

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