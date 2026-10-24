Costa Rica

El 76% de los latinoamericanos busca ingresos adicionales y la inteligencia artificial transforma sus hábitos de compra

Un estudio de NielsenIQ revela que los consumidores de América Latina están cambiando sus prioridades ante el aumento del costo de vida. El 58% reconoce que la inteligencia artificial ha influido en sus compras y siete de cada diez pagarían más por alimentos frescos sin conservadores.

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El 76% de los consumidores latinoamericanos busca nuevas fuentes de ingresos, según el estudio Consumer Outlook 2027 de NielsenIQ. Crédito: Coopenae Wink
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Los consumidores de América Latina están cambiando la manera en que administran su dinero, eligen productos y realizan compras. Ante el aumento del costo de vida y la incorporación de nuevas tecnologías, cada vez más personas buscan ingresos adicionales, comparan opciones y prestan mayor atención a los beneficios que reciben por su dinero.

Así lo revela el estudio Consumer Outlook 2027, elaborado por NielsenIQ (NIQ), que identifica las principales tendencias económicas y comerciales que marcarán el comportamiento de los consumidores durante los próximos meses.

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Uno de los resultados más destacados es que el 76% de los latinoamericanos busca activamente nuevas fuentes de ingresos, mientras que el 40% consideraría cambiar de empleo para mejorar su situación económica.

El informe también revela diferencias en la percepción financiera de los hogares: un 37.3% considera que su situación económica mejoró durante el último año, frente a un 28.7% que asegura haber empeorado.

El precio de los alimentos encabeza las preocupaciones

El aumento del costo de vida continúa siendo uno de los principales factores que influyen en las decisiones de compra.

Según NielsenIQ, el 29% de los consumidores identifica el incremento de los precios de los alimentos como su mayor preocupación, seguido por el aumento de los servicios básicos (19%) y una posible desaceleración económica (17%).

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También aparecen la delincuencia (15%) y la inestabilidad política (14%).

Ante estas condiciones, el 64.1% de los consumidores prefiere ahorrar cuando considera que un producto no ofrece beneficios claramente superiores a otras alternativas.

Sin embargo, un 58.7% asegura que, cuando decide gastar más, busca artículos de mayor calidad o pertenecientes a categorías prémium.

En Centroamérica, los precios de la canasta de productos estudiada por NIQ aumentaron un 3.8% durante los doce meses hasta agosto de 2026, frente al 2.5% registrado en el período anterior.

El informe destaca incrementos en categorías como abarrotes y bebidas no alcohólicas, que representan conjuntamente el 36% de las ventas de autoservicios.

Mujer junto a un carrito con bolsas de arvejas, brócoli y frutos rojos sostiene un paquete de verduras congeladas en un supermercado.
El aumento de los precios de los alimentos preocupa al 29% de los consumidores, convirtiéndose en una de las principales inquietudes económicas de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inteligencia artificial influye cada vez más en las compras

La tecnología también está modificando la manera en que las personas seleccionan productos y servicios.

El estudio revela que el 58% de los latinoamericanos afirma que las recomendaciones generadas mediante inteligencia artificial (IA) han influido en sus decisiones de compra.

Además, un 29% utiliza estas herramientas para investigar productos, comparar alternativas o decidir qué adquirir.

Esto refleja una mayor incorporación de soluciones digitales en las actividades cotidianas de los consumidores.

Alimentación saludable gana importancia

Otra tendencia identificada está relacionada con el creciente interés por el bienestar y la calidad de los alimentos.

El 70.1% de los consumidores latinoamericanos estaría dispuesto a pagar más por productos frescos sin conservadores, mientras que el 54,7% aceptaría precios superiores por productos que ofrezcan información clara sobre sus ingredientes y origen.

Además, el 60,3% considera que los tratamientos GLP-1, utilizados en determinadas condiciones metabólicas y para el control del peso, influirán en los hábitos de compra de alimentos, bebidas y productos relacionados con la salud.

Esta cifra refleja una expectativa de los consumidores, no un cambio de comportamiento ya comprobado.

Una mujer y una joven colocan sándwiches, frutas cortadas y verduras en recipientes transparentes sobre una mesa de madera.
El 70,1% de los latinoamericanos estaría dispuesto a pagar más por productos frescos sin conservadores, reflejando un mayor interés por la alimentación saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo cambiará el consumo en 2027?

Los resultados apuntan a consumidores más informados, digitales y cuidadosos con sus gastos, que buscarán equilibrar el ahorro con la calidad.

Para las empresas, NielsenIQ considera que el principal desafío será ofrecer beneficios concretos y responder a nuevas necesidades.

El estudio Consumer Outlook 2027 se elaboró a partir de las opiniones de más de 21,000 consumidores en 31 mercados, complementadas con información sobre ventas y comportamiento de compra.

La investigación muestra que las decisiones de consumo en América Latina estarán cada vez más relacionadas con la estabilidad económica, la tecnología y el bienestar personal.

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