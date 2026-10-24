Teleshow

El divertido álbum de fotos de las vacaciones de la China Suárez y Mauro Icardi: playa, juegos y compras

La pareja vivió unos días a pura relajación en México junto a los tres hijos de la actriz, Rufina, Magnolia y Amancio

Una mujer con traje de baño de dos piezas recostada sobre una toalla en una reposera de mimbre junto al agua
El álbum de fotos de las vacaciones de la China Suárez y Mauro Icardi: playa, juegos y compras (Instagram)
Guardar

Eugenia “China” Suárez abrió una ventana a su intimidad familiar al publicar un extenso álbum fotográfico en sus redes sociales que reunió postales de un viaje a México con sus tres hijos y escenas de otra salida en la que también participó Mauro Icardi. La seguidilla de imágenes, subidas en una misma publicación, combinó paisajes tropicales, retratos espontáneos de Magnolia, Amancio y Rufina, y momentos de pareja con el futbolista, en lo que funcionó como un collage de su vida cotidiana fuera de los sets y las alfombras rojas.

El tramo mexicano del álbum tuvo como escenario el Hotel Xcaret, en la Riviera Maya. Allí, Amancio posó sonriente dentro del agua con un chaleco salvavidas que llevaba el nombre del complejo, mientras que Magnolia protagonizó dos retratos: uno frente a un espejo enmarcado con luces de camarín y otro junto a su hermano, abrazados contra una pared de piedra iluminada por antorchas.

PUBLICIDAD

Rufina, por su parte, eligió un plan más calmo y fue retratada recostada en una reposera junto a la pileta con un libro entre las manos y una flor azul en el pelo recogido. En otra toma, compartió el cuadro con Amancio en un abrazo descontracturado, ella con un top de crochet a cuadros de colores.

Una de las capturas más expresivas del registro mexicano llegó en blanco y negro: dos de los hermanos aparecen fundidos en un abrazo, con ella apoyando la cabeza sobre el hombro de él, en un gesto que transmite complicidad frente a la cámara. El entorno natural del destino también quedó documentado con una postal de un cenote de aguas turquesas, flanqueado por rocas cubiertas de vegetación y un puente colgante de fondo, y con la imagen de una iguana de tonos naranjas y verdes que descansaba sobre una piedra entre las hojas del parque.

PUBLICIDAD

Una mujer de espaldas en el agua clara de una laguna, rodeada de paredes de piedra y con una pasarela de madera en la parte superior
La hija de la China Suárez se baña de espaldas en una laguna de aguas claras
Una niña sonriente sentada ante una mesa de madera mientras sostiene con ambas manos un adorno de cartón con forma de sombrero y la palabra México
Magnolia se mostró feliz durante sus vacaciones en México
Una iguana anaranjada con cola a rayas yace sobre unas rocas grises al pie de un follaje verde
Una iguana reposa sobre una formación rocosa durante el período de vacaciones de la China y Mauro
Una niña con vestido tejido abraza por los hombros a un niño con camiseta blanca frente a un muro de piedra con apliques de velas
Los hijos de China Suárez posan sonrientes y abrazados frente a una pared de piedra iluminada durante un viaje de vacaciones

La actriz incluyó además dos selfies de ese mismo viaje: una junto a la pileta, con un bikini dorado con apliques de brillos y el rostro al sol, y otra reflejada en un espejo con marco de luces redondas en un ambiente nocturno. Las actividades pensadas para los más chicos también tuvieron su registro: una de las nenas posó con una manualidad que llevaba la palabra “México” escrita a mano y decorada con papeles de colores que simulaban un sombrero típico, y otra foto mostró un sector de juegos cubierto del hotel con un pelotero de esferas celestes, redes de colores suspendidas y elementos decorativos con forma de timón y cañón.

Magnolia reapareció después en un restaurante de ambientación rústica, de perfil y apoyada sobre una mesa, vestida con un tejido artesanal de motivos circulares.

El álbum sumó luego imágenes de una segunda salida familiar, esta vez con Mauro como parte del grupo. Una de las fotos más comentadas los mostró a él y a la Suárez recostados cabeza con cabeza en los asientos de un avión, bajo una luz violeta, con el futbolista con gorra y ella apoyada en su hombro.

Rufina también fue captada durante ese traslado: dormida en uno de los módulos de categoría ejecutiva de la aeronave, cubierta con una manta y con auriculares puestos, en una cabina bañada por tonos rojos y azules.

Otra imagen llamativa fue una captura tomada desde una pantalla de seguridad dentro de un local de la cadena Marshalls, donde se ve a Icardi y a la actriz junto a los tres chicos y otros integrantes de la familia, todos posando para una selfie grupal en medio de los pasillos del comercio. Esa misma foto fue replicada en sus historias: “Aguante Primark y Marshalls”, en lo que funcionó como respuesta a críticas que había recibido en redes por su estilo de vida y sus elecciones de consumo. Con ese gesto, buscó mostrar que, más allá de la exposición pública, también frecuenta cadenas de precios accesibles durante sus viajes.

Un niño con chaleco salvavidas negro y bañador estampado camina en el agua clara cerca de una orilla con vegetación
Amancio jugó en el mar
Reflejo de una niña sonriendo en un espejo de tocador con marco de madera y bombillas encendidas alrededor
Magnolia fue una de las grandes protagonistas del carrete de su madre
Una niña con el cabello recogido lee un libro sentada en una reposera sobre la arena de una playa cerca de sombrillas
Rufina apostó por una lectura para pasar el tiempo en la playa
Un hombre con tatuajes sostiene a un niño sobre sus manos en una piscina frente a un tobogán acuático azul decorado con mosaicos
Mauro y Amancio jugaron juntos en la pileta (Instagram)

La secuencia sumó otra postal bajo el texto “Y Walmart”, en la misma línea de respuesta, en la que aparece junto a sus hijos dentro del supermercado, con la lengua afuera en gesto de broma, mientras Magnolia sonríe de costado, Amancio se cuelga de un carrito de compras con cajas de productos variados y Rufina mira de frente a la cámara con un envase de color naranja en la mano.

Las salidas más cotidianas de ese tramo del viaje quedaron reflejadas también en fotos de una adolescente con una caja rosa de la marca de galletas Crumbl y de tres chicos sosteniendo helados con forma de fruta en un centro comercial. La actriz compartió además una selfie con capucha estampada en tonos camuflados, sentada en una butaca de avión con el pelo suelto y gesto relajado.

La última postal del álbum cerró con una imagen de Icardi sosteniendo a Amancio en andas sobre sus hombros, junto a un tobogán de agua con mosaicos de colores, en lo que parece ser el sector de pileta de un complejo hotelero. Una estampa que resumió el tono general de la publicación: vacaciones en familia, sin filtros y con la presencia cada vez más visible del futbolista en la dinámica doméstica de la actriz.

Temas Relacionados

China SuárezMauro IcardiRufina CabréMagnolia VicuñaAmancio Vicuña

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sabrina Rojas reveló el contundente motivo por el que tiene silenciados a sus hijos en redes sociales: “Me da pudor”

La conductora habló de la decisión que tomó con sus hijos, Esperanza y Fausto, y explicó por qué prefiere que no sigan de cerca sus publicaciones

Sabrina Rojas reveló el contundente motivo por el que tiene silenciados a sus hijos en redes sociales: “Me da pudor”

Marcela Coronel denunció a la cuidadora de su madre: todos los videos de los maltratos

La familia logró descubrir los abusos que sufría Berta gracias a las cámaras de seguridad que se encontraban en el departamento y de las que la denunciate estaba al tanto

Marcela Coronel denunció a la cuidadora de su madre: todos los videos de los maltratos

Como homenaje a sus 75 años, la banda del Unplugged de Charly García tocó en una escuela primaria de Belgrano

Los músicos de HELLO!, el proyecto que recupera el repertorio del MTV Unplugged de 1995, encabezados por el Zorrito Von Quintiero y Fernando Samalea, tocaron para alumnos, maestros y padres de la Escuela Primaria Común N.° 17 María Elena Walsh

Como homenaje a sus 75 años, la banda del Unplugged de Charly García tocó en una escuela primaria de Belgrano

El podcast La Fórmula inicia una nueva etapa de expansión y crecimiento

A través de una alianza con TAI, el ciclo conducido por Milagros Hadad pondrá en marcha una estrategia para sumar públicos, crear formatos y productos, proyectarse hacia otros mercados y trabajar con compañías de diversas industrias

El podcast La Fórmula inicia una nueva etapa de expansión y crecimiento

La insólita excusa del marido de la cuidadora detenida por maltratar a la madre de Marcela Coronel: “Cualquiera comete un error”

La familia de la periodista denunció a Norma Noemí Sandín gracias a las cámaras de seguridad que había en el departamento

La insólita excusa del marido de la cuidadora detenida por maltratar a la madre de Marcela Coronel: “Cualquiera comete un error”

AMÉRICA

La campaña presidencial en El Salvador comienza el 27 de octubre rumbo a las elecciones del 2027

La campaña presidencial en El Salvador comienza el 27 de octubre rumbo a las elecciones del 2027

Diputadas eliminan anticoncepción de emergencia para víctimas de violación de un proyecto de ley en Costa Rica

La isla pierde 245,264 residentes por migración y agrava su caída demográfica en 2025

El 76% de los latinoamericanos busca ingresos adicionales y la inteligencia artificial transforma sus hábitos de compra

FMI aborda con el Poder Judicial de Honduras los desafíos de seguridad y modernización de la justicia

MALDITOS NERDS

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Fallout 76 supera los 25 millones y Bethesda prepara mascotas de combate

Bandai Namco vence a Konami con ‘Tales of Eternia Remastered’ en Japón

‘Katana Zero’ muestra su DLC tras años de espera y confirma su gran escala

‘Marvel’s Wolverine’ logró el mejor estreno de Sony desde ‘Helldivers 2′

DEPORTES

Se inició la fecha 14 del Torneo Clausura con triunfos de Platense, Gimnasia de La Plata y Atlético Tucumán

Se inició la fecha 14 del Torneo Clausura con triunfos de Platense, Gimnasia de La Plata y Atlético Tucumán

Comenzó la fecha 14 del Torneo Clausura: así está la lucha por el ingreso a las copas internacionales y los playoffs

La sentencia del Kily González sobre la lucha entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por el “Balón de Oro de todos los tiempos”

El trabajo especial que realizó Franco Colapinto en las primeras dos prácticas del GP de Estados Unidos tras confirmarse la penalización que recibirá

La preocupante frase de Franco Colapinto tras conocerse su penalización en el Gran Premio de los Estados Unidos de la F1