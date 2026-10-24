El divertido álbum de fotos de las vacaciones de la China Suárez y Mauro Icardi: playa, juegos y compras

El álbum de fotos de las vacaciones de la China Suárez y Mauro Icardi: playa, juegos y compras (Instagram)

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Eugenia “China” Suárez abrió una ventana a su intimidad familiar al publicar un extenso álbum fotográfico en sus redes sociales que reunió postales de un viaje a México con sus tres hijos y escenas de otra salida en la que también participó Mauro Icardi. La seguidilla de imágenes, subidas en una misma publicación, combinó paisajes tropicales, retratos espontáneos de Magnolia, Amancio y Rufina, y momentos de pareja con el futbolista, en lo que funcionó como un collage de su vida cotidiana fuera de los sets y las alfombras rojas.

El tramo mexicano del álbum tuvo como escenario el Hotel Xcaret, en la Riviera Maya. Allí, Amancio posó sonriente dentro del agua con un chaleco salvavidas que llevaba el nombre del complejo, mientras que Magnolia protagonizó dos retratos: uno frente a un espejo enmarcado con luces de camarín y otro junto a su hermano, abrazados contra una pared de piedra iluminada por antorchas.

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Rufina, por su parte, eligió un plan más calmo y fue retratada recostada en una reposera junto a la pileta con un libro entre las manos y una flor azul en el pelo recogido. En otra toma, compartió el cuadro con Amancio en un abrazo descontracturado, ella con un top de crochet a cuadros de colores.

Una de las capturas más expresivas del registro mexicano llegó en blanco y negro: dos de los hermanos aparecen fundidos en un abrazo, con ella apoyando la cabeza sobre el hombro de él, en un gesto que transmite complicidad frente a la cámara. El entorno natural del destino también quedó documentado con una postal de un cenote de aguas turquesas, flanqueado por rocas cubiertas de vegetación y un puente colgante de fondo, y con la imagen de una iguana de tonos naranjas y verdes que descansaba sobre una piedra entre las hojas del parque.

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La hija de la China Suárez se baña de espaldas en una laguna de aguas claras

Magnolia se mostró feliz durante sus vacaciones en México

Una iguana reposa sobre una formación rocosa durante el período de vacaciones de la China y Mauro

Los hijos de China Suárez posan sonrientes y abrazados frente a una pared de piedra iluminada durante un viaje de vacaciones

La actriz incluyó además dos selfies de ese mismo viaje: una junto a la pileta, con un bikini dorado con apliques de brillos y el rostro al sol, y otra reflejada en un espejo con marco de luces redondas en un ambiente nocturno. Las actividades pensadas para los más chicos también tuvieron su registro: una de las nenas posó con una manualidad que llevaba la palabra “México” escrita a mano y decorada con papeles de colores que simulaban un sombrero típico, y otra foto mostró un sector de juegos cubierto del hotel con un pelotero de esferas celestes, redes de colores suspendidas y elementos decorativos con forma de timón y cañón.

Magnolia reapareció después en un restaurante de ambientación rústica, de perfil y apoyada sobre una mesa, vestida con un tejido artesanal de motivos circulares.

El álbum sumó luego imágenes de una segunda salida familiar, esta vez con Mauro como parte del grupo. Una de las fotos más comentadas los mostró a él y a la Suárez recostados cabeza con cabeza en los asientos de un avión, bajo una luz violeta, con el futbolista con gorra y ella apoyada en su hombro.

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Rufina también fue captada durante ese traslado: dormida en uno de los módulos de categoría ejecutiva de la aeronave, cubierta con una manta y con auriculares puestos, en una cabina bañada por tonos rojos y azules.

Otra imagen llamativa fue una captura tomada desde una pantalla de seguridad dentro de un local de la cadena Marshalls, donde se ve a Icardi y a la actriz junto a los tres chicos y otros integrantes de la familia, todos posando para una selfie grupal en medio de los pasillos del comercio. Esa misma foto fue replicada en sus historias: “Aguante Primark y Marshalls”, en lo que funcionó como respuesta a críticas que había recibido en redes por su estilo de vida y sus elecciones de consumo. Con ese gesto, buscó mostrar que, más allá de la exposición pública, también frecuenta cadenas de precios accesibles durante sus viajes.

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Amancio jugó en el mar

Magnolia fue una de las grandes protagonistas del carrete de su madre

Rufina apostó por una lectura para pasar el tiempo en la playa

Mauro y Amancio jugaron juntos en la pileta (Instagram)

La secuencia sumó otra postal bajo el texto “Y Walmart”, en la misma línea de respuesta, en la que aparece junto a sus hijos dentro del supermercado, con la lengua afuera en gesto de broma, mientras Magnolia sonríe de costado, Amancio se cuelga de un carrito de compras con cajas de productos variados y Rufina mira de frente a la cámara con un envase de color naranja en la mano.

Las salidas más cotidianas de ese tramo del viaje quedaron reflejadas también en fotos de una adolescente con una caja rosa de la marca de galletas Crumbl y de tres chicos sosteniendo helados con forma de fruta en un centro comercial. La actriz compartió además una selfie con capucha estampada en tonos camuflados, sentada en una butaca de avión con el pelo suelto y gesto relajado.

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La última postal del álbum cerró con una imagen de Icardi sosteniendo a Amancio en andas sobre sus hombros, junto a un tobogán de agua con mosaicos de colores, en lo que parece ser el sector de pileta de un complejo hotelero. Una estampa que resumió el tono general de la publicación: vacaciones en familia, sin filtros y con la presencia cada vez más visible del futbolista en la dinámica doméstica de la actriz.