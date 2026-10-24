Tecno

Esta es la contaminación oculta que genera una impresión láser: equivaldría a 20 mil millones de plásticos al año

El tóner es un polvo plástico que las impresoras láser fijan al papel mediante calor. Para ello, usan un fusor que eleva y mantiene la temperatura, lo que incrementa el consumo eléctrico

Una mujer toma una hoja que sale de una impresora sobre una mesa de madera junto a una computadora portátil y una taza de café.
Los residuos de la impresión láser en el mundo se equiparan a 20 mil millones de bolsas plásticas cada año, según cifras divulgadas por la industria. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

20 mil millones de bolsas plásticas al año: esa es la equivalencia de los residuos que generan los insumos de impresión láser a nivel global, según cálculos presentados por la industria. Detrás de una hoja impresa hay un proceso que utiliza polvo plástico, calor y componentes que deben reemplazarse con frecuencia.

Las impresoras láser funcionan con tóner, un cartucho que contiene un polvo fino con micropartículas plásticas.

PUBLICIDAD

Ese material no se deposita sobre el papel como una tinta común: necesita altas temperaturas para adherirse a la superficie y formar letras, imágenes o gráficos.

Hay una impresora de inyección de tinta sin calor que busca reducir esto. El equipo elimina la etapa de fusión del tóner y aplica tinta líquida directamente sobre el papel, con menor consumo eléctrico y menos piezas de recambio.

Impresora blanca con pantalla digital sobre una mesa junto a cajas de tinta, una revista y dos medidores de consumo con luces de colores
Una nueva tecnología de inyección de tinta prescinde de la fusión térmica y deposita tinta líquida de forma directa. (Infobae)

Cristian Díaz, gerente de producto de impresión corporativa de Epson Colombia, señaló que una impresora láser requiere al menos ocho etapas para completar una página, mientras que la tecnología de inyección de tinta sin calor reduce el proceso a tres: recibir el archivo, aplicar la tinta y entregar la impresión.

PUBLICIDAD

Por qué las impresoras láser contaminan

El tóner es el insumo que usan las impresoras láser para formar textos e imágenes. Viene dentro de un cartucho y, a diferencia de la tinta líquida, está compuesto por un polvo fino que incluye micropartículas plásticas.

Para imprimir, la máquina transfiere ese polvo al papel y lo fija mediante un fusor, una pieza interna que aplica altas temperaturas. Ese mecanismo explica buena parte del consumo eléctrico: el equipo debe calentarse antes de imprimir y sostener la temperatura necesaria para adherir el material a cada hoja.

Impresora multifuncional blanca con panel de control, pantalla digital, teclado numérico y bandejas de papel frontales
Este sistema busca disminuir la electricidad requerida durante la impresión y reducir el número de piezas reemplazables. (Infobae)

El cartucho de tóner no es el único elemento que debe reemplazarse. Las impresoras láser también utilizan tambores, fusores y otras piezas de recambio que se desgastan con el uso. Al completar su vida útil, estos insumos de impresión se convierten en residuos.

Según explicó la compañía, una parte de las micropartículas presentes en el tóner puede permanecer en el ambiente durante la impresión. Su concentración depende de factores como la ventilación del espacio, el tamaño de la oficina y la frecuencia de uso del equipo.

La empresa estima que los residuos asociados a estos cartuchos y componentes reemplazables equivalen, a nivel global, a 246 mil millones de pitillos, pajillas o popetes o 5 mil millones de botellas plásticas al año.

Un recipiente de vidrio transparente contiene agua con pequeñas partículas plásticas de varios colores y burbujas de aire
Las impresoras láser emplean tóner, un cartucho que contiene un polvo compuesto por partículas plásticas microscópicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionan las impresoras que imprimen en frío

Las impresoras de inyección de tinta sin calor no necesitan fundir polvo plástico sobre el papel. Sus cabezales expulsan gotas microscópicas de tinta líquida que forman el contenido del documento.

El proceso tiene tres pasos: el equipo recibe el archivo, aplica la tinta y entrega la impresión. Al no requerir un fusor, reduce las etapas internas y evita el calentamiento previo.

En el caso del modelo AM5000, presentado por la empresa, el consumo eléctrico puede ser hasta 86% menor frente a impresoras láser del mismo segmento, de acuerdo con datos de la compañía. También puede producir hasta 53% menos residuos asociados a sus insumos de impresión.

Base de una botella plástica con gotas de agua y el símbolo de reciclaje número uno PET en relieve, sobre una superficie de hormigón.
Los residuos de cartuchos y piezas de recambio de la impresión láser equivaldrían también a 246 mil millones de pitillos o 5 mil millones de botellas plásticas al año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema utiliza bolsas de tinta y una caja de mantenimiento que recoge el excedente necesario para conservar los cabezales. Una bolsa de alta capacidad puede rendir hasta 40 mil páginas bajo estándares ISO.

Epson sostiene que esta alternativa puede utilizarse en sectores como salud, educación, logística, comercio y banca, donde la impresión continúa como parte de trámites, registros y operaciones diarias.

Las impresoras de inyección de tinta sin calor también tienen menos piezas internas sometidas a desgaste térmico. Al prescindir de fusores y tambores, requieren menos reemplazos y simplifican las tareas de mantenimiento.

Esto puede reducir las pausas por fallas y facilitar la reparación frente a equipos láser con más componentes.

Temas Relacionados

ImpresoraContaminaciónMedio ambientePlásticosTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

OpenAI endurece sus reglas para impedir que rivales entrenen modelos con las respuestas de ChatGPT

La nueva política, vigente desde el 20 de noviembre, también exige autorización previa a los servicios que dan acceso a sus sistemas de IA

OpenAI endurece sus reglas para impedir que rivales entrenen modelos con las respuestas de ChatGPT

La empresa de Jack Dorsey creó una inteligencia artificial de voz entrenada solo con audio humano

Dessa aprendió a hablar sin leer un solo texto y llegará primero a un grupo reducido de investigadores de seguridad en IA

La empresa de Jack Dorsey creó una inteligencia artificial de voz entrenada solo con audio humano

Antes de los ciberataques modernos, los hackers enviaban USB con malware a los hogares

Los atacantes camuflaron el ransomware con una interfaz que simulaba ofertas de servicios de streaming de video

Antes de los ciberataques modernos, los hackers enviaban USB con malware a los hogares

Cómo limpiar la licuadora y quitarle el mal olor: desde el motor hasta el vaso, según fabricantes

Este electrodoméstico debe limpiarse después de cada uso y siempre con el aparato desconectado, para evitar accidentes y la acumulación de residuos

Cómo limpiar la licuadora y quitarle el mal olor: desde el motor hasta el vaso, según fabricantes

El director de Google Argentina habló sobre YouTube: “La gente es la que hoy dicta el prime time en TV”

Juan Vallejo hizo ese planteo al explicar cómo cada espectador construye su propia grilla de consumo. También, reveló que la plataforma alcanzó a más de 33 millones de personas en Argentina durante marzo de 2026

El director de Google Argentina habló sobre YouTube: “La gente es la que hoy dicta el prime time en TV”

DEPORTES

La sentencia del Kily González sobre la lucha entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por el “Balón de Oro de todos los tiempos”

La sentencia del Kily González sobre la lucha entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por el “Balón de Oro de todos los tiempos”

Tigre recibe a Atlético Tucumán en un duelo clave para acercarse a los puestos de Playoffs del Torneo Clausura

Comenzó la fecha 14 del Torneo Clausura: así está la lucha por el ingreso a las copas internacionales y los playoffs

El trabajo especial que realizó Franco Colapinto en las primeras dos prácticas del GP de Estados Unidos tras confirmarse la penalización que recibirá

La preocupante frase de Franco Colapinto tras conocerse su penalización en el Gran Premio de los Estados Unidos de la F1

TELESHOW

Jimena Barón impactó a sus fans en redes sociales al posar en topless y ropa interior

Jimena Barón impactó a sus fans en redes sociales al posar en topless y ropa interior

Marcela Coronel habló con Teleshow tras la denuncia contra la cuidadora de su madre: “Mi sensación es de indefensión”

Sabrina Rojas reveló el contundente motivo por el que tiene silenciados a sus hijos en redes sociales: “Me da pudor”

Marcela Coronel denunció a la cuidadora de su madre: todos los videos de los maltratos

Como homenaje a sus 75 años, la banda del Unplugged de Charly García tocó en una escuela primaria de Belgrano

INFOBAE AMÉRICA

Nuevo intento para aumentar descuentos a jubilados en Panamá avanza en la Asamblea

Nuevo intento para aumentar descuentos a jubilados en Panamá avanza en la Asamblea

Presidente Laura Fernández y Miss Costa Rica evalúan la candidatura del país como sede de Miss Universo

Ortega y Murillo superaron a los Somoza en Nicaragua: ocho hijos en el poder y 40 nietos en lista de espera

El cubano Miguel Ángel Rosales relata su envío a México tras 55 años en Estados Unidos

Más de 925 mil negocios sostienen el empleo salvadoreño y marcan récord de optimismo, según informe