La sentencia del Kily González sobre la lucha entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por el “Balón de Oro de todos los tiempos”

El entrenador de Inter Miami se rindió a los pies de Lionel Messi en conferencia de prensa

Guardar

Solo faltan tres días para la celebración de una nueva gala del Balón de Oro, en la que uno de los nominados al máximo galardón es Lionel Messi, aunque también la Pulga conforma otra compulsa para quedarse con el BOAT, que hace referencia al “Balón de Oro de todos los tiempos”, en el cual los fanáticos pueden dejar su elección a través de un voto pago. La última información apuntaba a que Cristiano Ronaldo le sacaba una llamativa diferencia en la recta final de una encuesta que culminará este martes, pero para el entrenador del Inter Miami no hay dudas al respecto sobre quién debería quedarse con ese reconocimiento.

Cristian González habló en conferencia de prensa en la antesala al duelo de este sábado desde las 18:30 (hora argentina) contra New York Red Bulls por la MLS y una de las preguntas estuvo vinculada a esta particular iniciativa, en la que participan todos los que ganaron el trofeo en dos oportunidades al menos. “Kily, se viene el Balón de Oro de todos los tiempos. O sea, que va a hacer el Balón de Oro al mejor jugador de la historia...” fue la consulta, y el técnico cortó el debate en seco: “A Leo... No hay otro mejor que él”.

PUBLICIDAD

En este punto, el ex orientador de Rosario Central destacó el rendimiento que muestra su pupilo a los 39 años después de disputar un Mundial en un nivel superlativo: “No solamente por lo que hace dentro del campo, sino por su edad. Es un nene, es un chico que te transmite de qué manera hay que afrontar este deporte. Siempre digo lo mismo: el fútbol es un deporte del que tenés que estar enamorado, y él lo está”.

“Tener el privilegio de poder estar hoy con él y que sus compañeros vean cómo entrena, compite y se entrega te moviliza continuamente”, manifestó. A continuación, se sinceró y reveló cómo es su relación con el astro: “Soy una persona que, a veces me cargan, porque lo agarro, lo beso... Lo amo por todo lo que genera. Obvio que no quiere ponerse como ejemplo, pero toda la gente lo ve así porque es la perfección en todo lo que hace. El mejor de todos es el más humilde. Y hoy lo tengo conmigo. Ya conocía cómo era y acá no deja de sorprenderme día a día”.

PUBLICIDAD

Messi ha sido elegido para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su constancia, humildad y admiración a nivel mundial.

Su máximo emblema y capitán viajó en las últimas horas a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, una distinción de mucho prestigio a nivel internacional que condecora su trayectoria deportiva y su costado humanitario, social y solidario. Más allá de esto, no se perderá el próximo encuentro con las Garzas, ya que estará presente en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, en Nueva Jersey.

El Kily González ya había avisado que el futbolista iba a ser tenido en cuenta, y este viernes lo reafirmó: “¿Si esperamos mañana a Leo? Sí, obvio. Más allá de contar con él, lo que a mí me llena de orgullo es el compromiso que él tiene con el club y con todos nosotros. Tenemos que sentirnos orgullosos que, por propia iniciativa de él, quiera estar y jugar después de toda esta emoción tan fuerte que ha vivido y que está viviendo en España”.

PUBLICIDAD

“Es otro mensaje más que él manda para ver de qué manera está comprometido y de qué manera él quiere hacer lo mejor posible para poder ayudarnos en todo sentido”, completó.

Por último, no esquivó la responsabilidad frente a la afirmación de que el Inter Miami es el principal favorito para revalidar la corona de la MLS lograda en 2025: “Me gusta esa presión. Claro que me gusta, tenemos que asumirlo. Tengo al uno del mundo. El uno del mundo asume ese reto, todos lo tenemos que acompañar. Hay que estar preparado porque no es fácil, pero hay que asumir el reto, hay que jugársela, hay que ser valiente y asumir que tenés que intentar ganar la Liga. Lo tomamos de esa manera. No le esquivamos a nada. Obvio que tenemos que mejorar un montón de cosas, pero seguramente tengo la fe que lo vamos a hacer”.

PUBLICIDAD