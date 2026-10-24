Estas son las principales novedades de Cyberpunk 2077 Update 2.5

Cyberpunk 2077 recibió la actualización 2.5, que permite empuñar dos pistolas a la vez, suma soporte para mods y nuevas misiones vinculadas a Edgerunners 2.

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CD Projekt Red lanzó Update 2.5 de Cyberpunk 2077 apenas dos días después de haberlo anunciado.

El estudio reveló la actualización el 20 de octubre de 2026 con la intención de mantener en secreto la lista de funciones hasta su salida, pero creadores de contenido que recibieron acceso anticipado filtraron los detalles antes de la fecha oficial de lanzamiento, el 22 de octubre. El parche, bautizado con el subtítulo Edgerunners 2, incorpora cambios en el combate, soporte para mods, nuevas misiones, elementos cosméticos y una estación de radio adicional.

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V puede empuñar dos pistolas al mismo tiempo

La incorporación central de la actualización es la ventaja Double Trouble, ubicada dentro del árbol de habilidades de Frío. Esta mecánica permite al protagonista del juego, V, usar dos pistolas de forma simultánea durante los combates. Se trata de una función que los jugadores reclamaron desde el lanzamiento original del título y que ahora se integra como una mejora directa para quienes construyen a sus personajes en torno a esa rama de habilidades.

La ventaja Double Trouble permite a V empuñar dos pistolas de forma simultánea en combate. (@SynthPotato/X)

Dos nuevos contenidos narrativos vinculados a Edgerunners 2

La actualización suma dos piezas de contenido relacionadas con la temática del anime Edgerunners. Clampdown es un nuevo encargo asociado a Edgerunners 2, mientras que NC Tour es una misión secundaria cuyos detalles no se revelaron antes del lanzamiento del parche. Ninguna de las dos se presenta como una expansión de historia de gran escala, pero ambas ofrecen objetivos adicionales para los jugadores que ya completaron la campaña principal del juego.

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El control de campo de visión llega finalmente a consolas

Los usuarios de PC contaban con un control deslizante de campo de visión (FOV) desde el lanzamiento del juego, una opción que los jugadores de consola no tenían disponible hasta ahora. Con Update 2.5, esta función se habilita también en consolas y permite ampliar o reducir la perspectiva de la cámara.

El cambio representa una mejora de calidad de vida para jugadores sensibles al movimiento o para quienes prefieren un campo visual más amplio durante los enfrentamientos.

Clampdown y NC Tour son los dos nuevos contenidos narrativos vinculados a Edgerunners 2. (Foto: Xbox)

Soporte integrado para mods en la mayoría de plataformas

La actualización incorpora soporte nativo para mod.io en las plataformas principales donde está disponible Cyberpunk 2077, con la excepción de Nintendo Switch 2. Esta función permite buscar e instalar mods oficiales directamente desde el cliente del juego, sin necesidad de recurrir a herramientas externas o a la gestión manual de archivos.

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Los jugadores de PC disponían de un ecosistema de mods desarrollado desde hace años, por lo que esta incorporación reduce la distancia con el público de consola.

Nuevas opciones de personalización visual

Entre los añadidos cosméticos de Update 2.5 se encuentran los Glamdocs, un objeto que permite modificar la apariencia visual del ciberware de brazo sin alterar sus estadísticas de combate. A esto se suman cinco nuevos conjuntos de ropa y nuevos peinados disponibles tanto para V masculino como femenino.

Los Glamdocs permiten cambiar la apariencia del ciberware de brazo sin modificar sus estadísticas. (@SynthPotato/X)

También se incorporaron diseños exclusivos para vehículos Quadra, accesibles a través de Twitch drops que requieren ver transmisiones afiliadas en los canales oficiales del juego.

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Una estación de radio con música de Edgerunners

La lista de emisoras de Night City se amplía con una nueva estación de radio dedicada a la banda sonora del anime Edgerunners. Esta incorporación se suma al contenido ya existente vinculado a esa producción dentro del universo del juego.

Disponibilidad en todas las plataformas

Update 2.5 llega a todas las plataformas donde está disponible Cyberpunk 2077. La única función con una excepción de compatibilidad es el soporte para mod.io, que no está disponible en Nintendo Switch 2. El resto de las novedades, incluidos el control deslizante de FOV, las nuevas misiones, los elementos