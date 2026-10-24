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Preocupación por la salud de Felipe Pettinato: fue internado por una recaída

Según pudo averiguar Teleshow, su hermana Tamara habría sido la encargada de tomar la decisión y llevar adelante las gestiones para su hospitalización

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Felipe Pettinato fue internado por una recaída en su salud (Instagram)
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Felipe Pettinato fue internado en un hospital por un cuadro vinculado a su salud mental. El hijo de Roberto Pettinato atraviesa un momento de marcada fragilidad emocional, y, según pudo averiguar Teleshow, habría sido su hermana Tamara quien se encargó de buscar desde el jueves una plaza que se concretó recién este viernes.

El imitador de Michael Jackson lleva tiempo alejado de la exposición mediática, sobre todo tras el proceso judicial que enfrentó por la muerte de Melchor Rodrigo. En esa causa fue hallado culpable del delito de incendio culposo seguido de muerte, aunque la sentencia no contempló prisión efectiva: cumple su condena de manera domiciliaria.

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Tamara es quien tiene a su cargo el cuidado cotidiano de su hermano. Sin embargo, según pudo conocer este medio, cuando ella se ausenta por trabajo o compromisos sociales, el joven experimenta recaídas. Esa situación se agravó en los últimos días y motivó la búsqueda urgente de un centro que pudiera recibirlo.

Fue Pía Shaw al aire de SQP (América TV) la primera en hablar acerca de esta situación que está atravesando la familia Pettinato. “Una vez más está internado. Todo esto tiene que ver con su situación de salud mental, algo que viene trabajando mucho él en lo personal y rodeado de su familia”, señaló la panelista. Shaw añadió que las recaídas recientes están ligadas al cuadro que arrastra desde hace años y al peso emocional del proceso judicial que debió afrontar.

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El imitador de Michael Jackson sufrió una recaída en su salud (Video: SQP-América TV)

Consultada sobre si la internación respondía a su problema de adicciones, por el que se encuentra en tratamiento hace tiempo, Shaw prefirió no descartar ni confirmar esa posibilidad, pero subrayó que el episodio se relaciona principalmente con la salud mental de Pettinato. También destacó el esfuerzo de su entorno familiar para contenerlo: “Con una familia que le pone todo”, describió.

La última aparición pública de Felipe fue en mayo de este año, cuando Martín Salwe lo abordó en la vía pública para el programa La mañana de Lape (América TV). Visiblemente incómodo, encapuchado y con el rostro cubierto, el joven respondió con frases breves y evasivas mientras caminaba hacia su domicilio.

El encuentro se dio pocas semanas después de que, a mediados de abril, la Justicia lo condenara a tres años de prisión en suspenso por el delito de incendio culposo seguido de muerte de Melchor Rodrigo. La sentencia no implicó prisión efectiva, pero sí impuso pautas de conducta y un seguimiento judicial que el propio Pettinato reconoció estar cumpliendo. De aquella condena se desprendió una nueva causa: una denuncia por presunta estafa con pedido concreto de prisión domiciliaria, que incluye la acusación de falsificar recetas médicas. Según trascendió, fue indagado, procesado, y la Justicia habría decretado su arresto domiciliario.

Felipe Pettinato aparece cubriendo su rostro con una mano mientras se refiere a una nueva denuncia y un pedido de prisión domiciliaria

Consultado por Salwe sobre la notificación judicial, respondió: “Estoy notificado, no es efectiva y bueno, se va a definir la semana que viene, creería. Es una más, es algo que se desprende de la causa anterior”. Con esas palabras intentó restarle gravedad a la nueva denuncia y enmarcarla como una consecuencia de procesos judiciales previos.

Interrogado sobre si asumía alguna responsabilidad respecto a las causas en su contra —abuso, incendio y falsificación de documentos—, contestó de forma lacónica: “Sí, esas son las causas, no voy a responder eso”. También dio detalles sobre cómo se enteró de la situación: “Me llegó la notificación por la policía. Aún no me reuní con mi abogado ni leí el legajo. Estoy al tanto de muy poco, así que todavía no tengo nada que decirle al público tampoco. No sé de qué me acusan realmente”, expresó mientras ingresaba a su domicilio.

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