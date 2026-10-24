Nito Artaza habló tras quedar envuelto en una relación con dos mujeres: el descargo de su amante y el de su actual pareja

Majo, la expareja del actor, reveló su conflicto con el artista

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Nito Artaza quedó involucrado en una nueva polémica luego de que en LAM, el ciclo de América TV, se difundieran presuntas conversaciones privadas con una mujer que vive en España. La situación tomó mayor repercusión tras los testimonios de aquella persona, llamada María José, y de Paula, la actual pareja del actor, quien aseguró mantener una relación con el artista desde hace más de un año.

La información fue presentada inicialmente por Pepe Ochoa, quien mostró mensajes que atribuyó a intercambios íntimos entre Artaza y María José. Según se planteó al aire, el vínculo habría continuado mientras el productor se mostraba públicamente acompañado en Argentina.

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Así las cosas, este viernes, María José habló en el programa y sostuvo que conoce a Artaza desde 2012, cuando coincidieron en Perugorría, Corrientes, durante una campaña. Explicó que hubo períodos sin contacto y que respetó la relación que el actor tuvo con Cecilia Milone, pero afirmó que, después de los rumores de separación y divorcio, retomaron el vínculo.

“Hace bastante tiempo que estamos en una relación”, afirmó. Según su relato, Artaza volvió a contactarla por Instagram, primero con reacciones a sus publicaciones y saludos, hasta que le pidió nuevamente su número de teléfono. Ella tenía proyectos en España y aseguró que ambos hablaron sobre esos planes.

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El actor dialogó con Pilar Smith tras el descargo de su expareja

María José señaló que sus amigas conocían la relación y que en Corrientes también era un vínculo sabido. “Nunca se escondió ni se ocultó nada. Siempre fue algo serio”, expresó. Además, dijo que Artaza tenía previsto viajar en noviembre para conocer a parte de su familia.

El conflicto surgió, según contó, durante el cumpleaños del actor. María José lo mencionó en una publicación de Instagram, pero advirtió que la etiqueta no fue aceptada. Luego vio un posteo de una mujer llamada Paula y decidió preguntarle a Artaza. “Él obviamente me dice que no, que nada que ver, que los medios son así”, relató.

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Al ser consultada sobre la filtración de los mensajes, rechazó haberla impulsado. “¿Con qué fin lo haría yo? No tiene lógica”, sostuvo. También cuestionó la explicación que, según dijo, recibió sobre el contacto del actor con sus seguidoras: “Para mí, teníamos una relación. Hoy, nada, poco hombre. La gente tenía razón”.

Nito Artaza desmintió que su viaje a Europa tuviera como objetivo ver a María José y aclaró que responde a motivos familiares y laborales

Pilar Smith leyó en el ciclo la respuesta de Artaza ante esta situación. El actor negó que su viaje a Europa tuviera como objetivo visitar a María José o conocer a su familia: “Viajo a Europa a ver a mi hija y a mis nietas y también a trabajar”.

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De acuerdo con Smith, Artaza también respondió: “No, no tengo novia”. Sin embargo, luego habría precisado su vínculo con Paula: “Tengo una relación hermosa con Paula y compartimos momentos, pero ambos decidimos no ser exclusivos. No tenemos por qué contar a nadie nuestra forma de relacionarnos”.

Paula, por su parte, dijo que se enteró del caso al ver que su imagen quedó expuesta. “Con Nito hace más de un año que tenemos una linda relación, un vínculo donde compartimos momentos juntos, con amigos, con familia”, explicó.

Nito Artaza y su novia Paula en una aparición pública

La mujer aseguró que se conocieron a través de una amiga en común y descartó que exista “una tercera en discordia”. “Dentro de nuestra relación no tenemos un rótulo, no tenemos un título. Yo lo quiero mucho, pero él es libre de hacer lo que quiera. Yo también”, manifestó.

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Paula aclaró que actualmente no sale con otras personas, aunque señaló que ambos tienen libertad, siempre que exista respeto y claridad. “Cuando lo conocí a Nito sabía con quién me estaba metiendo”, dijo, y agregó que, más allá de su figura pública, lo considera “una excelente persona”.

Sobre María José, prefirió no involucrarse: “Es algo que tendrán que hablar Nito y esta chica”. También remarcó que ella y Artaza asistieron juntos a lugares públicos durante el último año y que no hubo ocultamientos. “Siempre fue todo muy claro, al menos entre nosotros”, sostuvo.

Por último, Paula dijo desconocer si hubo conversaciones íntimas entre Artaza y María José y expresó su incomodidad frente a la exposición. “Soy una mina común y corriente que labura, soy madre. Aparecer expuesta con este tipo de historias no es algo que me divierta”, concluyó.

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