Teleshow

Nito Artaza habló tras quedar envuelto en una relación con dos mujeres: el descargo de su amante y el de su actual pareja

La mujer realizó su descargo en LAM y aseguró que mantenía un vínculo desde hace años con el actor. Además, cuestionó la versión del artista

Majo, la expareja del actor, reveló su conflicto con el artista
Guardar

Nito Artaza quedó involucrado en una nueva polémica luego de que en LAM, el ciclo de América TV, se difundieran presuntas conversaciones privadas con una mujer que vive en España. La situación tomó mayor repercusión tras los testimonios de aquella persona, llamada María José, y de Paula, la actual pareja del actor, quien aseguró mantener una relación con el artista desde hace más de un año.

La información fue presentada inicialmente por Pepe Ochoa, quien mostró mensajes que atribuyó a intercambios íntimos entre Artaza y María José. Según se planteó al aire, el vínculo habría continuado mientras el productor se mostraba públicamente acompañado en Argentina.

PUBLICIDAD

Así las cosas, este viernes, María José habló en el programa y sostuvo que conoce a Artaza desde 2012, cuando coincidieron en Perugorría, Corrientes, durante una campaña. Explicó que hubo períodos sin contacto y que respetó la relación que el actor tuvo con Cecilia Milone, pero afirmó que, después de los rumores de separación y divorcio, retomaron el vínculo.

Hace bastante tiempo que estamos en una relación”, afirmó. Según su relato, Artaza volvió a contactarla por Instagram, primero con reacciones a sus publicaciones y saludos, hasta que le pidió nuevamente su número de teléfono. Ella tenía proyectos en España y aseguró que ambos hablaron sobre esos planes.

PUBLICIDAD

El actor dialogó con Pilar Smith tras el descargo de su expareja

María José señaló que sus amigas conocían la relación y que en Corrientes también era un vínculo sabido. “Nunca se escondió ni se ocultó nada. Siempre fue algo serio”, expresó. Además, dijo que Artaza tenía previsto viajar en noviembre para conocer a parte de su familia.

El conflicto surgió, según contó, durante el cumpleaños del actor. María José lo mencionó en una publicación de Instagram, pero advirtió que la etiqueta no fue aceptada. Luego vio un posteo de una mujer llamada Paula y decidió preguntarle a Artaza. “Él obviamente me dice que no, que nada que ver, que los medios son así”, relató.

Al ser consultada sobre la filtración de los mensajes, rechazó haberla impulsado. “¿Con qué fin lo haría yo? No tiene lógica”, sostuvo. También cuestionó la explicación que, según dijo, recibió sobre el contacto del actor con sus seguidoras: “Para mí, teníamos una relación. Hoy, nada, poco hombre. La gente tenía razón”.

Nito Artaza desmintió que su viaje a Europa tuviera como objetivo ver a María José y aclaró que responde a motivos familiares y laborales
Nito Artaza desmintió que su viaje a Europa tuviera como objetivo ver a María José y aclaró que responde a motivos familiares y laborales

Pilar Smith leyó en el ciclo la respuesta de Artaza ante esta situación. El actor negó que su viaje a Europa tuviera como objetivo visitar a María José o conocer a su familia: “Viajo a Europa a ver a mi hija y a mis nietas y también a trabajar”.

De acuerdo con Smith, Artaza también respondió: “No, no tengo novia”. Sin embargo, luego habría precisado su vínculo con Paula: “Tengo una relación hermosa con Paula y compartimos momentos, pero ambos decidimos no ser exclusivos. No tenemos por qué contar a nadie nuestra forma de relacionarnos”.

Paula, por su parte, dijo que se enteró del caso al ver que su imagen quedó expuesta. “Con Nito hace más de un año que tenemos una linda relación, un vínculo donde compartimos momentos juntos, con amigos, con familia”, explicó.

Hombre con cabello gris, abrigo oscuro y bufanda junto a una mujer rubia con abrigo beige, que habla a un micrófono de América.
Nito Artaza y su novia Paula en una aparición pública

La mujer aseguró que se conocieron a través de una amiga en común y descartó que exista “una tercera en discordia”. “Dentro de nuestra relación no tenemos un rótulo, no tenemos un título. Yo lo quiero mucho, pero él es libre de hacer lo que quiera. Yo también”, manifestó.

Paula aclaró que actualmente no sale con otras personas, aunque señaló que ambos tienen libertad, siempre que exista respeto y claridad. “Cuando lo conocí a Nito sabía con quién me estaba metiendo”, dijo, y agregó que, más allá de su figura pública, lo considera “una excelente persona”.

Sobre María José, prefirió no involucrarse: “Es algo que tendrán que hablar Nito y esta chica”. También remarcó que ella y Artaza asistieron juntos a lugares públicos durante el último año y que no hubo ocultamientos. “Siempre fue todo muy claro, al menos entre nosotros”, sostuvo.

Por último, Paula dijo desconocer si hubo conversaciones íntimas entre Artaza y María José y expresó su incomodidad frente a la exposición. “Soy una mina común y corriente que labura, soy madre. Aparecer expuesta con este tipo de historias no es algo que me divierta”, concluyó.

Temas Relacionados

LAMInfidelidadNito Artaza

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marcela Coronel denunció a la cuidadora de su madre: todos los videos de los maltratos

La familia logró descubrir los abusos que sufría Berta gracias a las cámaras de seguridad que se encontraban en el departamento y de las que la denunciate estaba al tanto

Marcela Coronel denunció a la cuidadora de su madre: todos los videos de los maltratos

Como homenaje a sus 75 años, la banda del Unplugged de Charly García tocó en una escuela primaria de Belgrano

Los músicos de HELLO!, el proyecto que recupera el repertorio del MTV Unplugged de 1995, encabezados por el Zorrito Von Quintiero y Fernando Samalea, tocaron para alumnos, maestros y padres de la Escuela Primaria Común N.° 17 María Elena Walsh

Como homenaje a sus 75 años, la banda del Unplugged de Charly García tocó en una escuela primaria de Belgrano

El podcast La Fórmula inicia una nueva etapa de expansión y crecimiento

A través de una alianza con TAI, el ciclo conducido por Milagros Hadad pondrá en marcha una estrategia para sumar públicos, crear formatos y productos, proyectarse hacia otros mercados y trabajar con compañías de diversas industrias

El podcast La Fórmula inicia una nueva etapa de expansión y crecimiento

La insólita excusa del marido de la cuidadora detenida por maltratar a la madre de Marcela Coronel: “Cualquiera comete un error”

La familia de la periodista denunció a Norma Noemí Sandín gracias a las cámaras de seguridad que había en el departamento

La insólita excusa del marido de la cuidadora detenida por maltratar a la madre de Marcela Coronel: “Cualquiera comete un error”

Lali Espósito contó que invitó a Tini Stoessel a su casamiento: "Está viendo su agenda"

Luego de escribir un capítulo en la historia del pop argentino, las cantantes tiene sus respectivas bodas dentro de poco y, tras compartir escenario en River Plate, intercambiaron invitaciones

Lali Espósito contó que invitó a Tini Stoessel a su casamiento: "Está viendo su agenda"

AMÉRICA

La isla pierde 245,264 residentes por migración y agrava su caída demográfica en 2025

La isla pierde 245,264 residentes por migración y agrava su caída demográfica en 2025

El 76% de los latinoamericanos busca ingresos adicionales y la inteligencia artificial transforma sus hábitos de compra

FMI aborda con el Poder Judicial de Honduras los desafíos de seguridad y modernización de la justicia

El gremio de recolectores anuncia suspensión del servicio de basura en Guatemala por extorsiones y ataques

El Ministerio Público mantiene un operativo de varias horas para revisar teléfonos en el Instituto Vocacional Fischmann de Guatemala

MALDITOS NERDS

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Fallout 76 supera los 25 millones y Bethesda prepara mascotas de combate

Bandai Namco vence a Konami con ‘Tales of Eternia Remastered’ en Japón

‘Katana Zero’ muestra su DLC tras años de espera y confirma su gran escala

‘Marvel’s Wolverine’ logró el mejor estreno de Sony desde ‘Helldivers 2′

DEPORTES

Se inició la fecha 14 del Torneo Clausura con triunfos de Platense, Gimnasia de La Plata y Atlético Tucumán

Se inició la fecha 14 del Torneo Clausura con triunfos de Platense, Gimnasia de La Plata y Atlético Tucumán

La sentencia del Kily González sobre la lucha entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por el “Balón de Oro de todos los tiempos”

Comenzó la fecha 14 del Torneo Clausura: así está la lucha por el ingreso a las copas internacionales y los playoffs

El trabajo especial que realizó Franco Colapinto en las primeras dos prácticas del GP de Estados Unidos tras confirmarse la penalización que recibirá

La preocupante frase de Franco Colapinto tras conocerse su penalización en el Gran Premio de los Estados Unidos de la F1