Economía

El Banco Nación otorgó 210 créditos hipotecarios con los fondos de la primera licitación del FGS

La entidad aplicó los $32.000 millones recibidos en la primera subasta del fondo de la Anses para préstamos de primera vivienda y sumó otros $40.000 millones en la segunda convocatoria

El Banco Nación recibió $32.000 millones en la primera licitación del FGS para ampliar el financiamiento hipotecario.
El Banco Nación recibió $32.000 millones en la primera licitación del FGS para ampliar el financiamiento hipotecario.
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El Banco Nación colocó la totalidad de los $32.000 millones que obtuvo en la primera licitación de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para ampliar el financiamiento de créditos hipotecarios en unidades de valor adquisitivo (UVA). Con esos recursos, la entidad indicó que otorgó más de 210 préstamos para primera vivienda, por un monto promedio de 147 millones de pesos.

La colocación corresponde al primer llamado del programa impulsado por el Gobierno, que distribuyó $200.000 millones entre bancos para constituir plazos fijos UVA y destinarlos a nuevas líneas de financiamiento hipotecario. Banco Nación recibió el 16% del total adjudicado en esa instancia.

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Los créditos se otorgaron a familias de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Chubut y Entre Ríos. Según el comunicado, los préstamos se canalizaron a través de la línea +Hogares, que concentra la oferta hipotecaria de la entidad.

La información difundida por el banco permite medir el uso de los recursos obtenidos en la primera subasta, que estableció un plazo de 90 días corridos para que las entidades adjudicatarias transformaran los depósitos del FGS en nuevos créditos destinados a vivienda.

Banco Nación
La entidad informó que colocó el total de los fondos adjudicados en más de 210 créditos para primera vivienda.

El programa busca sumar hasta $2 billones para el mercado hipotecario

El esquema se sostiene con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El organismo coloca depósitos a plazo fijo UVA en los bancos participantes y exige que esos fondos se apliquen a préstamos para la compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas.

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La primera licitación, realizada en septiembre, recibió ofertas de 18 entidades financieras por $258.640 millones. Finalmente, 13 bancos accedieron a los $200.000 millones disponibles. La mayor parte de los depósitos se constituyó a cinco años, un plazo que apunta a dar mayor previsibilidad a las entidades para financiar préstamos de largo alcance.

La convocatoria fijó un límite: ningún banco podía recibir más del 20% de cada licitación. En ese marco, Banco Nación obtuvo $32.000 millones, por debajo del máximo de $40.000 millones que habilitaba el reglamento.

El Ministerio de Economía proyectó que el programa podría reunir hasta $2 billones mediante 10 licitaciones de $200.000 millones. La estimación oficial tomó como referencia un crédito promedio de $114 millones y calculó que, si el esquema completa el monto previsto, podría alcanzar a entre 17.000 y 18.000 familias.

El tope de financiamiento para los préstamos vinculados al programa se fijó en 150.000 UVA, una cifra que, según las estimaciones difundidas durante la presentación de la medida, equivale a cerca de USD 200.000. Cada banco, de todos modos, mantiene la facultad de definir las condiciones de acceso, las tasas, los plazos y la documentación necesaria para sus clientes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los préstamos otorgados con recursos de la primera licitación tuvieron un promedio de $147 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Banco Nación recibió otros $40.000 millones en la segunda subasta

Luego de completar la primera colocación, Banco Nación recibió otros $40.000 millones en la segunda licitación del programa. De ese modo, el financiamiento del FGS destinado a la línea +Hogares pasó a sumar $72.000 millones.

La segunda convocatoria también distribuyó $200.000 millones, esta vez entre 12 bancos. La demanda superó la oferta disponible: las entidades presentaron propuestas por $246.000 millones, según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La nueva subasta incorporó una modificación en los criterios para los solicitantes. Mientras que la primera etapa estaba enfocada en créditos para primera vivienda, la segunda habilitó el acceso para la compra, construcción, ampliación o refacción de una vivienda única o de ocupación permanente.

Ese cambio amplió el universo de potenciales beneficiarios, ya que incluye a personas que tengan otra propiedad pero no puedan habitarla, por ejemplo porque está alquilada, cedida a terceros o afectada por un usufructo. La normativa dejó en manos de cada banco la definición de la documentación y los mecanismos de verificación para esas situaciones.

Fachadas ANSES
El FGS deposita recursos en los bancos para que los apliquen a créditos hipotecarios UVA.

Los fondos adjudicados en esta segunda etapa también deberán convertirse en nuevos créditos hipotecarios dentro de los 90 días posteriores a la acreditación. Si los bancos no colocan el dinero en préstamos durante ese período, el FGS puede aplicar una cancelación anticipada sobre los depósitos.

La línea +Hogares acumula 36.000 préstamos por $4 billones

De acuerdo con los datos del Banco Nación, la línea +Hogares ya acumuló 36.000 créditos hipotecarios por $4 billones. La entidad afirmó que el nuevo fondeo permite “canalizar recursos hacia el crédito y ampliar las alternativas disponibles para el acceso a la vivienda”.

El promedio de $147 millones de los préstamos informados para la primera licitación se ubicó por encima de los $114 millones que el Gobierno utilizó como referencia inicial para proyectar el alcance del programa. La diferencia muestra que el monto requerido por los solicitantes depende de la ubicación de la vivienda, su valor y las condiciones que ofrezca cada banco.

Con los $72.000 millones que recibió en las dos primeras licitaciones, Banco Nación quedó entre las entidades con mayor participación en el mecanismo diseñado para sumar fondos de largo plazo al crédito hipotecario UVA.

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