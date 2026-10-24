FMI aborda con el Poder Judicial de Honduras los desafíos de seguridad y modernización de la justicia

Wagner Vallecillo, presidente del Poder Judicial de Honduras, recibió a la misión del Fondo Monetario Internacional para abordar los desafíos del sistema de justicia. (Foto: Poder Judicial Honduras)

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El fortalecimiento del sistema de justicia hondureño formó parte de la agenda de conversaciones entre representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y autoridades del Poder Judicial, en momentos en que Honduras busca avanzar en sus compromisos con el organismo financiero para acceder a nuevos desembolsos.

La reunión fue encabezada por el presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo Paredes, quien recibió a una misión del FMI para intercambiar información sobre los desafíos institucionales y los proyectos orientados a mejorar el funcionamiento de la justicia en Honduras.

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De acuerdo con la información divulgada por el Poder Judicial, durante el encuentro se abordaron distintos asuntos de interés nacional, incluidos temas relacionados con la seguridad y las iniciativas que impulsa la institución para fortalecer sus servicios.

La delegación internacional estuvo integrada por Emilio Fernández Corugedo, jefe de la misión; Fabiano Rodrigues Bastos, representante residente; Joaquín Gadea, del Departamento Legal del FMI, y Francia Rivera, asesora de la directora ejecutiva del organismo. También participaron otros funcionarios del Gobierno hondureño.

La reducción de la mora judicial es uno de los retos que enfrenta Honduras para mejorar los tiempos de respuesta y la resolución de los expedientes en los tribunales. (Foto: Poder Judicial Honduras)

Durante la reunión, Vallecillo expuso los principales retos que enfrenta el Poder Judicial y las iniciativas que se encuentran entre sus prioridades para mejorar la atención a los ciudadanos y ampliar el acceso a los servicios de justicia.

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Entre los temas presentados figuraron la digitalización de los procesos judiciales, la reducción de la mora y la ampliación de los servicios institucionales a diferentes regiones del territorio nacional.

La mora judicial constituye uno de los desafíos del sistema de justicia, debido a la acumulación de expedientes y los tiempos que pueden transcurrir antes de que los casos reciban una resolución definitiva.

La modernización tecnológica busca contribuir a una gestión más eficiente de los procedimientos, mientras que la expansión de los servicios pretende facilitar el acceso de la población a las instituciones judiciales.

Según el comunicado oficial, la misión del FMI manifestó interés en acompañar los asuntos relacionados con la justicia en Honduras, aunque no se detallaron compromisos financieros específicos ni acuerdos concretos derivados de la reunión.

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La reunión entre el Poder Judicial y el FMI se desarrolló el 23 de octubre de 2026, con una agenda centrada en los desafíos institucionales y la modernización de la justicia. (Foto: Poder Judicial Honduras)

El encuentro se produce en un momento en que el país mantiene conversaciones con el organismo internacional sobre sus compromisos económicos y las medidas necesarias para continuar con el programa vigente.

El Gobierno hondureño espera avanzar en la sexta revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un proceso que resulta relevante para el seguimiento de los compromisos asumidos por el país y la posibilidad de acceder a recursos asociados al programa.

Las revisiones permiten al organismo evaluar el cumplimiento de las metas y los compromisos establecidos con las autoridades nacionales. La aprobación de una evaluación puede facilitar los desembolsos previstos, de acuerdo con las condiciones contempladas en el acuerdo.

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Sin embargo, la reunión entre la misión del FMI y el Poder Judicial no implica, por sí misma, que la sexta revisión haya sido aprobada ni que se hayan autorizado nuevos fondos.

La digitalización de los procesos judiciales figura entre las prioridades expuestas por Wagner Vallecillo durante las conversaciones con los representantes internacionales. (Foto: Poder Judicial Honduras)

La visita permitió a los representantes internacionales conocer los proyectos y las dificultades que enfrenta una de las instituciones fundamentales del Estado hondureño, especialmente en materia de modernización, eficiencia y cobertura de los servicios.

Por ahora, el Poder Judicial destacó el intercambio de información y el interés manifestado por la misión internacional en acompañar los temas de justicia. No se anunciaron fechas para nuevos encuentros ni medidas específicas derivadas de las conversaciones.

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