La isla pierde 245,264 residentes por migración y agrava su caída demográfica en 2025

El deterioro económico, la escasez de productos básicos y los apagones impulsaron la salida de ciudadanos cubanos desde 2021. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuba terminó 2025 con un saldo migratorio negativo de 25.6 personas por cada 1,000 habitantes, equivalente a una pérdida neta de 245,264 residentes, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) difundidos este viernes y recogidos por la agencia EFE.

La salida de población se consolidó como el principal factor de reducción demográfica de la isla por noveno año consecutivo.

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La cifra se suma a un escenario marcado por el descenso de los nacimientos, el aumento de las defunciones y el envejecimiento de la población.

La ONEI calculó que Cuba inició 2026 con 9,4 millones de habitantes, aunque estimaciones de especialistas independientes sitúan el total por debajo de ese registro oficial.

La migración cubana aumentó con fuerza desde 2021, tras la pandemia de COVID-19, el deterioro económico, la escasez de productos básicos, los apagones y la inflación.

Estados Unidos ha sido el principal destino histórico, mientras que España ganó peso como receptor en los últimos años. México también se convirtió en un país de tránsito y, en numerosos casos, de permanencia para quienes no lograron ingresar a territorio estadounidense.

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En cuanto a las provincias afectadas, La Habana registró el peor saldo migratorio de 2025, con -33.6 por cada 1.000 habitantes. Le siguieron Matanzas, con -28.8, y Cienfuegos, con -28,0. En el otro extremo, Holguín tuvo la tasa menos negativa, de -19.8, seguida por Las Tunas, con -20.5.

México también es uno de los destinos de los cubanos, algunos se quedan en este país al no poder cruzar hacia Estados Unidos. /(Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

Los datos indican que todas las provincias cerraron el año con más salidas que llegadas. En términos absolutos, la capital perdió 57,433 habitantes en su saldo migratorio. La ciudad concentró cerca de una cuarta parte de la reducción migratoria nacional.

El impacto de esa dinámica se extiende a la estructura por edades. Cuba registró apenas 68,051 nacimientos durante 2025, frente a 134,354 defunciones, de acuerdo con las cifras recogidas en la información difundida por EFE.

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La combinación entre emigración y saldo natural negativo acelera la reducción de la población en edad laboral y reproductiva.

Estados Unidos concentró el gran salto migratorio desde 2021

La salida hacia Estados Unidos se disparó en 2022. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP) registró más de 224 mil encuentros con ciudadanos cubanos durante ese año fiscal, frente a unos 39 mil en 2021. El aumento superó el 470%.

La cifra de encuentros no equivale necesariamente a personas distintas, ya que una misma persona puede ser contabilizada más de una vez. Aun así, permite dimensionar el cambio de escala que tuvo la movilidad cubana hacia la frontera sur estadounidense.

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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos registró más de 224 mil encuentros con ciudadanos cubanos en el año fiscal 2022. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades estadounidenses abrieron en enero de 2023 un programa de parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que contaran con patrocinadores y superaran controles de seguridad. Hasta junio de 2024, 104,130 cubanos llegaron legalmente a Estados Unidos por esa vía, según CBP.

España recibió 38,179 cubanos en 2024

España se consolidó como otro de los principales destinos de la emigración cubana. El Instituto Nacional de Estadística español informó que 38,179 personas nacidas en Cuba llegaron al país en 2024. El total representó un incremento frente a las 31,613 llegadas de 2023 y las 25,388 de 2022.

Al 1 de enero de 2025, España tenía 252,290 residentes nacidos en Cuba. De ese total, 38,179 habían llegado durante 2024. La disponibilidad de vías de nacionalidad por ascendencia y de permisos de residencia explica parte de esa expansión.

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La emigración mantiene así un peso determinante en la evolución poblacional cubana. El desafío para la isla abarca la pérdida de habitantes, la reducción de los nacimientos y una proporción creciente de adultos mayores, en un contexto donde las salidas al exterior continúan por encima de los retornos.