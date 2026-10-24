Cuba

La isla pierde 245,264 residentes por migración y agrava su caída demográfica en 2025

La ONEI reportó un saldo de 25,6 salidas netas por cada 1,000 habitantes, el noveno año consecutivo en que los movimientos externos fueron el principal factor de reducción poblacional del país

Acuarela de adultos y niños a bordo de una pequeña embarcación de madera que navega por el mar entre olas.
El deterioro económico, la escasez de productos básicos y los apagones impulsaron la salida de ciudadanos cubanos desde 2021. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Cuba terminó 2025 con un saldo migratorio negativo de 25.6 personas por cada 1,000 habitantes, equivalente a una pérdida neta de 245,264 residentes, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) difundidos este viernes y recogidos por la agencia EFE.

La salida de población se consolidó como el principal factor de reducción demográfica de la isla por noveno año consecutivo.

PUBLICIDAD

La cifra se suma a un escenario marcado por el descenso de los nacimientos, el aumento de las defunciones y el envejecimiento de la población.

La ONEI calculó que Cuba inició 2026 con 9,4 millones de habitantes, aunque estimaciones de especialistas independientes sitúan el total por debajo de ese registro oficial.

La migración cubana aumentó con fuerza desde 2021, tras la pandemia de COVID-19, el deterioro económico, la escasez de productos básicos, los apagones y la inflación.

Estados Unidos ha sido el principal destino histórico, mientras que España ganó peso como receptor en los últimos años. México también se convirtió en un país de tránsito y, en numerosos casos, de permanencia para quienes no lograron ingresar a territorio estadounidense.

PUBLICIDAD

En cuanto a las provincias afectadas, La Habana registró el peor saldo migratorio de 2025, con -33.6 por cada 1.000 habitantes. Le siguieron Matanzas, con -28.8, y Cienfuegos, con -28,0. En el otro extremo, Holguín tuvo la tasa menos negativa, de -19.8, seguida por Las Tunas, con -20.5.

México también es uno de los destinos de los cubanos, algunos se quedan en este país al no poder cruzar hacia Estados Unidos. /(Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)
México también es uno de los destinos de los cubanos, algunos se quedan en este país al no poder cruzar hacia Estados Unidos. /(Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

Los datos indican que todas las provincias cerraron el año con más salidas que llegadas. En términos absolutos, la capital perdió 57,433 habitantes en su saldo migratorio. La ciudad concentró cerca de una cuarta parte de la reducción migratoria nacional.

El impacto de esa dinámica se extiende a la estructura por edades. Cuba registró apenas 68,051 nacimientos durante 2025, frente a 134,354 defunciones, de acuerdo con las cifras recogidas en la información difundida por EFE.

La combinación entre emigración y saldo natural negativo acelera la reducción de la población en edad laboral y reproductiva.

Estados Unidos concentró el gran salto migratorio desde 2021

La salida hacia Estados Unidos se disparó en 2022. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP) registró más de 224 mil encuentros con ciudadanos cubanos durante ese año fiscal, frente a unos 39 mil en 2021. El aumento superó el 470%.

La cifra de encuentros no equivale necesariamente a personas distintas, ya que una misma persona puede ser contabilizada más de una vez. Aun así, permite dimensionar el cambio de escala que tuvo la movilidad cubana hacia la frontera sur estadounidense.

Banderas de Cuba y Estados Unidos colgadas en una reja metálica con alambre de púas
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos registró más de 224 mil encuentros con ciudadanos cubanos en el año fiscal 2022. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades estadounidenses abrieron en enero de 2023 un programa de parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que contaran con patrocinadores y superaran controles de seguridad. Hasta junio de 2024, 104,130 cubanos llegaron legalmente a Estados Unidos por esa vía, según CBP.

España recibió 38,179 cubanos en 2024

España se consolidó como otro de los principales destinos de la emigración cubana. El Instituto Nacional de Estadística español informó que 38,179 personas nacidas en Cuba llegaron al país en 2024. El total representó un incremento frente a las 31,613 llegadas de 2023 y las 25,388 de 2022.

Al 1 de enero de 2025, España tenía 252,290 residentes nacidos en Cuba. De ese total, 38,179 habían llegado durante 2024. La disponibilidad de vías de nacionalidad por ascendencia y de permisos de residencia explica parte de esa expansión.

La emigración mantiene así un peso determinante en la evolución poblacional cubana. El desafío para la isla abarca la pérdida de habitantes, la reducción de los nacimientos y una proporción creciente de adultos mayores, en un contexto donde las salidas al exterior continúan por encima de los retornos.

Temas Relacionados

CubaLa HabanaMigraciónDemografía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

24 mil aulas sin docente, apagones de 18 horas y sueldos de menos de 12 dólares: la crisis que enfrenta la nueva ley educativa de Cuba

El Gobierno cubano prepara una reforma educativa que promete mejoras en condiciones laborales y alimentación escolar, pero sin compromisos presupuestarios concretos. El deterioro ya es visible en escuelas que acumulan semanas sin electricidad y provincias donde la escasez de profesores es crítica.

24 mil aulas sin docente, apagones de 18 horas y sueldos de menos de 12 dólares: la crisis que enfrenta la nueva ley educativa de Cuba

Celia Cruz tendrá su "Plaza Azúcar" en Miami: el tributo a la Reina de la Salsa en la Calle Ocho de la Pequeña Habana

El proyecto se presentó el día en que la cantante cubana habría cumplido 101 años, con música en vivo y una recreación de su voz mediante inteligencia artificial; el futuro parque incluirá una escultura monumental del artista Alex Kaufman

Celia Cruz tendrá su "Plaza Azúcar" en Miami: el tributo a la Reina de la Salsa en la Calle Ocho de la Pequeña Habana

El testimonio de una madre cubana de ocho niños que trabaja y no puede alimentar a su familia

Lydia Santana tiene ocho hijos menores de edad en Santiago de Cuba y cuatro presentan desnutrición. Las autoridades le negaron la asistencia alimentaria pese a los diagnósticos. Su relato fue difundido por el opositor José Daniel Ferrer desde el exilio.

El testimonio de una madre cubana de ocho niños que trabaja y no puede alimentar a su familia

Miles de cubanos enfrentan cortes de agua por periodos de hasta cuatro meses

Barrios de La Habana, Pinar del Río y Santiago de Cuba acumulan semanas o meses sin suministro por tuberías. Familias hierven lluvia para beber y pagan hasta 20,000 pesos (USD 833.33) por una cisterna privada

Miles de cubanos enfrentan cortes de agua por periodos de hasta cuatro meses

José Elías González, opositor cubano, denunció que estuvo cuatro días detenido sin acceso a sus medicamentos

El hombre de 71 años afirmó que no recibió sus tratamientos para la diabetes, la hipertensión y una cardiopatía durante su arresto en La Habana

José Elías González, opositor cubano, denunció que estuvo cuatro días detenido sin acceso a sus medicamentos

TECNO

La primera directora de operaciones de Xbox dejó Microsoft apenas tres meses después de asumir el cargo

La primera directora de operaciones de Xbox dejó Microsoft apenas tres meses después de asumir el cargo

Amazon guarda en depósitos servidores de IA por USD 5.000 millones porque no tiene electricidad para usarlos

Esta es la contaminación oculta que genera una impresión láser: equivaldría a 20 mil millones de plásticos al año

OpenAI endurece sus reglas para impedir que rivales entrenen modelos con las respuestas de ChatGPT

La empresa de Jack Dorsey creó una inteligencia artificial de voz entrenada solo con audio humano

ENTRETENIMIENTO

Ellen Burstyn, la madre de Regan en ‘El exorcista’, rechaza más secuelas de la saga: “Ya basta”

Ellen Burstyn, la madre de Regan en ‘El exorcista’, rechaza más secuelas de la saga: “Ya basta”

Sylvester Stallone respalda la IA en el cine pese al rechazo de Hollywood: “Si no te subes, te va a pasar por encima”

Fin de una era en el K-pop: NMIXX cerró MIXXTOPIA con “Strange Muse” y confesó el secreto detrás de su utopía

Martin Scorsese ficha a Charli XCX para su nueva película con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

Hayao Miyazaki y su hijo Gorō: una relación marcada por la distancia y reparada a través de la animación

MUNDO

Irán analiza atacar cables submarinos si Estados Unidos e Israel vuelven a bombardear el país

Irán analiza atacar cables submarinos si Estados Unidos e Israel vuelven a bombardear el país

El ejército ucraniano acatará la tregua humanitaria en Oleshky a partir del martes

Francia se libra de la rebaja de la calificación de Moody's mientras se enfrenta a los disturbios

El Ejército israelí comenzó una operación en Hebrón tras el ataque terrorista que dejó dos soldados muertos

Francia y el Reino Unido realizaron su primera simulación conjunta de ataque nuclear en el Mediterráneo