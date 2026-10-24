Crean una nariz electrónica con IA que permite compartir olores y sabores a distancia

Capacidad de oler, olfato, anosmia, nariz y olores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo internacional de investigadores desarrolló una plataforma tecnológica capaz de detectar olores, transmitir información química por internet y reproducir aromas a distancia. El sistema, denominado Scentronic, utiliza inteligencia artificial (IA) para digitalizar patrones olfativos y convertirlos en señales que activan dispositivos diseñados para liberar fragancias.

Además, sus creadores integraron la tecnología con un simulador de gusto para ampliar la experiencia hacia la percepción de sabores.

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El avance, publicado en la revista científica Science Advances, fue desarrollado por científicos de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, en colaboración con el Laboratorio Zhejiang de China.

La propuesta busca incorporar el olfato y el gusto a las experiencias digitales, dos sentidos que hasta ahora resultaban especialmente difíciles de reproducir a distancia debido a la complejidad de identificar y liberar sustancias químicas.

Con dispostivo que usa IA puede transmitir olores a largas distancias. (Imagen ilustrativa)

La plataforma podría tener aplicaciones en la atención médica, la realidad virtual y la comunicación sensorial. Sin embargo, las pruebas realizadas hasta el momento corresponden a ensayos experimentales, por lo que todavía es necesario determinar cómo funcionaría la tecnología en productos de uso cotidiano.

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Cómo funciona Scentronic, la nariz electrónica que transmite olores

El sistema está compuesto por dos módulos principales conectados a través de internet. El primero funciona como una nariz electrónica, un dispositivo equipado con seis sensores semiconductores de óxido metálico que detectan los compuestos orgánicos volátiles (COV) liberados por distintas sustancias y alimentos.

Estos sensores registran cambios en las señales eléctricas cuando entran en contacto con los gases. Posteriormente, los algoritmos de aprendizaje automático analizan esa información para identificar patrones asociados con determinados olores.

Durante las pruebas de laboratorio, el sistema alcanzó una precisión del 100 % en la clasificación de los patrones olfativos evaluados. Este resultado corresponde a las condiciones experimentales del estudio y no implica que la tecnología pueda reconocer cualquier olor en todos los entornos.

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Crean una 'nariz electrónica' que transmite olores a distancia.

Una vez identificada la señal, el sistema envía los datos al módulo receptor, que transforma la información digital en instrucciones para reproducir el aroma.

Para hacerlo, utiliza actuadores piezoeléctricos miniaturizados. Estos componentes generan vibraciones ultrasónicas que atomizan pequeñas gotas de fragancia almacenadas en depósitos líquidos, lo que permite liberar el olor correspondiente.

Pulseras y collares para reproducir aromas a distancia

Los investigadores diseñaron diferentes formatos para demostrar que la plataforma puede adaptarse a dispositivos portátiles y vestibles. Entre ellos figuran una pulsera ligera con dos canales de olor, un dispositivo de mano con cinco canales y un collar que reúne cinco módulos olfativos.

Según los resultados del estudio, la transmisión a través de la nube registró una latencia media de 65 milisegundos durante los ensayos. Este tiempo de respuesta permite sincronizar la recepción de las instrucciones con la liberación de las fragancias de forma prácticamente inmediata.

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Investigación científica logra transimitir olores usando internet y dispositivo con IA. (Imagen ilustrativa)

La propuesta consiste en que un usuario pueda detectar un olor en un lugar y enviar la información correspondiente a otro dispositivo situado a distancia. El receptor no obtiene físicamente las moléculas originales, sino que reproduce el aroma mediante las sustancias disponibles en su propio equipo.

Por esa razón, la capacidad de representar diferentes olores dependerá de las fragancias almacenadas y de la precisión con la que el sistema consiga combinarlas.

La inteligencia artificial podría facilitar las pruebas médicas del olfato

Una de las aplicaciones más relevantes de Scentronic se encuentra en el ámbito sanitario. La plataforma podría permitir que los pacientes realicen determinadas pruebas olfativas sin acudir presencialmente a un centro médico.

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Mediante la regulación de la intensidad y la composición de los aromas, los profesionales podrían evaluar alteraciones como la hiposmia, que consiste en una reducción de la capacidad para percibir olores, y la parosmia, una distorsión de la percepción olfativa.

Estas evaluaciones podrían ser útiles para estudiar alteraciones relacionadas con infecciones virales, incluida la covid-19, o con traumatismos craneoencefálicos.

Investigadores usaron el Meta Quest 3 durante el desarrollo del dispositivo que puede llevar olores a través de internet. (Imagen ilustrativa)

En los experimentos con 16 voluntarios, los investigadores comprobaron que el sistema podía determinar umbrales de percepción olfativa y reconocer combinaciones de dos aromas con alta precisión. No obstante, su posible incorporación a la práctica clínica requerirá evaluaciones adicionales.

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Cómo combinar olores y sabores en la realidad virtual

El equipo también integró Scentronic con una taza inteligente que utiliza mecanismos electromagnéticos para dosificar líquidos aromatizados y generar estímulos olfativos asociados. De esta manera, el sistema busca reproducir parte de la experiencia sensorial de bebidas como el café o la cerveza.

La tecnología fue vinculada con visores de realidad mixta, como Meta Quest 3, para que los usuarios puedan interactuar con bebidas virtuales mediante gestos y percibir estímulos físicos relacionados con su selección.

Aunque el desarrollo todavía se encuentra en una fase experimental, la investigación plantea una nueva posibilidad para las interfaces digitales: transmitir no solo imágenes y sonidos, sino también información química capaz de estimular el olfato y complementar la percepción del gusto.

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