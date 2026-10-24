OpenAI llevará sus modelos de IA a Google Cloud, su rival en la nube

OpenAI y Google llegan a acuerdo para la compañía de Sam Altman lleve sus modelos de IA a la nubel del gigante de Mountain View. (OpenAI - Google)

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OpenAI y Google Cloud anunciaron el 21 de octubre un acuerdo para llevar los modelos de inteligencia artificial de OpenAI a la plataforma de nube de Google, su principal competidor en el negocio de infraestructura para empresas.

Según el comunicado conjunto, los clientes de Google Cloud podrán comprar los modelos de OpenAI a través del catálogo Model Garden, con el pago procesado por el Google Cloud Marketplace. Las empresas con presupuesto ya comprometido con Google podrán usarlo para esas compras, y todo el gasto aparecerá en una sola factura de Google Cloud.

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Los primeros tres modelos en llegar son GPT-6 Astra, pensado para programación y tareas profesionales complejas; GPT-6.1 Sol, una versión más económica orientada a trabajo de agentes y programación; y GPT-6 Luna, diseñado para tareas cotidianas a bajo costo. Por ahora están en acceso anticipado para un grupo reducido de empresas, y la disponibilidad general está prevista para las próximas semanas, según los comunicados de ambas compañías.

ChatGPT Astra ahora estará en la nube de Google. (OpenAI)

El acuerdo también incorporará los modelos de OpenAI a Antigravity, la herramienta de Google para que agentes de IA escriban y prueben código, y a Gemini Agent, el asistente empresarial de la compañía. Los detalles de precios para los clientes del Marketplace todavía no fueron revelados.

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Google reúne a los tres grandes modelos cerrados

Con esta incorporación, Google Cloud se convirtió en el único proveedor de nube a gran escala que ofrece simultáneamente los tres modelos de lenguaje cerrados más usados por empresas: los propios de Google, los de Anthropic y ahora los de OpenAI, según precisó Google en su blog oficial.

El movimiento llega después de que OpenAI pusiera fin, en abril, a la exclusividad que mantenía con Microsoft para el uso de su tecnología en la nube. Ese mismo mes, Amazon Web Services comenzó a ofrecer los modelos de OpenAI a sus clientes empresariales. Con Google Cloud, OpenAI queda disponible en los tres grandes proveedores de nube de Estados Unidos.

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Google Cloud ahora concentra en sus servidores a ChatGPT, Claude y Gemini. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Microsoft, de todos modos, sigue siendo el socio principal de OpenAI en infraestructura de nube, según aclaró la propia OpenAI en su comunicado.

Yashodha Bhavnani, vicepresidenta de productos de inteligencia artificial de Box, una de las empresas que ya prueba la integración, dijo que el acceso a los modelos de OpenAI junto con las herramientas de seguridad y cumplimiento de Google Cloud permitirá a sus clientes obtener más valor de su contenido empresarial.

Un cambio de estrategia para llegar a más empresas

Para OpenAI, el acuerdo responde a un esfuerzo por ampliar su negocio más allá de los usuarios de ChatGPT y ganar terreno entre clientes corporativos. David Nicholson, analista de la consultora Futurum Group, explicó que la empresa tardó en entender cómo abordar a ese tipo de clientes y que recién cambió su enfoque tras asociarse con Amazon.

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“La clave del éxito de OpenAI es replicar con Google Cloud lo que empezó a hacer con Amazon Web Services”, señaló Nicholson. El analista advirtió, de todos modos, que la multiplicación de opciones también puede confundir a las empresas a la hora de elegir qué modelo usar para cada tarea.

OpenAI busca expandir su negocio y ganar más clientes coorporativos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Sid Nag, fundador de la consultora Tekonyx, sostuvo que el acuerdo refuerza la posición de Google frente a sus clientes, más allá de qué modelo de inteligencia artificial terminen eligiendo. “Esto fortalece la capacidad de Google para retener el gasto en IA, sin importar qué modelo seleccionen los clientes”, afirmó.

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Mike Leone, analista de Moor Insights & Strategy, dijo a Axios que el acuerdo es significativo para ambas compañías porque muchos clientes de Google Cloud quieren usar los modelos de OpenAI sin tener que mover sus datos a otra infraestructura.

La mayor parte del gasto corporativo en inteligencia artificial generativa todavía se concentra en OpenAI y Anthropic, según datos de la empresa de tarjetas corporativas Ramp citados por CNBC, aunque algunas áreas de tecnología ya incorporaron los modelos Gemini de Google a sus sistemas.