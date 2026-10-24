Milei aún no logró revertir cuatro décadas de caída de participación de la Argentina en el PBI mundial

Una mirada de largo plazo sobre los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) revela que la estabilización impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, todavía no alcanza para revertir algunas de las tendencias más persistentes del deterioro relativo argentino (Foto: EFE)

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Por primera vez en años, la Argentina encadena una secuencia de indicadores macroeconómicos que el Gobierno considera la base de un cambio de régimen económico: equilibrio fiscal, desaceleración de la inflación, recuperación de la actividad y apertura de la economía con conquista de mercados para el agro y su industria, la minería y el sector energético.

Sin embargo, una mirada de largo plazo sobre los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) revela que la estabilización impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, todavía no alcanza para revertir algunas de las tendencias más persistentes del deterioro relativo argentino desde el retorno de la democracia en 1983.

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Las últimas estimaciones del World Economic Outlook (WEO) del FMI muestran que la Argentina continúa lejos de recuperar la participación que supo tener en el Producto Bruto Interno (PBI) mundial, mantiene una posición relativamente más débil frente a un número creciente de países y sigue rezagada respecto de economías que décadas atrás enfrentaron crisis severas, pero lograron transformarlas en plataformas de crecimiento sostenido.

El contraste es especialmente visible cuando se compara la trayectoria argentina con la de Israel, Corea del Sur, Irlanda, Chile y Uruguay, cinco países que atravesaron procesos de estabilización exitosos y que hoy exhiben niveles de ingreso por habitante significativamente superiores.

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Menor peso en la economía mundial

Los cuadros elaborados sobre la base del WEO muestran que la participación argentina en el producto mundial se redujo de manera significativa desde el inicio de la etapa democrática.

El desempeño no fue suficiente para acompañar la velocidad de expansión registrada por buena parte de las economías emergentes y desarrolladas

Aunque la economía argentina atravesó períodos de recuperación y expansión, en especial durante algunos años de la década de 1990 y del ciclo de crecimiento posterior a la crisis de 2001, el desempeño no fue suficiente para acompañar la velocidad de expansión registrada por buena parte de las economías emergentes y desarrolladas.

El fenómeno aparece tanto en las mediciones de PBI a precios corrientes como en las estimaciones ajustadas por paridad de poder adquisitivo (PPP), un indicador que permite comparar el tamaño real de las economías corrigiendo las diferencias de precios entre países.

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En otras palabras, la Argentina puede crecer durante algunos años y recuperar parte del terreno perdido tras una crisis, pero aun así seguir perdiendo participación relativa si el resto del mundo crece más rápido. Esa es precisamente la fotografía que surge de los últimos datos del FMI.

Cada vez menos países por detrás

La pérdida de posiciones también se observa cuando se analiza el ingreso por habitante.

Al regreso de la democracia, en 1983, la Argentina se ubicaba entre las economías de mayores ingresos del mundo emergente y superaba ampliamente el promedio global tanto en dólares corrientes como medida en paridad de poder adquisitivo.

Al regreso de la democracia, en 1983, la Argentina se ubicaba entre las economías de mayores ingresos del mundo emergente y superaba ampliamente el promedio global

Durante las cuatro décadas siguientes, sin embargo, numerosos países de Asia, Europa del Este y América Latina crecieron más rápido y de manera más sostenida. Como consecuencia, fue disminuyendo la cantidad de países respecto de los cuales la Argentina mantiene una relación superior a uno en términos de ingreso por habitante.

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La tendencia no implica necesariamente un empobrecimiento absoluto de la población argentina en todos los períodos. Lo que refleja es un deterioro relativo: otros países avanzaron más rápido y lograron cerrar o revertir las diferencias que existían a comienzos de la década de 1980.

El espejo de los países que sí lograron estabilizar y converger

La experiencia internacional muestra que derrotar la inflación y ordenar las cuentas públicas suele ser una condición necesaria para crecer, pero rara vez resulta suficiente por sí sola.

La experiencia internacional muestra que derrotar la inflación y ordenar las cuentas públicas suele ser una condición necesaria para crecer, pero rara vez resulta suficiente

Los casos de Israel, Corea del Sur, Irlanda, Chile y Uruguay ofrecen ejemplos distintos de cómo procesos de estabilización exitosos terminaron transformándose en largos ciclos de convergencia económica.

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Israel: del combate a la hiperinflación a la economía de la innovación

Israel enfrentó a mediados de los años ochenta una crisis inflacionaria que llegó a niveles cercanos a la hiperinflación. El programa de estabilización lanzado en 1985 combinó ajuste fiscal, disciplina monetaria y acuerdos de precios y salarios. Diversos análisis del FMI, el Banco Mundial y agencias internacionales consideran aquel plan como uno de los casos más exitosos de estabilización de las últimas décadas.

La inflación cayó drásticamente, pero el verdadero salto se produjo después, cuando el país consolidó un ecosistema de innovación tecnológica, investigación científica y capital emprendedor que impulsó el crecimiento durante más de treinta años.

La comparación con la Argentina muestra que la estabilización fue solo el punto de partida de un proceso mucho más largo.

Corea del Sur: la transformación más contundente

Pocas historias económicas resultan tan ilustrativas como la de Corea del Sur. Cuando la Argentina recuperó la democracia, el ingreso por habitante argentino superaba ampliamente al coreano. Cuatro décadas después, la relación se invirtió por completo.

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La explicación excede cualquier programa económico puntual. Corea sostuvo durante décadas una estrategia basada en educación, industrialización, exportaciones, innovación tecnológica y elevados niveles de inversión.

Corea sostuvo durante décadas una estrategia basada en educación, industrialización, exportaciones, innovación tecnológica y elevados niveles de inversión

Lo relevante para el debate argentino es la consistencia temporal: los resultados no fueron visibles en dos o tres años, sino después de varias décadas de acumulación de capital físico e institucional.

Irlanda: ajuste, apertura e inversión

El denominado “milagro irlandés” suele aparecer en los estudios del FMI y de organismos multilaterales como uno de los mayores procesos de convergencia registrados dentro del mundo desarrollado.

Tras una profunda consolidación fiscal a fines de los años ochenta, Irlanda complementó el orden macroeconómico con una fuerte apertura a la inversión extranjera, integración europea y políticas orientadas a sectores de alta productividad.

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Irlanda complementó el orden macroeconómico con una fuerte apertura a la inversión extranjera, integración europea y políticas orientadas a sectores de alta productividad

La experiencia irlandesa ofrece una enseñanza relevante para la Argentina actual: el ajuste fue una condición inicial, pero el diferencial provino de la capacidad para atraer inversión y aumentar la productividad durante décadas.

Chile: continuidad más allá de los gobiernos

El país trasandino constituye probablemente el caso latinoamericano más citado cuando se analizan procesos exitosos de estabilización y crecimiento. Más allá de los cambios políticos ocurridos desde el retorno democrático, Chile mantuvo reglas macroeconómicas relativamente previsibles, disciplina fiscal, apertura comercial y una política monetaria orientada a preservar la estabilidad.

Chile mantuvo reglas macroeconómicas relativamente previsibles, disciplina fiscal, apertura comercial y una política monetaria orientada a preservar la estabilidad

La consecuencia fue una mejora gradual del ingreso por habitante que terminó permitiendo alcanzar y, posteriormente, superar los niveles argentinos.

La principal diferencia no estuvo tanto en la magnitud de algunos años de crecimiento, sino en la persistencia de las políticas a lo largo de varias décadas.

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Uruguay: la comparación más incómoda

Si Corea del Sur o Irlanda pueden parecer casos lejanos, Uruguay representa una comparación mucho más difícil de ignorar. Con una estructura productiva, una geografía y una inserción regional comparables, el país vecino logró construir durante las últimas dos décadas un marco de estabilidad macroeconómica e institucional que redujo notablemente la volatilidad económica.

Uruguay logró construir durante las últimas dos décadas un marco de estabilidad macroeconómica e institucional

La previsibilidad de las reglas de juego, la solidez financiera y la continuidad de ciertas políticas de Estado permitieron que una economía históricamente más pequeña convergiera hasta igualar e incluso superar a la Argentina en diversos indicadores de ingreso por habitante.

El desafío que enfrenta La Libertad Avanza

La principal conclusión que surge de la comparación internacional de la generación de ingreso total y por habitante es que los programas exitosos de estabilización requieren tiempo. Ni Israel, ni Chile, ni Irlanda, ni Corea del Sur, ni Uruguay modificaron su posición relativa en la economía mundial en uno o dos años.

En todos los casos, la estabilización inicial fue seguida por largos períodos de inversión, aumento de la productividad, acumulación de capital y fortalecimiento institucional.

En todos los casos, la estabilización inicial fue seguida por largos períodos de inversión, aumento de la productividad, acumulación de capital y fortalecimiento institucional

La administración de Javier Milei sostiene que el equilibrio fiscal, la desregulación económica y la apertura de la economía constituyen el punto de partida de ese proceso.

Los datos más recientes del FMI muestran que la estabilización avanzó con mayor velocidad que la observada en experiencias recientes de la Argentina. Pero también indican que aún es prematuro afirmar que el país haya comenzado a revertir el deterioro relativo acumulado durante más de cuatro décadas en comparación con el resto del mundo.

La fotografía actual exhibe una economía más ordenada que la heredada por el actual gobierno. La incógnita que permanece abierta es si ese orden macroeconómico será suficiente para recuperar participación en la economía mundial, volver a escalar posiciones en el ranking de ingreso por habitante y cerrar la brecha que hoy separa a la Argentina de aquellos países que lograron convertir la estabilización en desarrollo sostenido.