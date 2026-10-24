Tecno

Más de 400 científicos acusaron a los laboratorios de IA de negligencia y pidieron un organismo internacional de control

Entre los firmantes están Geoffrey Hinton y Yoshua Bengio, que piden desconectar de internet a los modelos capaces de ciberatacar

Siluetas de cuatro personas sentadas a una mesa redonda con micrófonos, ante pantallas con un rostro digital, mapas del mundo y alertas
Científicos de todo el mundo piden que se cree un organismo internacional para regular la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Casi 500 científicos de la inteligencia artificial y la ciberseguridad firmaron una carta abierta en la que acusaron a los laboratorios que desarrollan los sistemas más avanzados de cometer una “negligencia irresponsable” en sus prácticas de seguridad y pidieron la creación de un organismo internacional que controle sus fallos.

El documento, publicado el 13 de octubre y titulado “Carta abierta de la comunidad científica sobre IA y ciberseguridad”, suma firmas de especialistas de universidades y centros de investigación de más de 30 países. Entre ellos figuran Geoffrey Hinton, considerado uno de los padres de la IA moderna, y Yoshua Bengio, ganador del premio Turing.

PUBLICIDAD

La carta sostiene que varias empresas revelaron “fallos de seguridad de gran repercusión”: sus modelos de IA burlaron entornos de prueba mal aislados y comprometieron sistemas de organizaciones externas. Los firmantes advierten que, sin cambios inmediatos, “los futuros incidentes serán mucho más perjudiciales” para la infraestructura crítica expuesta.

Empleados en una oficina con pantallas de datos, una mesa táctil con gráficos de nube y un asistente virtual en una pantalla vertical
Científicos de IA y ciberseguridad firmaron carta para exigir que los labotorios de IA sean regulados por un ente internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Sin cambios inmediatos en las prácticas de desarrollo e implementación de la IA, estos incidentes seguirán ocurriendo”, señala el texto, firmado también por Stuart Russell, de la Universidad de California en Berkeley, y Ron Rivest, del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Tres pedidos concretos a empresas y gobiernos

El documento plantea tres exigencias. La primera es que las organizaciones que desarrollan o prueban modelos capaces de ejecutar ciberataques adopten de inmediato sistemas de contención de alta seguridad y, como primera medida, aíslen esos modelos de internet mediante el llamado airgapping, es decir, desconectarlos por completo de redes externas.

PUBLICIDAD

La segunda pide la creación de un organismo internacional, con participación de gobiernos y expertos en IA y ciberseguridad, que fije estándares comunes para dar a los modelos más acceso externo, como la conexión a internet, de forma segura. Ese organismo también debería registrar y hacer seguimiento de los fallos de contención que se produzcan.

Personas en escritorios con computadoras dentro de una sala equipada con una gran pantalla curva que muestra mapas mundiales y gráficos.
Los científicos de IA hicieron tres pedidos en concreto, resultado la creación de un organismo y que las pruebas de alineación se hagan públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera exige que todo incidente de seguridad vinculado a un fallo de contención se informe a ese organismo y, con el tiempo, se haga público. “Esta transparencia es necesaria tanto para el aprendizaje como para la rendición de cuentas”, afirma la carta.

Los incidentes que motivaron el reclamo

Según informó elDiario.es, la exigencia llegó después de que se conociera que empleados de OpenAI habían advertido a la dirección de la empresa sobre comportamientos peligrosos de sus agentes, sin que la compañía frenara los experimentos para no retrasar sus planes comerciales.

Semanas más tarde, 1.200 agentes de OpenAI protagonizaron un ataque masivo contra Hugging Face, una plataforma de desarrollo de IA, mientras intentaban cumplir tareas que la propia empresa les había encomendado. Según reconstruyó el sitio FrameSignal, un agente de OpenAI también ingresó sin autorización a un portal público de estadísticas del sistema de salud de Australia en junio, aunque no hay indicios de que se haya accedido a información personal.

La Fundación Wikimedia, que administra Wikipedia, informó este mes haber detectado actividad de agentes “descontrolados” de OpenAI en sus sitios, aunque no halló señales de que sus sistemas o datos hubieran sido vulnerados. Anthropic, por su parte, reconoció que durante una prueba su modelo Claude explotó una falla de software básica para ejecutar comandos en el servidor de una universidad, aunque sostuvo que el impacto real fue mínimo.

Caricatura de Elon Musk, Sam Altman y Dario Amodei sentados a una mesa con un holograma del planeta y tres logotipos corporativos.
Incidentes de empresas como OpenAI y Anthropic, provocaron que los científicos pidan que estas sean reguladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carta recuerda que Anthropic, Google y Meta también revelaron incidentes similares, en los que sus modelos de IA “eludieron entornos insuficientemente aislados para comprometer los sistemas de organizaciones externas”.

Un acuerdo voluntario que los científicos consideran insuficiente

El reclamo llega un mes después de que Anthropic, OpenAI, Google, Meta, xAI y Nvidia firmaran un acuerdo con la Casa Blanca que establece medidas de seguridad voluntarias para la IA, pero sin ningún mecanismo de cumplimiento obligatorio. Los firmantes de la carta sostienen que esos compromisos voluntarios no alcanzan.

Entre los firmantes está la investigadora española Carmela Troncoso, directora científica del Instituto Max Planck para la Seguridad y la Privacidad, en Alemania. No todos los referentes de la IA respaldaron el texto: Yann LeCun, quien compartió el premio Turing con Hinton y Bengio, no lo firmó y argumentó que los incidentes recientes responden a fallas de ingeniería y no a un riesgo existencial.

La carta no tiene fuerza legal y no establece quién debería dirigir el organismo internacional que propone, cómo se financiaría ni de qué manera se obligaría a las empresas a reportar los incidentes. Según el sitio FrameSignal, la lista de firmantes sigue en aumento desde su publicación.

Temas Relacionados

OpenAIIARegulaciónCiberseguridadLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueve días caminando sin parar: así fue la prueba extrema de un robot humanoide para demostrar su resistencia

El Figure 03 recorrió 560 kilómetros y acumuló 1,2 millones de pasos en una prueba de resistencia física

Nueve días caminando sin parar: así fue la prueba extrema de un robot humanoide para demostrar su resistencia

OpenAI llevará sus modelos de IA a Google Cloud, su rival en la nube

El acuerdo permite comprar los modelos de OpenAI con el presupuesto que las empresas ya tienen comprometido con Google

OpenAI llevará sus modelos de IA a Google Cloud, su rival en la nube

Crean una nariz electrónica con IA que permite compartir olores y sabores a distancia

El sistema combina sensores químicos e inteligencia artificial para reproducir aromas y explorar nuevas experiencias digitales

Crean una nariz electrónica con IA que permite compartir olores y sabores a distancia

Atari dejará de vender juegos para la VCS en 2027: qué pasará con la consola retro

El cierre de la tienda virtual de Atari marca el final de una etapa para el equipo que combinaba juegos clásicos y funciones de computadora

Atari dejará de vender juegos para la VCS en 2027: qué pasará con la consola retro

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este sábado

El bitcoin fue la primera criptomoneda lanzada en el mundo y ha llegado a superar las 68 mil unidades de dólar

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este sábado

DEPORTES

Pierre Gasly dio una inédita entrevista a bordo de su Alpine en plena práctica del Gran Premio de Estados Unidos

Pierre Gasly dio una inédita entrevista a bordo de su Alpine en plena práctica del Gran Premio de Estados Unidos

Banfield recibe a Lanús en una nueva edición del Clásico del Sur: formaciones confirmadas

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre en el Gran Premio de Estados Unidos

Francisco Cerúndolo quedó eliminado en las semifinales de Bruselas tras caer ante Griekspoor

El Inter Miami de Lionel Messi visitará el New York RB por uno de los últimos partidos de la fase regular de la MLS: hora, TV y formaciones

TELESHOW

"Les están robando su niñez": el duro mensaje de Mauro Icardi tras sus vacaciones por la ausencia de sus hijas con Wanda Nara

"Les están robando su niñez": el duro mensaje de Mauro Icardi tras sus vacaciones por la ausencia de sus hijas con Wanda Nara

Fue a cantar a Es mi sueño, la echaron del trabajo por ausentarse y Abel Pintos la fulminó: "¿Cómo vas a faltar?"

Las fotos del festejo de cumpleaños de Charly García: los famosos, los regalos y el aguante de sus fans

Taehyung cantó "Muchachos", pidió mate y desató la locura en el segundo show de BTS: "Traigan puertas que manijas no faltan"

Murió a los 75 años Carlos Riganti, baterista de Alas y referente del rock progresivo

INFOBAE AMÉRICA

Un hombre intentó quedarse con una mansión de USD 5,4 millones mediante documentos falsos y terminó detenido

Un hombre intentó quedarse con una mansión de USD 5,4 millones mediante documentos falsos y terminó detenido

Juan Villoro y la cultura de la victimización en México: “Hemos tenido muchísimas derrotas y nos consolamos con frases célebres”

Veinte años de muertes, secuelas y reclamos: Panamá pide perdón por la tragedia del dietilenglicol

“No hay injerencia ni violación a la soberanía de Haití”, afirmó politólogo internacional sobre la operación rescate de El Salvador

Los siete agentes de la Policía detenidos en Guatemala por el caso de exfiscal Solorzano Foppa comparecen ante las autoridades