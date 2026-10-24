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Atari dejará de vender juegos para la VCS en 2027: qué pasará con la consola retro

El cierre de la tienda virtual de Atari marca el final de una etapa para el equipo que combinaba juegos clásicos y funciones de computadora

Atari pondrá fin a su tienda virtual en 2027. (Atari)
Atari pondrá fin a su tienda virtual en 2027. (Atari)
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Atari cerrará la tienda digital de su consola VCS el 1 de febrero de 2027, una decisión que marcará el final de una de las principales funciones de este dispositivo inspirado en los sistemas clásicos de la compañía. Los usuarios podrán comprar y añadir juegos a sus bibliotecas hasta el 31 de enero de ese año, pero después perderán el acceso a la plataforma oficial para adquirir nuevos títulos.

El cierre no significa que la consola dejará de funcionar. Los videojuegos y las aplicaciones descargados previamente continuarán disponibles, mientras que Atari prepara una actualización del sistema operativo para reducir la dependencia de sus servidores.

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La empresa también anunció una aplicación destinada a facilitar la distribución de títulos independientes, con la que busca mantener activa a la comunidad que todavía utiliza el equipo.

Atari da por concluido su tienda virtual. (Atari)
Atari da por concluido su tienda virtual. (Atari)

La decisión pone fin a una etapa de la Atari VCS, un dispositivo que intentó combinar los videojuegos retro con las funciones de una computadora moderna. Su desarrollo estuvo marcado por retrasos, cambios de nombre y dificultades para cumplir las expectativas generadas durante su campaña de financiación colectiva.

Cuándo cerrará la tienda de Atari VCS y qué ocurrirá con los juegos

El cierre de la tienda digital está previsto para el 1 de febrero de 2027, según un aviso publicado en el canal de Discord Atari Club. Hasta el día anterior, los propietarios de la consola podrán seguir incorporando juegos a sus bibliotecas mediante la plataforma oficial.

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Una vez que la tienda deje de operar, los títulos y las aplicaciones que ya estén descargados continuarán funcionando. Esto significa que los usuarios podrán conservar buena parte del contenido adquirido, aunque no podrán recurrir al mismo sistema para comprar nuevos juegos.

La medida también supone el final de la distribución de software a través de la tienda oficial. Atari ya había dejado de incorporar nuevos títulos al catálogo, de acuerdo con la información difundida sobre el anuncio.

Atari VCS no tendrá tienda virtual desde febrero de 2027. (Atari)
Atari VCS no tendrá tienda virtual desde febrero de 2027. (Atari)

Sin embargo, todavía quedan interrogantes sobre el alcance de los cambios técnicos que acompañarán el cierre. La continuidad de algunas funciones dependerá de la actualización que la compañía prepara para el sistema operativo.

Atari lanzará una actualización para reducir la dependencia de sus servidores

Para facilitar la transición, Atari prevé publicar una última actualización del sistema operativo de la VCS. El objetivo será trasladar al propio dispositivo las funciones que todavía dependen de la infraestructura de la compañía, incluidos los procesos de autenticación y la ejecución del software.

Este cambio podría ser relevante para quienes quieran seguir utilizando la consola después del cierre de la tienda. Al reducir la dependencia de los servidores de Atari, el equipo tendría más posibilidades de mantener sus funciones básicas sin necesitar que la empresa sostenga la plataforma digital.

Atari anunció que dejará de dar soporte a su tienda virtual y desarrollará una aplicación para que usuarios puedan instalar juegos independientes. (Atari)
Atari anunció que dejará de dar soporte a su tienda virtual y desarrollará una aplicación para que usuarios puedan instalar juegos independientes. (Atari)

Algunos análisis también plantean que esta modificación podría facilitar el uso de la VCS como una computadora convencional. No obstante, Atari todavía no confirmó los detalles técnicos necesarios para determinar qué funciones estarán disponibles ni qué posibilidades concretas ofrecerá el sistema después de la actualización.

Por ese motivo, no está claro hasta qué punto los propietarios podrán modificar el dispositivo o ampliar sus capacidades una vez que finalice el soporte oficial.

Atari Home Brew permitirá compartir juegos independientes

Otra de las iniciativas anunciadas es Atari Home Brew, una aplicación con la que los desarrolladores independientes podrán continuar compartiendo sus creaciones con la comunidad.

La herramienta busca ofrecer una alternativa para que los usuarios incorporen nuevos títulos a sus bibliotecas sin depender de la tienda oficial que cerrará en 2027. Su funcionamiento será importante para determinar si la consola puede mantener una oferta de juegos más allá del catálogo disponible actualmente.

El proyecto también abre la posibilidad de que la comunidad tenga un papel más importante en el futuro del dispositivo. Sin embargo, su alcance dependerá de las características de la aplicación y de la participación de los desarrolladores.

Atari señala que los juegos adquiridos en su tienda virtual seguirán siendo de los usuarios. (Atari)
Atari señala que los juegos adquiridos en su tienda virtual seguirán siendo de los usuarios. (Atari)

Qué era la Atari VCS y por qué se diferenciaba de las consolas retro

La Atari VCS era un dispositivo con Linux y un procesador AMD que combinaba funciones de computadora con una propuesta centrada en los videojuegos. Su diseño recuperaba elementos visuales de la Atari 2600, una de las consolas más reconocidas de la historia, aunque no incluía una ranura para cartuchos.

El equipo incorporaba una colección de juegos clásicos y permitía ampliar su catálogo mediante una tienda digital. También ofrecía acceso a plataformas de streaming y, en los últimos años, a servicios de juego en la nube como Xbox Cloud Gaming y GeForce Now, de Nvidia.

Con el cierre de la tienda, la VCS perderá una parte importante de esa experiencia conectada. Sus propietarios conservarán los juegos descargados, pero el futuro del dispositivo dependerá de la actualización final, las alternativas de distribución y el apoyo de los creadores independientes.

Así, Atari pone fin a uno de los capítulos más recientes de su historia en el hardware. La consola seguirá funcionando, pero su capacidad para ofrecer nuevas experiencias dependerá, en buena medida, de las herramientas que la compañía deje disponibles y de lo que la comunidad consiga desarrollar a partir de ellas.

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