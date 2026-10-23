Honduras

Presidente legislativo en Honduras advierte que se aprobarán “las reformas penales aunque el poder judicial no las respalde”

El funcionario también defendió las medidas relacionadas con los tatuajes alusivos a maras y pandillas y anunció que analizarán la habilitación de nuevos espacios penitenciarios ante el posible aumento de la población carcelaria.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, anunció que las reformas penales contra las estructuras criminales serán aprobadas la próxima semana. (Foto: Archivo / EFE/STR)
Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, anunció que las reformas penales contra las estructuras criminales serán aprobadas la próxima semana. (Foto: Archivo / EFE/STR)
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El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, anunció que las reformas penales orientadas a combatir las maras, pandillas y otras estructuras criminales serán aprobadas la próxima semana, incluso si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no acompaña plenamente la iniciativa.

El titular del Poder Legislativo sostuvo que la propuesta busca fortalecer las acciones contra la criminalidad y establecer medidas directas contra quienes integran organizaciones delictivas.

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“Aunque la Corte no nos acompaña en su totalidad con la opinión, esa reforma contundente, categórica, frontal y de manera directa contra los grupos criminales, la vamos a aprobar”, manifestó Zambrano al referirse a la postura del máximo tribunal de justicia frente a los cambios planteados en materia penal.

Las declaraciones del funcionario reflejan la intención del Congreso Nacional de continuar con el proceso legislativo, aun cuando existan diferencias con la CSJ sobre el contenido de las reformas.

. Zambrano aseguró que el Legislativo avanzará con las reformas penales aunque la Corte Suprema de Justicia no respalde plenamente la propuesta. (Foto: redes sociales)
. Zambrano aseguró que el Legislativo avanzará con las reformas penales aunque la Corte Suprema de Justicia no respalde plenamente la propuesta. (Foto: redes sociales)

Según Zambrano, las modificaciones están dirigidas a enfrentar de manera más firme a las estructuras criminales que operan en el país, en un contexto marcado por las acciones gubernamentales para reforzar la seguridad ciudadana.

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Uno de los aspectos que abordó el presidente del Legislativo fue el relacionado con los tatuajes y su posible vinculación con las maras y pandillas.

Zambrano aseguró que las medidas no están dirigidas contra ciudadanos honrados que llevan tatuajes artísticos, sino contra personas que utilizan marcas alusivas a estas organizaciones criminales.

“Cada hondureño quiere y se puede tatuar lo que quiera, las orejas, la nariz, la frente, el pecho, la espalda, las piernas. Pero yo pregunto, qué hondureño honrado, qué ciudadano se va a tatuar de estos tatuajes alusivos a la mara, ninguno”, expresó el titular del Congreso Nacional al defender su posición sobre este tema.

El presidente del Congreso anunció reuniones con alcaldes para coordinar acciones orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana. (Foto: Archivo / REUTERS/Fredy Rodriguez)
El presidente del Congreso anunció reuniones con alcaldes para coordinar acciones orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana. (Foto: Archivo / REUTERS/Fredy Rodriguez)

El planteamiento introduce el debate sobre los criterios que se utilizarían para distinguir los tatuajes artísticos de aquellos que las autoridades relacionan con la pertenencia a estructuras criminales.

La aplicación de cualquier disposición deberá sujetarse al contenido definitivo de la reforma y a las garantías legales correspondientes, especialmente en lo relacionado con la identificación de sospechosos y el respeto de los derechos individuales.

Por otra parte, Zambrano informó que sostendrá reuniones con distintos alcaldes para respaldar las acciones orientadas a mejorar la seguridad, la paz y la tranquilidad de la población hondureña.

En esos encuentros también se abordará la necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria, ante las proyecciones de las autoridades sobre la ocupación de los espacios disponibles para personas privadas de libertad.

El funcionario señaló que actualmente se dispone de capacidad para habilitar 1,300 nuevos espacios penitenciarios destinados a mareros, criminales y personas señaladas por terrorismo.

Las Fuerzas Armadas de Honduras detuvieron en El Amatillo a un ciudadano salvadoreño durante un operativo de inteligencia en la frontera.
El debate sobre los tatuajes alusivos a maras y pandillas forma parte de los temas abordados por el presidente del Legislativo. (Foto: Cortesía)

Sin embargo, advirtió que estos lugares podrían llenarse en un período relativamente corto, por lo que considera necesario comenzar a analizar alternativas para ampliar la capacidad del sistema carcelario.

“Hoy tenemos habilitado un espacio de 1.300 para nuevos espacios para mareros, para criminales y terroristas. Esos 1,300 creería yo que en un año o menos van a estar ya saturados, porque se tiene que luchar frontal y dentro de un año sí o sí se van a necesitar nuevos espacios con el nuevo régimen especial de manejo de los privados de libertad por terrorismo”, añadió Zambrano.

Las declaraciones del presidente del Congreso colocan en el centro de la agenda legislativa la aprobación de reformas penales y la planificación de nuevas instalaciones penitenciarias como parte de la estrategia contra las organizaciones criminales.

La aprobación definitiva de los cambios dependerá del trámite legislativo correspondiente, mientras que las medidas que se adopten deberán establecer con claridad sus alcances y mecanismos de aplicación.

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