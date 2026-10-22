Football Manager 27 ofrece cinco días de acceso gratuito en PC: cuándo y cómo jugar

Football Manager 27 estará disponible de manera gratuita para PC durante cinco días. (FM)

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Football Manager 27 permitirá jugar gratis en PC durante cinco días antes de su lanzamiento oficial, previsto para el 10 de noviembre. Sega y Sports Interactive anunciaron una prueba gratuita que estará disponible desde el 29 de octubre hasta el 3 de noviembre, una oportunidad para que los aficionados prueben la nueva entrega del simulador de gestión futbolística antes de decidir si quieren comprarla.

La prueba estará disponible en las tiendas digitales de PC en las que se comercializará el videojuego. Además, los usuarios podrán acceder a ella sin necesidad de reservar previamente el título.

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La iniciativa introduce un cambio respecto a la estrategia habitual de la franquicia, que tradicionalmente ofrecía una versión anticipada para quienes reservaban el juego en PC. En esta ocasión, los jugadores tendrán la posibilidad de probar Football Manager 27 antes de que comience ese acceso anticipado de pago.

Football Manager 27 se podrá jugar de manera gratuita por cinco días en PC. (FM)

El progreso conseguido durante la prueba gratuita se podrá trasladar a la versión definitiva, por lo que quienes decidan adquirir el juego podrán continuar sus partidas sin tener que empezar una nueva temporada desde cero.

Para acceder a la prueba gratuita, los jugadores deberán buscar Football Manager 27 en las tiendas digitales de PC donde estará disponible durante el periodo promocional. La descarga podrá realizarse sin necesidad de haber reservado el videojuego.

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Estas son las fechas y condiciones principales de la promoción:

Inicio de la prueba gratuita: 29 de octubre.

Fin del acceso gratuito: 3 de noviembre.

Duración: cinco días.

Plataforma: PC.

Reserva previa: no será necesaria para acceder a la prueba gratuita.

Transferencia de partidas: el progreso podrá conservarse en la versión definitiva.

Las reservas para PC se abrirán al mismo tiempo que comience la prueba gratuita. De esta manera, los usuarios podrán probar el simulador antes de decidir si quieren comprarlo.

Football Manager 27 se lanzará de manera oficial el 10 de noviembre. (FM)

Una vez finalizado este periodo, comenzará el acceso anticipado para quienes hayan reservado el juego. Esta fase estará disponible del 3 al 10 de noviembre, fecha en la que Football Manager 27 llegará oficialmente al mercado.

El lanzamiento oficial de Football Manager 27 está previsto para el 10 de noviembre. La franquicia también contará con versiones adaptadas a distintas plataformas, aunque la prueba gratuita anunciada se limita a PC.

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Ese mismo día se publicarán Football Manager 27 Console, para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, y Football Manager 27 Mobile, que estará disponible en dispositivos móviles a través de Netflix.

La distribución por plataformas permitirá que los aficionados elijan entre la experiencia tradicional de gestión en ordenador, una versión adaptada a consolas y una alternativa para jugar desde el móvil.

Football Manager 27 busca tener una mejor impresión que su antecesor, que solo logró 46% de reseñas positivas en Steam. (FM)

En el caso de PC, la posibilidad de comenzar una partida durante la prueba gratuita y continuarla después en la edición definitiva supone una ventaja para quienes quieran avanzar en la planificación deportiva de su equipo desde los primeros días.

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La nueva entrega llega después de que Football Manager 26 recibiera una acogida inferior a la habitual entre los seguidores de la saga. En Steam, el juego registró un 47% de reseñas positivas, según los datos señalados en los informes sobre su recepción.

El cambio al motor gráfico Unity introdujo mejoras, pero también estuvo acompañado de la ausencia de varias funciones tradicionales y de críticas a la nueva interfaz. Estas modificaciones generaron descontento entre jugadores acostumbrados a la estructura de anteriores entregas.

Football Manager 27 busca atraer nuevos jugadores. (FM)

Ante este escenario, Sports Interactive ha adelantado cambios destinados a mejorar la experiencia de gestión. Entre ellos figuran una interfaz más intuitiva, ajustes tácticos, mejoras en la evaluación de la efectividad de las estrategias y mayores opciones de personalización.

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El estudio también promete avances visuales durante los partidos y el regreso de características y comportamientos familiares para los seguidores de la franquicia.

La prueba gratuita permitirá comprobar hasta qué punto estas modificaciones responden a las críticas de la comunidad. Con cinco días de acceso sin coste en PC, Sega y Sports Interactive buscan facilitar que los jugadores evalúen los cambios antes del lanzamiento definitivo.